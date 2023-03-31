В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки, - Минобороны

Потраченные россиянами на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"В Бахмуте время играет против врага. Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и огромное количество погибших с точки зрения не оправдывают себя", – говорится в сообщении.

По словам Маляр, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе.

"Это очень "по-русски", логикой не понять", - подытожила она.

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