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Новости Война
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В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки, - Минобороны

бахмут

Потраченные россиянами на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"В Бахмуте время играет против врага. Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и огромное количество погибших с точки зрения не оправдывают себя", – говорится в сообщении.

По словам Маляр, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе.

"Это очень "по-русски", логикой не понять", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники под Бахмутом уничтожили две группы "вагнеровцев"

Бахмут (1601) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+17
та *** з тою "логікою"! коли ця мразота скінчиться вже?
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31.03.2023 11:42
+16
80 млн з натяжкою.
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31.03.2023 11:58
+14
з точки зору військової доцільності... Ганна Маляр

Цікаво коли і де Ганна Маляр вивчала військові дисціпліни? На ток-шоу Г+Г?
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31.03.2023 11:52
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Правила форума Совет форумчан
та *** з тою "логікою"! коли ця мразота скінчиться вже?
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31.03.2023 11:42 Ответить
в расее 140 миллионов населения
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31.03.2023 11:48 Ответить
Да хрен там.
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31.03.2023 11:48 Ответить
80 млн з натяжкою.
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31.03.2023 11:58 Ответить
Сам придумал?
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31.03.2023 13:11 Ответить
погугли
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31.03.2023 17:30 Ответить
Нагуглить можно что угодно. Я ещё в районе 2019 мог нагуглить, что в Украине по статистике продаж хлеба всего 30 млн. населения. А сейчас, выходит, около 20.
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31.03.2023 19:36 Ответить
Ще в 2010-му році спливли дані - 89 мільйонів (тоді) З перспективою прогресуючого вимирання в майбутньому Ці дані опублікувала діюча на той час співробітниця голоівного аналітичного Центру ЗАРС Росії Потім це підтвердили американці проаналізувавши статистичні дані споживання хліба в Росії Саме тому зараз у Росії статистика ЗАБОРОНЕНА до публікації у відкритому доступі
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31.03.2023 12:33 Ответить
У тебе є докази протилежного? Викладай! А не "размишляй" "глибокодумно" та бездоказово
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31.03.2023 17:36 Ответить
Ага Саме тому при Радянській владі офіційно доллар коштував 79 копійок а насправді його в СРСР офіційно не продавали а на чорному ринку його ціна доходила до суми в 10 раз більшої Будеш ти мені "казки розказувать" - як у Росії мухлюють зі статистикою Коли наші хлопці почали валить кацапню сотнями на Поліссі - було видано цікавий документ:

26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
Подібні дії росіян бачили люди на території Сумщини Чернігівщини Київщини та Житомирщини в березні 2022 року Вночі з автомобіля у Вербичах при перевезенні в БРСР випав труп убитого російського солдата На пропозиції людей забрать "свого" росіяни відповідали: "А нах** он нам нужен?" Люди закопали при дорозі - у лісопосадці Мій сусід у квітні відтіг труп у російській формі та без документів у болото Мої знайомі мисливці у середині квітня на Чернігівщині перебили банду росіян-дезертирів які грабували людей Документів не було Пішли в болото Вони враховувалися десь командуванням російської армії? Це тобі приклад "мухлєжу" з статистикою!
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31.03.2023 18:19 Ответить
Ну тобі ж з "Латвії" видніше!
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31.03.2023 18:52 Ответить
Московиты используют ту же тактику что и в битве при Мясному бору (рядом с Питером) во времм Второй мировой - тупо по болотам мясные штурмы немецкого укрепрайона.
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31.03.2023 11:44 Ответить
как там кемберлитовая труба поживает ? все достали или еще есть что копать ? цена на золото хорошая , можно поискать .
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31.03.2023 11:52 Ответить
З "кімберлітових трубок" алмази добувають А не золото
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31.03.2023 12:34 Ответить
ах простите , перепутал Каргурли с кемберлитовой трубкой , бывает.
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31.03.2023 13:02 Ответить
Буває!
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31.03.2023 13:03 Ответить
Тварей, зараженных чумой, сибиркой, коммунизмом, московским фашизмом... нужно уничтожать всем миром.
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31.03.2023 11:55 Ответить
Та х#р з нею, рашистською логікою і логікою того, що всілякі маляри користуються феесбешним телеграмом!
Головне, щоб логіка була в діях нашого керівництва!
Слава ЗСУ!
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31.03.2023 11:48 Ответить
"а значит нам нужна одна побєда, одна на всєх, ми за цєной не постоим..."
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31.03.2023 11:48 Ответить
Вагнеровец вернулся и устроил СВО в родном селе. РОДНАЯ ГАВАНЬ В ШОКЕ ОТ ТАКОГО ОСВОБОДИТЕЛЯ

https://youtu.be/UAWihay5r88

ставки они поднимают , подниматели *****.
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31.03.2023 11:48 Ответить
Логіку вони мають. Вагнер відволікає на себе ЗСУ, поки війська готуються. Схоже після Великодня почнеться щось велике.
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31.03.2023 11:52 Ответить
Ага . От тільки ЗСУ не відволікаються , і самі готуються до наступу .
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31.03.2023 12:01 Ответить
Наступом і з такими втратами не відволікають.Інколи логіку вмикай,або довчись в школі.
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31.03.2023 12:50 Ответить
Логіку я не вимикаю, так і ходжу з включеною. І ось вона мені підказує, що втрати взаємні, але треба враховувати, що російські втрати це не регулярні війська, а такий специфічний контингент із далеко не пацифістськими рисами характеру. І ще в них у рази більша кількість артилерії, ніж у Українських військ. А як відомо, 80% втрат від вогню артилерії. Так, що Світлана з логікою, це якраз у мене все гаразд.
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31.03.2023 13:45 Ответить
з точки зору військової доцільності... Ганна Маляр

Цікаво коли і де Ганна Маляр вивчала військові дисціпліни? На ток-шоу Г+Г?
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31.03.2023 11:52 Ответить
Це - ****** трускавецького розливу.
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31.03.2023 12:07 Ответить
Ім потрібен Бахмут шоб далі рівняти з землею Констянтинівку Краматорськ Слов*янськ .
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31.03.2023 11:56 Ответить
Бахмут руzzким нужен из-за дорожных развязок, логистика доставки войск и снабжения. Не взяв Бахмут, они не могут итди на Славенско-Краматорскую агломерацию и другое направление - Константиновку. Украинское командование правильно делает, удерживая развалины. Там остаются дорожные развязки
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31.03.2023 12:07 Ответить
Вы на карту давно смотрели? Бахмут нужен для выравнивания фронта
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31.03.2023 12:47 Ответить
выравнивать фронт по Днепру? по областям административным Луганск, Донецк? линию фронта на начало марта, февраля 2023 года ? Смотря на карту вижу лишь несколько вещей: 1. Низины и высоты. Дороги (коммуникации, это жд и авто с твердым покрытием) по которым можно быстро перебрасывать воиска, технику, боеприпасы, продовольствие и т.д. 3. Населенные пункты, в которых можно организовать более или менее приемлемый быт для солдат и офицеров. и не только прятать склады с вооружением.
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31.03.2023 16:55 Ответить
орки на трассе на Славянск, также почти на трассе на Константиновку. Бахмут практически в тылу у них, чтобы двигаться по трассам. я это имел ввиду...
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31.03.2023 17:05 Ответить
На Константиновку с юга и востока ведут 2 трассы - с Авдеевки и с Бахмута и обе закрыты - ЗСУ (у Авдеевки H20 -под огневым контролем ЗСУ) М-03 - справа и слева под огневым контролем ЗСУ (но заметьте, больших успехов орки достигли вдоль этой трассы)- пока Бахмут держит ЗСУ - Славянск, Краматорск - в "безопастности", пока Авдеевка и Бахмут за ЗСУ - Константиновку орки не могут атаковать...
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31.03.2023 17:16 Ответить
Какие принципы, какая логика, что за детский лепет?
У недоимперии нет никаких принципов, логики и проекта развития. Есть игра на низменных инстинктах их быдлонаселения, которое радуется мародерству и захвату новых территорий и готово дохнут за эту идею.
Логика действий на уровне средневековья, но именно на этом уровне развития и застряло кацапское население.
И это было всегда ясно всем здравомыслящим людям, а не шашлычникам, которые думали, что с дикарями-людоедами можно вести диалог
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31.03.2023 12:11 Ответить
против Вас воюет не куча недоумков иначе бы Вы уже стояли в кремле... военная наука - почти как математика- наука точная. и орки прут на украинские пулеметы, не потому-что их уровень средневековый- пропаганда, социум у орков имеет строгую иерархию -для нас они примитивы, но таковыми не являются, в конце концов- важен результат ... пока они воюют на вашей земле. враг у вас коварный и сильный, и даже сейчас они в 3 раза больше выпускают по вам снарядов, чем вы, Да качество ЗСУ- превосходит путлеровскую нечисть. Ну вот они и берут вас количеством
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31.03.2023 12:18 Ответить
В развитом обществе имперская средневековая пропаганда не зайдет, она уйдет в маргинес и займет свои несколько процентов. В кацапском средневековом цивилизационно-отсталом обществе она заходит большинству населения на ура. Были бы они цивилизационно развитые, мы бы не имели сегодня ни рашистской россии, ни ***** как лидера рашистской лишнехромосомной идеологии.
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31.03.2023 12:29 Ответить
В 30 годы прошлого столетия фашистская пропаганда одурманила больше половины немцев, называть их нецивилизованными, мне очень сложно... Что касается руzzкого социума, безусловно их общество осталось далеко позади цивилизованных сообществ, но это не мешает им организовать массы орков против Украины использовать старое совковое железо, новые какие-то аналогавнет, воровать те технологии, которые могут использовать в военных разработках. В раzzии кипит ихняя "культурная", "социальная" жизнь. А рашисткая пропаганда, более изощренная и более развитая, чем гебельсовская. Мы имеем дело с новым видом фашизма - рашизмом - более опасным чем гитлеризм. Это новая гибридная, более развитая форма фашизма.
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31.03.2023 17:07 Ответить
Что касается немцев, то это было почти сто лет назад. После уничтожения гитлеровского режима западные страны проводили целую политику по искоренению и перевоспитанию немцев. Гитлер сумел найти точки, комплексы идущие из эпохи 19 века у народа, на которые умело надавил и фашистская идеология смогла зайти большинству немцев. Но она все же не совсем такая же как у быдлокацапов. У немцев была идеология сверхнации арийцев, что проявлялось не только в захвате новых территорий и уничтожении евреев, а и в созданий, например, превосходивших время инженерных решений, был проект развития - построение новой формы цивилизации "третьего рейха". У кацапов это тупая ордынско-варварская агрессия с элементами мародерства и геноцида уровня средневековья без каких либо проектов какого либо развития.
Сегодня современным немцам фашистская идеология не зайдет ни под каким соусом, потому что сегодня они переросли этот уровень развития комплексов 19 века, кацапам же их бессмысленная победобесная рашистская ордынская империалистическая пропаганда заходит на ура, что только подчеркивает их уровень цивилизационной отсталости
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31.03.2023 18:54 Ответить
Путлер и кампания будут бодаться до конца, в случае проигрыша им билет на концерт кобзона заказан. Надеюсь, Украинские генералы, Натовские подарки и ЗСУ - смогут разгромить орков. Били под Киевом, Черниговом, Харьковом, Сумах, Херсоне - разобьете и на юге. Очень нравится ихняя "добрая воля".
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31.03.2023 12:13 Ответить
Да? А ви думали, що вони "Єдиний марафон" подивляться і нарешті дізнаються, що вони "усе програли"?
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31.03.2023 12:16 Ответить
Та нє, з Бахмутом на принцип пішли ми.
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31.03.2023 17:12 Ответить
"руська рулєтка" - улюблена гра рабсіян, гра на самознищення
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31.03.2023 19:07 Ответить
Вперше за всі мої спостреження за воєнними конфліктами в світі, я кожний день чую, як одна сторона вголос коментує помилки іншої, немов чекає негайного їх виправлення. Мабуть у нас при владі безсмертні, та супергерої, яким все до оного місця. ХОЧА МОЖЕ ВОНО ТАК І Є. Їм до сраки смерті наших воїнів.
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31.03.2023 20:48 Ответить
Самое странное в этои ситуации, что кацапики помирають что-бы престарелыи пердун мог их еще чуток обобрать.Тутачки не то что логикои не пахнет,здеся на полныи дибилизм канает.
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31.03.2023 23:28 Ответить
 
 