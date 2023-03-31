В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки, - Минобороны
Потраченные россиянами на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"В Бахмуте время играет против врага. Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и огромное количество погибших с точки зрения не оправдывают себя", – говорится в сообщении.
По словам Маляр, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе.
"Это очень "по-русски", логикой не понять", - подытожила она.
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26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
Подібні дії росіян бачили люди на території Сумщини Чернігівщини Київщини та Житомирщини в березні 2022 року Вночі з автомобіля у Вербичах при перевезенні в БРСР випав труп убитого російського солдата На пропозиції людей забрать "свого" росіяни відповідали: "А нах** он нам нужен?" Люди закопали при дорозі - у лісопосадці Мій сусід у квітні відтіг труп у російській формі та без документів у болото Мої знайомі мисливці у середині квітня на Чернігівщині перебили банду росіян-дезертирів які грабували людей Документів не було Пішли в болото Вони враховувалися десь командуванням російської армії? Це тобі приклад "мухлєжу" з статистикою!
Головне, щоб логіка була в діях нашого керівництва!
Слава ЗСУ!
https://youtu.be/UAWihay5r88
ставки они поднимают , подниматели *****.
Цікаво коли і де Ганна Маляр вивчала військові дисціпліни? На ток-шоу Г+Г?
У недоимперии нет никаких принципов, логики и проекта развития. Есть игра на низменных инстинктах их быдлонаселения, которое радуется мародерству и захвату новых территорий и готово дохнут за эту идею.
Логика действий на уровне средневековья, но именно на этом уровне развития и застряло кацапское население.
И это было всегда ясно всем здравомыслящим людям, а не шашлычникам, которые думали, что с дикарями-людоедами можно вести диалог
Сегодня современным немцам фашистская идеология не зайдет ни под каким соусом, потому что сегодня они переросли этот уровень развития комплексов 19 века, кацапам же их бессмысленная победобесная рашистская ордынская империалистическая пропаганда заходит на ура, что только подчеркивает их уровень цивилизационной отсталости