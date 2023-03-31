Поддержка войны среди россиян за месяц снизилась на 5%, - опрос Левада-центра
"Действие российских вооруженных сил в Украине" поддерживают 72% россиян. Месяц назад их было 77%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимым российским Леванда-центром, информирует Цензор.НЕТ.
Число не поддерживающих действия российских вооруженных сил в Украине выросло за месяц на 3% (с 17 до 20%).
Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий (48% против 42% в конце марта). С конца февраля нет значительных перемен.
Преимущественным отношением респондентов к военным действиям России в Украине остаются "гордость за Россию" (43%), "тревога, страх, ужас" (35%), а также "гнев, возмущение" и "шок" (по 10%).
Опрос был проведен 23-29 марта 2023 среди 1633 человек. Исследование проводится дома у респондента путём личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.
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На жителя Москвы возбудили уголовное дело . Он поучаствовал в уличном опросе у метро.
Стрит-ток проходил летом 2022 года. Один из опрошенных критически высказался о специальной военной операции и упомянул о событиях в Буче. 11 июля на канале «Радио Свобода» вышло интервью, позже его заметили и следователи. Мужчину на видео опознали как 37-летнего Юрия Коховца. На него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»). Если Коховца признают виновным, ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Это не первое дело за интервью «Радио Свобода». Месяц назад суд арестовал 18-летнего Максима Лыпканя из Москвы. Он стал самым молодым обвиняемым по статье о фейках про российскую армию. Поводом для также стало участие в опросе . .