Поддержка войны среди россиян за месяц снизилась на 5%, - опрос Левада-центра

"Действие российских вооруженных сил в Украине" поддерживают 72% россиян. Месяц назад их было 77%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимым российским Леванда-центром, информирует Цензор.НЕТ.

Число не поддерживающих действия российских вооруженных сил в Украине выросло за месяц на 3% (с 17 до 20%).

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий (48% против 42% в конце марта). С конца февраля нет значительных перемен.

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Преимущественным отношением респондентов к военным действиям России в Украине остаются "гордость за Россию" (43%), "тревога, страх, ужас" (35%), а также "гнев, возмущение" и "шок" (по 10%).

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Опрос был проведен 23-29 марта 2023 среди 1633 человек. Исследование проводится дома у респондента путём личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.