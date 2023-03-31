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Новости Война
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Поддержка войны среди россиян за месяц снизилась на 5%, - опрос Левада-центра

зет

"Действие российских вооруженных сил в Украине" поддерживают 72% россиян. Месяц назад их было 77%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимым российским Леванда-центром, информирует Цензор.НЕТ.

Число не поддерживающих действия российских вооруженных сил в Украине выросло за месяц на 3% (с 17 до 20%).

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему несколько больше, чем сторонников продолжения военных действий (48% против 42% в конце марта). С конца февраля нет значительных перемен.

Также читайте: 97% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Поддержка войны среди россиян за месяц снизилась на 5%, - опрос Левада-центра 01

Преимущественным отношением респондентов к военным действиям России в Украине остаются "гордость за Россию" (43%), "тревога, страх, ужас" (35%), а также "гнев, возмущение" и "шок" (по 10%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 10% снизился уровень употребления русского языка, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Опрос был проведен 23-29 марта 2023 среди 1633 человек. Исследование проводится дома у респондента путём личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.

опрос (2819) россия (95326) Левада-Центр (103)


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Топ комментарии
+12
Так, ЗСУ щодня знижують підтримку війни серед росіянами приблизно на 500-1000.
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31.03.2023 13:01
+7
- кацапи-с, пані.....
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31.03.2023 13:08
+5
72 відсотки ......що це за скоти такі?
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31.03.2023 12:58
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72 відсотки ......що це за скоти такі?
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31.03.2023 12:58 Ответить
- кацапи-с, пані.....
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31.03.2023 13:08 Ответить
Навіть якщо не підтримують,але мовчать! Через мовчання кояться найстрашніші злочини !!!
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31.03.2023 19:18 Ответить
Бояться,тому й живуть в лайні й іншим не дають жити. А що до підтримки війни,то сумніваюсь я ,щоб таких було мало. Шовінізм заразний
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31.03.2023 19:35 Ответить
Ну ця Левада-центр брехуни ще ті. Вони роблюять статистику, вигідну кремлю. Тому і дивитися на неї треба з цього боку. Тобто, якщо підтримка війни впала, згідно опитуванню, значить щось в кремлі задумали нове. Може готують населення до поразки/перемовин.
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31.03.2023 12:59 Ответить
Так, ЗСУ щодня знижують підтримку війни серед росіянами приблизно на 500-1000.
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31.03.2023 13:01 Ответить
Zігануті 3,14дораси.
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31.03.2023 13:04 Ответить
І це ЗСУ ще не починало контнаступ.
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31.03.2023 13:04 Ответить
Немає нових терріторій, унітазів, нових вбивств і згвалтувань. А мобілізують все більше, зекі закінчились, санкції діють. Хоча зниження мізерне, краще зменшення поголов'я підтримуючих агресію пропонує ЗСУ.
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31.03.2023 13:06 Ответить
В черговий раз нагадаю, що на росії просто не може бути справжньої відкритої соціології і ми ніколи не дізнаємось реальну підтримку війни. Але зниження на 5% може таки і про щось говорити, і в такому разі її треба сміливо помножувати в рази а то і в десяток разів, бо сотні тисяч загиблих, які тепере є у кожній російській рідні таки зробили свою справу і влада вже просто не може не приховувати зниження підтримки, бо кацапи банально стали боятися за свою шкуру та рідних, щоб їх не пустили на м'ясо і тому кремлівські соціологи вирішили видати ці 5%.
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31.03.2023 13:08 Ответить
А у нас 73% лохів. На 1 вдсоток більше.
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31.03.2023 13:10 Ответить
опитування маэ сенс проводити там,де населення щось вирiшуэ!а крiпаки аж нiяк нiна що невпливають!
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31.03.2023 13:11 Ответить
Це натяк на те, що за 20 місяців вона знизиться до нуля? А ми протягнемо тих 20 місяців? І все одно серед кацапів більшість навіть і за 20 місяців залишаться прихильниками війни, як можливістю грабежів і заляви.
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31.03.2023 13:17 Ответить
Що до - соціології на кацапії !
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На жителя Москвы возбудили уголовное дело . Он поучаствовал в уличном опросе у метро.

Стрит-ток проходил летом 2022 года. Один из опрошенных критически высказался о специальной военной операции и упомянул о событиях в Буче. 11 июля на канале «Радио Свобода» вышло интервью, позже его заметили и следователи. Мужчину на видео опознали как 37-летнего Юрия Коховца. На него возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»). Если Коховца признают виновным, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Это не первое дело за интервью «Радио Свобода». Месяц назад суд арестовал 18-летнего Максима Лыпканя из Москвы. Он стал самым молодым обвиняемым по статье о фейках про российскую армию. Поводом для также стало участие в опросе . .
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31.03.2023 13:18 Ответить
Потому что ВСУ снизили количество московитов, поддерживающих войну.
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31.03.2023 13:22 Ответить
кацапи це всесвітнє біосміття
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31.03.2023 13:23 Ответить
Все то фігня. Це типу "не підтримка" війни виключно через мобілізацію, санкції і зниження рівння доходів. Якби цього всього не було, то вбивати українців і щось захоплювати підтримало всі 146%. Це в них в крові. Виключно через те, що деяких безпосередньо торкнулася наслідки війни і намалювалися оці 5%, а не через гуманізм, пацифізм, здоровий глузд
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31.03.2023 13:38 Ответить
72-73% - какая разница?... думай те допоки не пізно, вумний нарід... і не ображайтеся на дзеркало
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31.03.2023 13:55 Ответить
Лапти становятся податливыми когда думают исключительно о пропитании.
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31.03.2023 14:42 Ответить
Ось що з цим тупорилим бидлом робити ?,а нам так звані "хорошие русские" будут розповідати "народ ні причом ето путін",саме так званий народ благословив кремлівського ката на війну.Тому подалі від рашиського бидла і всього російського.
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31.03.2023 15:02 Ответить
 
 