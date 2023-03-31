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Новости Война
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ВСУ готовятся к контрнаступлению, нужны тяжелая техника и подготовленные резервы, - Резников

резніков

Украине для контрнаступления необходима тяжелая техника и подготовка резервов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Благодаря поставкам западного вооружения ВСУ преуспевают на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы", - заявил министр во время встречи с делегацией Комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности во главе с Председателем Комитета госпожой Дельфиной Пронк.

По словам Резникова, Украина также заинтересована в проведении военных тренировок на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата к коллективным учениям подразделений бригадного уровня.

Глава Минобороны отметил, что Украина ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который должен засвидетельствовать, что наше государство является не только надежным партнером Альянса, но и страной, хорошо изучившей российского агрессора и умеющего воевать против него.

"Главной угрозой для НАТО является россия. И только Украина на практике знает, как бороться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому обретение нашим государством членства в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе является одним из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности", - подытожил он.

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ВСУ (6536) Резников (1170)


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Топ комментарии
+49
Резервы? В ТОВ "Квартал 95" и среди "Слуг народа" не искали? Нет? А почему собственно?
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31.03.2023 12:58
+39
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31.03.2023 13:06
+34
Потапы, кошевые, притулы и иже с ними, это не культура Украины, это культура умственно недоразвитых в своём развитии Homo erectus, и ни чего общего с культурой Homo sapiens она не имеет. От слова "вообще".
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31.03.2023 13:29
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Резервы? В ТОВ "Квартал 95" и среди "Слуг народа" не искали? Нет? А почему собственно?
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31.03.2023 12:58 Ответить
Вони всі давно вже за кордоном.
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31.03.2023 13:00 Ответить
НЕЗАКОННО при этом пересекли границу.
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31.03.2023 13:02 Ответить
Культурні *** амбасадори.
Лисий та Потап ага. Взірці української культури. 😁

Мінкульт наклепав дозволів на виїзд всій ватній срані з сортиних шоу. Навіть якихось зовсім кишенькових стендаперів повипускали.
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31.03.2023 13:06 Ответить
Потапы, кошевые, притулы и иже с ними, это не культура Украины, это культура умственно недоразвитых в своём развитии Homo erectus, и ни чего общего с культурой Homo sapiens она не имеет. От слова "вообще".
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31.03.2023 13:29 Ответить
+
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31.03.2023 15:47 Ответить
Я вам по секрету скажу. Тільки тсс.
Ясно шо воно не працює, бо у нас зкони не працюють в принципі.
Але згідно з українським законодавством, під час військового стану виїзд за кордон чоловіків призивного віку може бути заборонений ВИКЛЮЧНО після указу президента.
Указа не було, отже по закону вас не мають права не випускати.
Саме цей момент і дає можливість виїзжати без проблем слугам і тримати в клітці рабів не випускати всіх інших.
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31.03.2023 13:21 Ответить
Та шо вы говорите!?
Вы такой "розумный", уж не пензюк ли вы?
Только тсссс, это строго между нами, я ни кому не скажу.
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31.03.2023 13:31 Ответить
у якості гуманітарної інтелектуальної допомоги <s>зевиборцям</s> розумово обмеженим
______________________________

Встановленої в законний спосіб заборони на виїзд громадян України за кордон, в тому числі й чоловіків призовного віку, на сьогоднішній день немає. Можливість встановлення такої заборони Конституцією України і законами передбачена. Також існують винятки з такої заборони і порядок дій стосовно таких винятків. А самої заборони - немає.

Тому, згідно з нашими висновками, єдиним конституційним і законним способом, у який ця проблема може бути вирішена, є встановлення обмеження права вільно залишати територію України в Указі президента, яким було введено воєнний стан. Адже обмеження конституційних прав - це крайній захід, до якого в деяких випадках змушена вдаватися держава. Право вільно залишати територію України не є абсолютним і за певних умов може бути обмежене, зокрема, під час введення воєнного стану. Повноваженнями його обмежувати наділена вища посадова особа країни, рішення якої в подальшому затверджує Верховна Рада України.
"Проте, на жаль, в чинному Указі, яким 24 лютого цього року в Україні було введено воєнний стан, обмеження прав не передбачено".

(c) https://suspilne.media/308954-vstanovlenoi-v-zakonnij-sposib-zaboroni-na-viizd-colovikiv-prizovnogo-viku-na-sogodnisnij-den-nemae-nazk/ НАЗК

тому все як вирішить суддя, рабам - ув"язнання, талановитим - вітання
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31.03.2023 13:36 Ответить
Там вже всі ордєноносці, нікого на хфронт послати.
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31.03.2023 13:02 Ответить
Патамушта іх могут убіть (пашті по-Лисому)
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31.03.2023 13:18 Ответить
Юзіка, Сівоху і Стефанчука можна назначити плануючими бімбами і скидати на ворога.
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31.03.2023 13:40 Ответить
Да, танкисты из них не получаться. вы когда то или где то видели, что бы такие жирные хряки в люк танка могли пролезть? Впрочем и из кнуров Кошевого с Пикаловым танкисты не получаться. да и тушёнка из них ни какая. Кому понравиться тушёнка в которой 90% говна (извините)?
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31.03.2023 13:47 Ответить
В М113 тільки пів голови юзіка влізе, тому тільки варіант з бімбами.
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31.03.2023 14:19 Ответить
И техники тяжёлой у них полно. Кто скажет, что она "лёгкая", пусть бросит в меня камень.
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31.03.2023 13:54 Ответить
Що потрібно, так це відправити тебе за грати....
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31.03.2023 12:59 Ответить
за яйцями подивитися ... волосся розсунь
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31.03.2023 13:00 Ответить
Яйцями треба спершу затаритися, не відволікайся.
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31.03.2023 13:00 Ответить
гнида почему возражаешь против снижения закупочной цены продуктов для армии?
сколько тварь намарадёрил уже?
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31.03.2023 13:02 Ответить
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31.03.2023 13:06 Ответить
+
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31.03.2023 15:48 Ответить
Тому що гроші вже взяті і він їх вважає вже "власними" А "своє" завжди віддавать жалкіше ніж "чуже"
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31.03.2023 13:08 Ответить
Він взяв не собі, а віддав нагору. Собі трохи. За послугу.
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31.03.2023 13:27 Ответить
сподіваюсь, що рашисти перелякаються заяв Резнікова і повтікають
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31.03.2023 13:04 Ответить
І чия це відповідальність? Хто з нас міністр оборони?

Ні я розумію що це до партнерів.

Але можна було б самим підготувати резерви, а не кидати в бій через місяць після мобілізації чи навіть раніше.
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31.03.2023 13:05 Ответить
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31.03.2023 13:05 Ответить
Ну так і готуй їх - техніку та резерви! А не тринди в Інтернет! Це ж твої прямі обов"язки - готувать!
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31.03.2023 13:06 Ответить
Повеселил. Заставить "кварталовца" работать, это как с путиным договора подписывать. Итог предсказуем: ниеб ...т и никуя не сделает.
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31.03.2023 14:39 Ответить
Ну голова. Стратєєх!
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31.03.2023 13:06 Ответить
бл...дь, одни наполеоны кругом в сн. Что же мы войну не выиграли? Где же зеленые батальоны во главе с зелеными командирами на лихих скакунах?
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31.03.2023 13:08 Ответить
В первую очередь необходимы "министры", которые добросовестно выполняют свои обязанности, а не наживаются на примитивных , темных схемах.
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31.03.2023 13:08 Ответить
Як ми прагнули до НАТО:

- Проігнорований Саміт країн НАТО У вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО.
- відсутність представництва від України в НАТО.
- Не поновлена заявка України як, кандидата на вступ в НАТО.
- За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО.
- Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента.
- Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа.
- Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приватбанку України.

- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США. Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди.
- Злиття операції "Вагнергейт".
- Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнергейт".
- Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ.
- Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії.
- Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати Вогонь у відповідь.
- Відведення важкого озброєння від лінії фронту.
- Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
- Невиведення літаків "Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки.
- Два місяці до війни заведення "Гетьман Сагайдачний" в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат- притоплений небоєздатний корабель.
- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ.
- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар.
- Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат запрошення на шашлики.
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31.03.2023 13:10 Ответить
Говорил много,но смысла и информации в словах никакой,чисто треп с стиле - капитан очевидность вещает.
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31.03.2023 13:14 Ответить
Коли слухаєш Рєзнікова, то мимоволі ловиш себе на думці, що або ти сам ідіот, або слухаєг ідіота. "ЗСУ готуються до контрнаступу, потрібні важка техніка та підготовлені резерви, Джерело:
Якщо ти готуєшся до контрнаступу, то ти власне повинен сам подбати по техніку і резерви. Бо власне підготовка і полягає у накомиченні ресурсів. І якщо техніку тобі ще можуть внші поставити, то резерви ти повинен підготувати свої, бо ніхто за тебе воювати не буде.
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31.03.2023 13:14 Ответить
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31.03.2023 13:21 Ответить
Він в Оман їздив продавати країну. Які дороги?
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31.03.2023 15:13 Ответить
Дебіл ***!
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31.03.2023 13:18 Ответить
почекун фіговий.Якщо дешевше яблука купувати то ми абрамси купувати зможемо
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31.03.2023 13:21 Ответить
Вы мять хоть день можете без упоминания, анонсирования и просто пукания про КОНТРНАСТУП?

Уже ж Кулеба высказал неудовольствие завышенными ожиданиями от контрнаступа. Правда он это западным газетам адресовал. Но тут свои пи#дуны в 10 раз больше изрыгают, чего-то им он рты не закрывает.
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31.03.2023 13:38 Ответить
Вони стільки кричать про контрнаступ, що мене вже почали "тєрзати смутниє самнєнія"... Це й же триндіж не просто так - а з якоюсь метою.
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31.03.2023 13:43 Ответить
Единственное что приходит в голову, так это то, что контрнаступ произойдёт на месяца 3 позже чем его анонсируют и ожидают.
Как это было в прошлом году, когда им тоже так много мозги парили, что уже перестали верить что он произойдёт и это стало неожиданностью в т.ч. для врага. Но со словесным поносом наших балаболов это будет никак не связано.
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31.03.2023 13:59 Ответить
Так до того часу, паРаша знову відмобілізується і пожене сюди нові сили, що б ми і далі сиділи в обороні... Час не на нашому боці - такого м'ясного набору, як у кацапів, у нас немає.
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31.03.2023 14:01 Ответить
Но лучше хорошо подготовиться, чтоб отбить хотя бы Зап.-Херсонскую области. Остальное уже - как получится. Я не думаю, что раньше конца мая что-то начнётся.
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31.03.2023 14:06 Ответить
Ви недооцінюєте Зелю!
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31.03.2023 14:51 Ответить
А якже ТИША ?
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31.03.2023 13:50 Ответить
науя треба роз..діти всюди бо піар це головне.
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31.03.2023 18:43 Ответить
100%. За це готовий нквс відродити
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01.04.2023 00:49 Ответить
А, чого ж ти ****, мовчав той увесь час шо був міністром до війни - от так треба було кожного дня приходить до верховного і казати. Деж у вас, тварюк була Армія з забеспеченням всім. На останьому місці. Так і зараз - все з своїм верховним розкрадаєте і нічого взагалі не робите, окрім відосіков, звичайно. Ну, тож не ви , курви, у окопах гините.
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31.03.2023 13:57 Ответить
З хера лі нічого не роблять? А розказати що нам всі винні коли ми розкрадаємо?
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01.04.2023 00:52 Ответить
необхідні резерви продовольства, тому питання номер один це яйця, яблука та картопля! І щоб ворог не догадався то засекретимо ціни та постачальників
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31.03.2023 14:00 Ответить
А попереду наступу рєзніков з кілограмовими яйцями на бєлом конє в яблуках по 51 гривні!
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31.03.2023 14:13 Ответить
Головна загроза України - московія. і резніков єрмака.

Головна загроза НАТО - Китай.
=============
Тиловий бульба-дайвер не знає, що в світі відбувається.
Коли яблука по 51 ₴/кг - реальність вимикається.
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31.03.2023 14:14 Ответить
Чомусь про контр наступ частіше всього говорять зрадники та крадії. Певно щоб прикрити або свої крадіжки або свої підступні плани.
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31.03.2023 14:44 Ответить
Це міністр оборони чи попрошайка на базарі? На Лен .кузні були замовлення на озброєння ,поки ваш ЗЕлений щуряка все не спаскудив...
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31.03.2023 14:50 Ответить
Раніше він вимагав у Заходу техніку, одяг. А тепер ще й резерв вимагає?
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01.04.2023 06:50 Ответить
ЗСУ готуються до контрнаступу, потрібні важка техніка та підготовлені резерви - Резніков.

 Ну так, це якраз твоє поле роботи. І що ти зробив? Продав яйця по 17 гривень?
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31.03.2023 15:14 Ответить
Ціна херсонського кавуна та мелітопольської черешні
https://www.youtube.com/watch?v=EG3cBZZ9hjA

https://t.me/tanya_adams Tanya Adams

Я дивлюсь по загальним настроям поза моїм фейсбуком, війна вже закінчилась. Вона відійшла від Київу і знову зафіксувалась десь далеко. Знову в окопах мерзнуть ті, кого туди не посилали, знову "досить збирати гроші, нехай держава забезпечує", знову "я втік і мав у сраці оте все".

Волонтери вже не знають, як зібрати кошти, що продати на аукціоні, скільки знаків оклику втулити в реченні, щоб пройняло.

Знову оця по.бєнь про "поїли херсонських кавунів, поїмо і мелітопольської черешні". І нічого за цими словами, ніякого розуміння реальної ціни тих кавунів і тієї черешні.

Коли є розуміння, бравади нема.
Коли ти знаєш, скільки коштує один дохлий окупант, ти не кричиш "Беру оптом, загорніть!", ти скупо рахуєш до копієчки і кажеш "Добре, нашкребли ще на трьох."
Коли у тебе один єдиний мавік, який зломав ніжку на третій день польотів, і наступний не привезуть, бо це довго, складно, нема.

Коли ти ці мавіки просив у волонтерів, поки був на ротації і отримував голий оклад, а вони не дали. Бо ти ж в тилу поки, на нулі важливіше. І підрозділ в тебе не дуже гучний, і піарщіка там нема, щоб тіктоки писав, і нема знайомих ЛОМів, які будуть опікуватися на постійній основі вчетвером одним підрозділом. А воювати доводиться у тій самій сраці, що і іншим.
Це ж ні для кого не таємниця, що особисте знайомство з ЛОМами різко підіймає мат.забезпечення підрозділу?
І це добре, просто я хочу сказати, що у багатьох такої можливості немає, а потреби є.

За рік Справа Громад (тобто саме ви) вклали в армію половину від 2 102 841 014 грн. Іншу вклав Порошенко. Саме сюди може звернутися командир підрозділу і отримати ту допомогу, на яку вистачить наших з вами коштів, телефон є у вільному доступі.
Але гроші збираються зараз дуже важко. Бо війна вже відійшла від домівок більшості, бо вже можна помріяти про мелітопольську черешню. І це добре, просто дорого. Дуже дорого. Помогайте.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
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Для ІНШИХ банків:
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31.03.2023 15:17 Ответить
Я вам більше скажу у кого доволі мало грошей ті і намагаються задонатити хоч щось, а ті хто втік або ганяє на крутих тачках і раніше жили припіваючи а зараз тошки можливо не так круто ті хєр клали на всіх і війну також. Бо ж на фронті здебільшого наші брати і сестри які до війни самі ледве зводили кінці з кінцями тому і війна стала кровопролитною для звичайних громадян так що ***** не змінилося з 14 року і виправити цю ситуацію можливо лише одним способом який нашим еуропейським казнокрадам і мажлрам та дітям партійних бонз ой як не сподобається бо вона для них буде квитком в один кінець.
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31.03.2023 18:49 Ответить
Пусть кто-то даст.Я них.я делать не буду!Это не министр - это ПАССАЖИР!!!
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31.03.2023 16:04 Ответить
Даєш більше золотих яєць та яблук!!!!!
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31.03.2023 17:02 Ответить
більше року пройшло - чому ж ти муділа очкастий яйцеголовий не підготував ті резерви??? Це ж робота твого відомства де ти керівник №1. Де ті резерви??? де мережа навчальних центрів, де інструктори? Краще нічого не робити, на державні мільярди накрасти на яйцях і яблуках і звинуватити когось що резервів немає.
А взагалі призивати людей які в житті автомата не бачили і не тримали, після неділі чистки картоплі (по 26 грн) на кухні відправити на передову під Бахмут на погибель
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31.03.2023 17:30 Ответить
Легку техніку ( і харчові фонди ) ти вже обкатав... Давайте наразі Важку ! Дайте, дайте не минайте !!!
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31.03.2023 17:45 Ответить
...потрібні важка техніка та підготовлені резерви, - Резніков
-----------------------------------------------------------------------------
... и яблоки по 51 грн
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31.03.2023 18:10 Ответить
З цими зрадниками та крадіями ми зробимо наступ ?
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31.03.2023 20:11 Ответить
саме цікавіше, що вони чхали на всіх, на украінців, на Європу, Штати, на Венеційську комісію, клеппають закони під себе і крадуть, дурять і сміються.....А ми тут...... коментуємо, від безвиході
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31.03.2023 21:54 Ответить
яйца есть? по чем?
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31.03.2023 21:59 Ответить
***ть ты шалыков обожрался кацарылый опэшный
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01.04.2023 10:13 Ответить
1. Резніков, ты би не ****** про наступи? Твоя задача забезпечення. Ні? Читаємо хто чим займається.
2. Читаючи коментарі до новини, розумієш, що тут 98% русняві боти
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01.04.2023 00:47 Ответить
не пались кацапик
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01.04.2023 12:52 Ответить
Схема лапши с наступлением взята зеОПой из её любимого совка...мол "коммунизм вот-вот наступит" ожидайте - вас вызовут"

Меж тем ЗеОПа делает всё для того, чтоб наступление не настало..и не только на тнуле, но и на политическом фронте неустанно саботирует победу ВСУ
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01.04.2023 05:22 Ответить
Сподіваюсь, що резніков, як і зелений, нічого не знають про контрнаступ. Як це було в Харківській області.
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01.04.2023 07:12 Ответить
Я зараз як піду в контрнаступ! Токма у мене солдатів нема. І снарядів. І патронів. І танків. І дронів. А так все готово..... Дороги, Єрмак, "Єдиний марафон", нова промова Зеленського, відосік, новий спортивний костюм з тризубом. Усе є.
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01.04.2023 07:28 Ответить
 
 