ВСУ готовятся к контрнаступлению, нужны тяжелая техника и подготовленные резервы, - Резников

Украине для контрнаступления необходима тяжелая техника и подготовка резервов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Благодаря поставкам западного вооружения ВСУ преуспевают на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы", - заявил министр во время встречи с делегацией Комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности во главе с Председателем Комитета госпожой Дельфиной Пронк.

По словам Резникова, Украина также заинтересована в проведении военных тренировок на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата к коллективным учениям подразделений бригадного уровня.

Глава Минобороны отметил, что Украина ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который должен засвидетельствовать, что наше государство является не только надежным партнером Альянса, но и страной, хорошо изучившей российского агрессора и умеющего воевать против него.

"Главной угрозой для НАТО является россия. И только Украина на практике знает, как бороться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому обретение нашим государством членства в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе является одним из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности", - подытожил он.

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