ВСУ готовятся к контрнаступлению, нужны тяжелая техника и подготовленные резервы, - Резников
Украине для контрнаступления необходима тяжелая техника и подготовка резервов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Благодаря поставкам западного вооружения ВСУ преуспевают на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы", - заявил министр во время встречи с делегацией Комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности во главе с Председателем Комитета госпожой Дельфиной Пронк.
По словам Резникова, Украина также заинтересована в проведении военных тренировок на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата к коллективным учениям подразделений бригадного уровня.
Глава Минобороны отметил, что Украина ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который должен засвидетельствовать, что наше государство является не только надежным партнером Альянса, но и страной, хорошо изучившей российского агрессора и умеющего воевать против него.
"Главной угрозой для НАТО является россия. И только Украина на практике знает, как бороться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому обретение нашим государством членства в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе является одним из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности", - подытожил он.
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Лисий та Потап ага. Взірці української культури. 😁
Мінкульт наклепав дозволів на виїзд всій ватній срані з сортиних шоу. Навіть якихось зовсім кишенькових стендаперів повипускали.
Ясно шо воно не працює, бо у нас зкони не працюють в принципі.
Але згідно з українським законодавством, під час військового стану виїзд за кордон чоловіків призивного віку може бути заборонений ВИКЛЮЧНО після указу президента.
Указа не було, отже по закону вас не мають права не випускати.
Саме цей момент і дає можливість виїзжати без проблем слугам і т
римати в клітці рабівне випускати всіх інших.
Вы такой "розумный", уж не пензюк ли вы?
Только тсссс, это строго между нами, я ни кому не скажу.
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Встановленої в законний спосіб заборони на виїзд громадян України за кордон, в тому числі й чоловіків призовного віку, на сьогоднішній день немає. Можливість встановлення такої заборони Конституцією України і законами передбачена. Також існують винятки з такої заборони і порядок дій стосовно таких винятків. А самої заборони - немає.
Тому, згідно з нашими висновками, єдиним конституційним і законним способом, у який ця проблема може бути вирішена, є встановлення обмеження права вільно залишати територію України в Указі президента, яким було введено воєнний стан. Адже обмеження конституційних прав - це крайній захід, до якого в деяких випадках змушена вдаватися держава. Право вільно залишати територію України не є абсолютним і за певних умов може бути обмежене, зокрема, під час введення воєнного стану. Повноваженнями його обмежувати наділена вища посадова особа країни, рішення якої в подальшому затверджує Верховна Рада України.
"Проте, на жаль, в чинному Указі, яким 24 лютого цього року в Україні було введено воєнний стан, обмеження прав не передбачено".
(c) https://suspilne.media/308954-vstanovlenoi-v-zakonnij-sposib-zaboroni-na-viizd-colovikiv-prizovnogo-viku-na-sogodnisnij-den-nemae-nazk/ НАЗК
тому все як вирішить суддя, рабам - ув"язнання, талановитим - вітання
сколько тварь намарадёрил уже?
Ні я розумію що це до партнерів.
Але можна було б самим підготувати резерви, а не кидати в бій через місяць після мобілізації чи навіть раніше.
- Проігнорований Саміт країн НАТО У вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО.
- відсутність представництва від України в НАТО.
- Не поновлена заявка України як, кандидата на вступ в НАТО.
- За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО.
- Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента.
- Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа.
- Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приватбанку України.
- Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США. Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди.
- Злиття операції "Вагнергейт".
- Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнергейт".
- Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ.
- Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії.
- Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати Вогонь у відповідь.
- Відведення важкого озброєння від лінії фронту.
- Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
- Невиведення літаків "Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки.
- Два місяці до війни заведення "Гетьман Сагайдачний" в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат- притоплений небоєздатний корабель.
- Відмова фінансування на озброєння ЗСУ.
- Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар.
- Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат запрошення на шашлики.
Якщо ти готуєшся до контрнаступу, то ти власне повинен сам подбати по техніку і резерви. Бо власне підготовка і полягає у накомиченні ресурсів. І якщо техніку тобі ще можуть внші поставити, то резерви ти повинен підготувати свої, бо ніхто за тебе воювати не буде.
Уже ж Кулеба высказал неудовольствие завышенными ожиданиями от контрнаступа. Правда он это западным газетам адресовал. Но тут свои пи#дуны в 10 раз больше изрыгают, чего-то им он рты не закрывает.
Как это было в прошлом году, когда им тоже так много мозги парили, что уже перестали верить что он произойдёт и это стало неожиданностью в т.ч. для врага. Но со словесным поносом наших балаболов это будет никак не связано.
Головна загроза НАТО - Китай.
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Тиловий бульба-дайвер не знає, що в світі відбувається.
Коли яблука по 51 ₴/кг - реальність вимикається.
Ну так, це якраз твоє поле роботи. І що ти зробив? Продав яйця по 17 гривень?
https://www.youtube.com/watch?v=EG3cBZZ9hjA
https://t.me/tanya_adams Tanya Adams
Я дивлюсь по загальним настроям поза моїм фейсбуком, війна вже закінчилась. Вона відійшла від Київу і знову зафіксувалась десь далеко. Знову в окопах мерзнуть ті, кого туди не посилали, знову "досить збирати гроші, нехай держава забезпечує", знову "я втік і мав у сраці оте все".
Волонтери вже не знають, як зібрати кошти, що продати на аукціоні, скільки знаків оклику втулити в реченні, щоб пройняло.
Знову оця по.бєнь про "поїли херсонських кавунів, поїмо і мелітопольської черешні". І нічого за цими словами, ніякого розуміння реальної ціни тих кавунів і тієї черешні.
Коли є розуміння, бравади нема.
Коли ти знаєш, скільки коштує один дохлий окупант, ти не кричиш "Беру оптом, загорніть!", ти скупо рахуєш до копієчки і кажеш "Добре, нашкребли ще на трьох."
Коли у тебе один єдиний мавік, який зломав ніжку на третій день польотів, і наступний не привезуть, бо це довго, складно, нема.
Коли ти ці мавіки просив у волонтерів, поки був на ротації і отримував голий оклад, а вони не дали. Бо ти ж в тилу поки, на нулі важливіше. І підрозділ в тебе не дуже гучний, і піарщіка там нема, щоб тіктоки писав, і нема знайомих ЛОМів, які будуть опікуватися на постійній основі вчетвером одним підрозділом. А воювати доводиться у тій самій сраці, що і іншим.
Це ж ні для кого не таємниця, що особисте знайомство з ЛОМами різко підіймає мат.забезпечення підрозділу?
І це добре, просто я хочу сказати, що у багатьох такої можливості немає, а потреби є.
За рік Справа Громад (тобто саме ви) вклали в армію половину від 2 102 841 014 грн. Іншу вклав Порошенко. Саме сюди може звернутися командир підрозділу і отримати ту допомогу, на яку вистачить наших з вами коштів, телефон є у вільному доступі.
Але гроші збираються зараз дуже важко. Бо війна вже відійшла від домівок більшості, бо вже можна помріяти про мелітопольську черешню. І це добре, просто дорого. Дуже дорого. Помогайте.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400
Для ІНШИХ банків:
5375 4115 0177 8331
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А взагалі призивати людей які в житті автомата не бачили і не тримали, після неділі чистки картоплі (по 26 грн) на кухні відправити на передову під Бахмут на погибель
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... и яблоки по 51 грн
2. Читаючи коментарі до новини, розумієш, що тут 98% русняві боти
Меж тем ЗеОПа делает всё для того, чтоб наступление не настало..и не только на тнуле, но и на политическом фронте неустанно саботирует победу ВСУ