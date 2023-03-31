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В Запорожье раздались взрывы

вибух

Днем во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне Запорожье.

В Запорожской ОВА призвали жителей находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"!

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь.

Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты осуществили серию ударов по Запорожью и пригороду из РСЗО, поврежден инфраструктурный объект (оновлено)

взрыв (6721) Запорожье (2645)


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Зачастили, суки. Вчера вечер, утро и вот теперь.
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31.03.2023 13:10 Ответить
Вчора в пригороді, а зараз десь в місті. А може і поруч.
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31.03.2023 13:13 Ответить
Вже відбій.
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31.03.2023 13:20 Ответить
Черешня
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31.03.2023 13:44 Ответить
 
 