В Запорожье раздались взрывы
Днем во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне Запорожье.
В Запорожской ОВА призвали жителей находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"!
"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь.
Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.
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Дмитрий Авдеев #555735
показать весь комментарий31.03.2023 13:10 Ответить Мне нравится 6
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Максим Матвиенко
показать весь комментарий31.03.2023 13:44 Ответить Мне нравится 0
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