Днем во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне Запорожье.

В Запорожской ОВА призвали жителей находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"!

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь.

Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

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