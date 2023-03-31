В МОЗ развенчали самые распространенные мифы об электронном рецепте
В Украине с 1 апреля для приобретения рецептурных лекарственных препаратов прилагается цифровой инструмент – "е-рецепт".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, в министерстве подчеркнули, что рецепт нужен только на рецептурные лекарства. МЗ не изменяет перечень и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.
Также в Минздраве назвали мифом, что рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.
Также, при отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.
"Отпуск рецептурного лекарства всегда должен осуществляться по назначению врача, это требование не является новым, с апреля только добавляется дополнительный инструмент - е-рецепт. Е-рецепт будет вводиться постепенно с возможностью использования бумажных рецептурных бланков", - подчеркнули в министерстве.
Также там опровергли миф о том, что бугуты ВПЛ не смогут получить лекарства, поскольку потеряли доступ к своим семейным врачам: "Для получения электронного рецепта не нужно иметь декларацию с семейным врачом. Выписать рецепт на рецептурный препарат сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение – хирург, терапевт, кардиолог или онколог".
"МИФ: Теперь невозможно будет получить лекарство, поскольку запись к врачу на несколько дней вперед!"
ПРАВДА: Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу. Врач сможет оценить состояние вашего здоровья, провести клиническую диагностику и назначить лечение, которое будет эффективным и безопасным для вас. А все повторные рецепты на нужное лекарство вы сможете получить дистанционно. В случае экстренных ситуаций также пациент может вызвать бригаду скорой помощи", - объяснили в Минздраве.
В министерстве также отметили, что врачи не смогут назначать только дорогостоящие лекарства. На самом деле электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть действующее вещество.
"Так вы сможете самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства с соответствующим веществом, согласно своему бюджету. Ни врач, ни фармацевт не сможет повлиять на ваш выбор", - добавили в Минздраве.
Также министерство опровергло миф, что теперь невозможно купить лекарства против давления/аллергии/обезболивающие средства без рецепта.
"Если этот препарат в соответствии с инструкцией подлежит отпуску исключительно по рецепту врача, в таком случае действительно нужен рецепт. Однако, это не новая норма, Минздрав не изменяет правила отпуска лекарственных средств. При этом вы всегда можете получить рекомендацию от фармацевта по отношению к безрецептурным аналогам указанного лекарства, а еще лучше – обратиться к врачу, который назначит вам эффективное лечение", - говорится в сообщении.
В то же время, пациентам с хроническими заболеваниями с внедрением е-рецепта не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать в том числе и дистанционно. Назначения лекарства всегда будут доступны в вашем смартфоне. Это еще одно преимущество электронного рецепта над бумажным.
В Минздраве обратили внимание, что существуют определенные ограничения на отпуск спиртовых растворов. Однако в ассортименте аптек можно найти упаковки, не подлежащие отпуску по рецепту. Есть доступные опции в другом объеме, или есть другие антисептические средства, которые можно свободно купить аптеке.
МИФ: Теперь комбинированные оральные контрацептивы и контрацептивы экстренного применения будут по рецепту!
ПРАВДА: В основном все гормоносодержащие лекарственные средства являются рецептурными во многих странах мира, поскольку могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье и самочувствие женщины. Именно поэтому их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Эта норма не нова и является распространенной мировой практикой. В случае длительного приема КОК врач может выписывать рецепт на лекарства дистанционно, это существенно упростит процесс назначения", – обїяснили в министерстве.
В Минздраве также обратили внимание, что никаких дополнительных изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных не предусматривается.
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второе условие задачки-- а прием у доктора за рецептом от 500 до 1000 гривен
ВОПРОС-- КТО ПОДОНОК У НАС ЛЯШКО С МОЗ и (или) ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО ШОБЛА???? ответ по и (или)..как решение задачки.. по жизни за такое вообще то убивать надо...
Прием стоит 800 грн. А лекарство 23.70 грн
Зачем вообще ввели рецепты?!
Понятно, наркотики, но почему на антибиотики и все другое, что 10 лет назад спокойно пробовалось?!
Перенимют американский (западный) опыт?
Так это как раз пример не тот, что надо внедрять.
Фармо лобби ( и страховой бизнес, включая и медицинский) в США очень сильное-
« Эффективно Влияет» на законодателей, политиков, чиновников.
Если конечно смотреть на проблему со стороны потребителя. Простого гражданина. То это против него.
А с точки зрения «продавцов товара и сервиса», то тут понятно. Выгода полная.
Где тут МОЗ? Решайте сами…
ТадаМ!
І якіх пір "капторес", "фуросемід", "кардіомагніл", "магнікор" стали рецептурними?
Тоб то таким і буде тепер відповідь у лікарів- " а на болта він вам здався"?
1 Ще із часів СРСР у аптеках більшість ліків можна було придбати без рецептів( до речі аптеки ще тоді були аптеками, там по рецептам готували ліки) і НІЯКОЇ катастрофи для популяції не виникало. І 30 років незалежної України нічого не змінили. Тут бац- щоби замилити очі ЕС( яке поставило завдання реформувати суди і правоохоронців), приймають "хощ щонебудь" не бажаючи зайнятися головним.
2. Не можна просто заборонити, не створивши умови задля доступу до системи охорони здоров'я. Коли тобі потрібно раз на рік виписани рецепт- це одно, а коли мені для покійного батька і покійної мами потрібно було купувати більше 20 видів рецептурних ліуків на місяць- то зовсім інше.( тепер приблизно таку ж кількість для себе).
Якщо поставити за мету отримати рецепти, то скільки часу у місяць піде на вирішення до цього досить простої задачі?
Вирубили світло. Немає інтернету. Немає електронного рецепту.
Послідовність дій? ХВОРА людина має йти до лікаря, стояти в черзі за паперовим рецептом?
Хто буде нести відповідальність за те, що міліони українських стареньких залишаться без щоденних ліків від тиску, бо їх ЗРОБИЛИ рецептурними?
Військовим хто допоможе? Бубочка з резніковим, ляшком та фЬодоровим?
"Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань
У цій категорії залишився мінімальний перелік лікарських засобів, які ще можна придбати без рецепта. Усі популярні засоби для зниження тиску, як-от Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол - виключно за рецептом. Навіть сечогінні препарати Фуросемід та Діакарб, які також використовують гіпертоніки, лише за рецептом. Краплі Корвалол та Валокордин без рецепта можна придбати лише у маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл уже треба рецепт. Зрештою, як і на звичайний Етиловий спирт. Це теж, виявляється рецептурний препарат. Без рецепта можна придбати лише маленький флакончик спирту, на 100 г уже треба рецепт. Люди, які мають проблеми з серцем, часто щоденно вживають засоби для розрідження крові. Але тепер їх теж можна буде кувати лише малими упаковками. Магнікор чи Кардіомагніл на 100 таблеток - лише за рецептом."
Ще потрібен діагноз?
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
Та зрозуміли - ви ідіоти і шкідники (а може і ворогги) в одному флаконі!
То чому ж ліки на основі коноплі не мають продаватися за призначенням лікаря і за рецептом? Зрештою тільки лікар може призначати ліки.
А, ці ліки дуже дорогі? Ну то це ж зовсім просто. Треба меньша виділяти на корабельні сосни і марафон і просто дофінансувати або навіть і повністю профінансувати дорогі ліки для тих, хто цих ліків потребує, але не спроможний їх купити.
Так роблять в ЄС.
А взагалі люди не бояться електроних рецептів, більше остраху викликає корупція, якій що електронний що на каменюці вибитий рецепт, все одно знайдують як намахати, бо корупція на всіх рівнях, і її тепер як тих русскіх попів, чорта лисого так просто виковиряти вдасться. Але треба то робити.
Я так поенимаю людям скучно, они не видят что в стране, именно рецепт КОНЧЕ НУЖЕН
Для більшості молодих биків і корабельних сосон із надутими губами у зелені владі- це просто бюрократичний запис у якомусь законі, який вони навіть не читали.
А для похилих, а особливо малоходячих людей- трагедія і питання вижити.
Але кого це із молодих биків турбує?
Пиши ПІБ, номер телефону, електроону адресу- будемо до тебе пенсілнерів за грошима направляти !
Хіба що діти розщедряться. А похилі- найбільший відсоток, хто потребує ліків.
Зрештою Тігіпко із Радуцьким саме для підняття цін в аптеках цей закон і пролобіювали.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1641788729307148294 58 мин
Чергова гидота від "Слуг народу" - "електронні рецепти" ... Черги, сайти впали, ліки продають в Інтернеті ... Вам весело, по "приколу голоснувшие" ?
В список вошли более 300 препаратов, которые раньше отпускались без рецепта. И сделано это ТОЛЬКО с одной целью: Что бы поставщик/производитель шли на поклон в МОЗ порешать вопрос о выводе их продукта из списка рецептурных.
Ну что сказать ... Зеленые твари совсем окуели от безнаказанности.
Если кого-то сбил пьяный водитель "Мерседеса", это не значит, что все автомобили "Мерседес" плохие. Так и с "электронными системами".
Просто надо понимать кто такой Ляшко и откуда он пришел на должность министра здравоохранения Украины.
Тут ж питання не в формі рецепту, а в тому, що до рецептурних лків раптово вирішили додати ті, які ще сьогодні продавали без рецепту - корвалол, імодіум, протизаплідні таблетки і тд...
Це якщо у мене срачка, то я до сімейного маю одразу бігти (ну чи дзвонити йому) замість того, щоб імодіум випити? Імодіум НІКОЛИ не був рецептурним!
Якби просто ввели електронні рецепти, а ці ліки не чіпали, то було б все ОК. Бо електронний рецепт мали б брати лише ті, хто раніше брав рецепт паперовий. Ферштейн?
youtube.com/watch?v=lpQfSDi3VaQ
За що не візьмуться криваві злодії зрадники - зелені дегенерати необільшовики, все роблять як їхні предки. Як дегенерати.
ПРАВДА: Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, обовʼязково зверніться до лікаря. У разі екстрених ситуацій також пацієнт може викликати бригаду швидкої медичної допомоги"
Это вместо того, чтобы просто в аптеку сходить или послать туда близких.
І все виявилось так як писали ті хто знають, а не ті хто наганяють паніку.
Щось мені важко уявити, щоб хтось ішов до лікаря за рецептом на неї...
особистий кабінет пацієнта
Amen