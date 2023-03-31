В МОЗ развенчали самые распространенные мифы об электронном рецепте

В Украине с 1 апреля для приобретения рецептурных лекарственных препаратов прилагается цифровой инструмент – "е-рецепт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, в министерстве подчеркнули, что рецепт нужен только на рецептурные лекарства. МЗ не изменяет перечень и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Также в Минздраве назвали мифом, что рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Также, при отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

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"Отпуск рецептурного лекарства всегда должен осуществляться по назначению врача, это требование не является новым, с апреля только добавляется дополнительный инструмент - е-рецепт. Е-рецепт будет вводиться постепенно с возможностью использования бумажных рецептурных бланков", - подчеркнули в министерстве.

Также там опровергли миф о том, что бугуты ВПЛ не смогут получить лекарства, поскольку потеряли доступ к своим семейным врачам: "Для получения электронного рецепта не нужно иметь декларацию с семейным врачом. Выписать рецепт на рецептурный препарат сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение – хирург, терапевт, кардиолог или онколог".

"МИФ: Теперь невозможно будет получить лекарство, поскольку запись к врачу на несколько дней вперед!"

ПРАВДА: Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу. Врач сможет оценить состояние вашего здоровья, провести клиническую диагностику и назначить лечение, которое будет эффективным и безопасным для вас. А все повторные рецепты на нужное лекарство вы сможете получить дистанционно. В случае экстренных ситуаций также пациент может вызвать бригаду скорой помощи", - объяснили в Минздраве.

В министерстве также отметили, что врачи не смогут назначать только дорогостоящие лекарства. На самом деле электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть действующее вещество.

"Так вы сможете самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства с соответствующим веществом, согласно своему бюджету. Ни врач, ни фармацевт не сможет повлиять на ваш выбор", - добавили в Минздраве.

Также министерство опровергло миф, что теперь невозможно купить лекарства против давления/аллергии/обезболивающие средства без рецепта.

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"Если этот препарат в соответствии с инструкцией подлежит отпуску исключительно по рецепту врача, в таком случае действительно нужен рецепт. Однако, это не новая норма, Минздрав не изменяет правила отпуска лекарственных средств. При этом вы всегда можете получить рекомендацию от фармацевта по отношению к безрецептурным аналогам указанного лекарства, а еще лучше – обратиться к врачу, который назначит вам эффективное лечение", - говорится в сообщении.

В то же время, пациентам с хроническими заболеваниями с внедрением е-рецепта не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать в том числе и дистанционно. Назначения лекарства всегда будут доступны в вашем смартфоне. Это еще одно преимущество электронного рецепта над бумажным.

В Минздраве обратили внимание, что существуют определенные ограничения на отпуск спиртовых растворов. Однако в ассортименте аптек можно найти упаковки, не подлежащие отпуску по рецепту. Есть доступные опции в другом объеме, или есть другие антисептические средства, которые можно свободно купить аптеке.

МИФ: Теперь комбинированные оральные контрацептивы и контрацептивы экстренного применения будут по рецепту!

ПРАВДА: В основном все гормоносодержащие лекарственные средства являются рецептурными во многих странах мира, поскольку могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье и самочувствие женщины. Именно поэтому их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Эта норма не нова и является распространенной мировой практикой. В случае длительного приема КОК врач может выписывать рецепт на лекарства дистанционно, это существенно упростит процесс назначения", – обїяснили в министерстве.

В Минздраве также обратили внимание, что никаких дополнительных изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных не предусматривается.

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