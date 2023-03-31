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В МОЗ развенчали самые распространенные мифы об электронном рецепте

рецепт

В Украине с 1 апреля для приобретения рецептурных лекарственных препаратов прилагается цифровой инструмент – "е-рецепт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, в министерстве подчеркнули, что рецепт нужен только на рецептурные лекарства. МЗ не изменяет перечень и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Также в Минздраве назвали мифом, что рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Также, при отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

Смотрите: В аптеках Киева длинные очереди. Популярный сайт по продаже лекарств перезагружен. ФОТОрепортаж

"Отпуск рецептурного лекарства всегда должен осуществляться по назначению врача, это требование не является новым, с апреля только добавляется дополнительный инструмент - е-рецепт. Е-рецепт будет вводиться постепенно с возможностью использования бумажных рецептурных бланков", - подчеркнули в министерстве.

Также там опровергли миф о том, что бугуты ВПЛ не смогут получить лекарства, поскольку потеряли доступ к своим семейным врачам: "Для получения электронного рецепта не нужно иметь декларацию с семейным врачом. Выписать рецепт на рецептурный препарат сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение – хирург, терапевт, кардиолог или онколог".

"МИФ: Теперь невозможно будет получить лекарство, поскольку запись к врачу на несколько дней вперед!"

ПРАВДА: Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу. Врач сможет оценить состояние вашего здоровья, провести клиническую диагностику и назначить лечение, которое будет эффективным и безопасным для вас. А все повторные рецепты на нужное лекарство вы сможете получить дистанционно. В случае экстренных ситуаций также пациент может вызвать бригаду скорой помощи", - объяснили в Минздраве.

В министерстве также отметили, что врачи не смогут назначать только дорогостоящие лекарства. На самом деле электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть действующее вещество.

"Так вы сможете самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства с соответствующим веществом, согласно своему бюджету. Ни врач, ни фармацевт не сможет повлиять на ваш выбор", - добавили в Минздраве.

Также министерство опровергло миф, что теперь невозможно купить лекарства против давления/аллергии/обезболивающие средства без рецепта.

Также читайте: С 1 апреля большинство лекарств можно будет купить по электронному рецепту

"Если этот препарат в соответствии с инструкцией подлежит отпуску исключительно по рецепту врача, в таком случае действительно нужен рецепт. Однако, это не новая норма, Минздрав не изменяет правила отпуска лекарственных средств. При этом вы всегда можете получить рекомендацию от фармацевта по отношению к безрецептурным аналогам указанного лекарства, а еще лучше – обратиться к врачу, который назначит вам эффективное лечение", - говорится в сообщении.

В то же время, пациентам с хроническими заболеваниями с внедрением е-рецепта не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт на лекарства. Это можно будет сделать в том числе и дистанционно. Назначения лекарства всегда будут доступны в вашем смартфоне. Это еще одно преимущество электронного рецепта над бумажным.

В Минздраве обратили внимание, что существуют определенные ограничения на отпуск спиртовых растворов. Однако в ассортименте аптек можно найти упаковки, не подлежащие отпуску по рецепту. Есть доступные опции в другом объеме, или есть другие антисептические средства, которые можно свободно купить аптеке.

МИФ: Теперь комбинированные оральные контрацептивы и контрацептивы экстренного применения будут по рецепту!

ПРАВДА: В основном все гормоносодержащие лекарственные средства являются рецептурными во многих странах мира, поскольку могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье и самочувствие женщины. Именно поэтому их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Эта норма не нова и является распространенной мировой практикой. В случае длительного приема КОК врач может выписывать рецепт на лекарства дистанционно, это существенно упростит процесс назначения", – обїяснили в министерстве.

В Минздраве также обратили внимание, что никаких дополнительных изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных не предусматривается.

Читайте также: В регионах, где продолжаются боевые действия, рецептурные лекарства будут отпускаться без рецепта, - Минздрав

медицина (2517) Минздрав (4898) рецепт (40)


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Топ комментарии
+40
І знову "Ви нас не так зрозуміли!"
Та зрозуміли - ви ідіоти і шкідники (а може і ворогги) в одному флаконі!
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31.03.2023 15:46
+29
Спочатку влада не ухвалила закон "Про зброю" - щоб захищатися, а тепер не хоче, щоб люди лікувалися.
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31.03.2023 15:43
+26
Это не правда , то не правда, а правда в том что : где стрховая медицина как в Европе? куда бежать бабушке кторая живет сама и не ходит кроме как за хлебом и в аптеку если ей плохо- идти в рачу, по дороге здохнуть, чтоб получить рецепт на то что она БЕЗ РЕЦЕПТА ПОКУПАЛА И ВЫЖИВАЛА СПОКОЙНО БОЛЕЕ МЕНЕЕ? И КАК врачу с 2500 человек обслуживания обеспечить всех РЕЦЕПТАМИ , так как даже некотый цитрамон, аналгин и прочее обезбаливающие попали в рецепты? Война, какому придурку вообще пришло в голову такое, переселенец не знает за что хвататься чтоб просто выжить, а ты еще бежи в какие то поликлиники найди их ищи врача какого то чтоб он тебе выписал Рецепт?
Я так поенимаю людям скучно, они не видят что в стране, именно рецепт КОНЧЕ НУЖЕН
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31.03.2023 16:32
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Рекет фарм бізнесу...
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31.03.2023 15:39 Ответить
Та ні, просто хвилі без вітру. О, згадав: завтра 1 квітня!!!!
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31.03.2023 15:54 Ответить
ЗАДАЧКА ЛЕКАРСТВО СТОИТ 60 ГРИВЕН не тому что поганое наоборот очень даже житие спасает просто его делают в Украине
второе условие задачки-- а прием у доктора за рецептом от 500 до 1000 гривен
ВОПРОС-- КТО ПОДОНОК У НАС ЛЯШКО С МОЗ и (или) ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО ШОБЛА???? ответ по и (или)..как решение задачки.. по жизни за такое вообще то убивать надо...
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31.03.2023 18:04 Ответить
Все верно. Вот я и думаю, записываться на прием к врачу или нет, чтобы тот выписал рецепт?
Прием стоит 800 грн. А лекарство 23.70 грн
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31.03.2023 18:16 Ответить
уже вижу варианты смелых людей заработать на придури нашего ляшко поца.. врачи думаю установят единый тариф прием доктора-- на рецепт 200 грн плюс минус.. человек покупать одну упаковку не будет сразу возьмет три четыре одну две себе -а лишние продаст тем кому рецепт никак не дадут вижу объявления в Интернете продам от бабушки дедушки мамы папы завалявшиеся препараты... меняю лекарство одно на лекарство другое.. сегодня аптеки банкуют а вот с 1 апреля они уйдут в ноль убытки когда аптечная торговля подсчитает убытки решат срочно найти ту голову какая ответ за базар и убытки..... врачи уже орут КАРАУЛ ключи доступа в Е рецепт не дали...а бланков бумажные рецептов МОЗ не заказывал с полгода как -новых... жду когда Вову найдут и натянут как сову на глобус... а Ляшко покладут головкой на плаху... вот думаю наверное без поца ляшко с его приказом нее войну не выиграть никак..
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31.03.2023 18:35 Ответить
МОЗ- полные идиоты или прикидываются?

Зачем вообще ввели рецепты?!

Понятно, наркотики, но почему на антибиотики и все другое, что 10 лет назад спокойно пробовалось?!

Перенимют американский (западный) опыт?
Так это как раз пример не тот, что надо внедрять.
Фармо лобби ( и страховой бизнес, включая и медицинский) в США очень сильное-
« Эффективно Влияет» на законодателей, политиков, чиновников.

Если конечно смотреть на проблему со стороны потребителя. Простого гражданина. То это против него.

А с точки зрения «продавцов товара и сервиса», то тут понятно. Выгода полная.

Где тут МОЗ? Решайте сами…
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31.03.2023 21:25 Ответить
Якщо це так, а я думаю що так, тоді хто піднімає цю хвилю? Журналюгам немає про що писати, чи це просто журналюшне невігластво? Чув дзвін та незна де він...
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31.03.2023 15:43 Ответить
Сьгодні, 31 березня, в києвській аптеці відмовились продати ... корвалол.
ТадаМ!
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31.03.2023 16:39 Ответить
А навіщо він Вам потрібен? Немає жодних клінічних підтверждень його ефективності.
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31.03.2023 16:54 Ответить
Сестра купувала.
І якіх пір "капторес", "фуросемід", "кардіомагніл", "магнікор" стали рецептурними?
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31.03.2023 17:05 Ответить
Ти вже почав виписувати лікі в інтернеті?
Тоб то таким і буде тепер відповідь у лікарів- " а на болта він вам здався"?
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31.03.2023 17:11 Ответить
Ліки повинен виписувати лікар., а самолікування ні до чого хорошого не призводить
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31.03.2023 17:52 Ответить
Слухай, давай не лозунгами, а реаліями.
1 Ще із часів СРСР у аптеках більшість ліків можна було придбати без рецептів( до речі аптеки ще тоді були аптеками, там по рецептам готували ліки) і НІЯКОЇ катастрофи для популяції не виникало. І 30 років незалежної України нічого не змінили. Тут бац- щоби замилити очі ЕС( яке поставило завдання реформувати суди і правоохоронців), приймають "хощ щонебудь" не бажаючи зайнятися головним.
2. Не можна просто заборонити, не створивши умови задля доступу до системи охорони здоров'я. Коли тобі потрібно раз на рік виписани рецепт- це одно, а коли мені для покійного батька і покійної мами потрібно було купувати більше 20 видів рецептурних ліуків на місяць- то зовсім інше.( тепер приблизно таку ж кількість для себе).
Якщо поставити за мету отримати рецепти, то скільки часу у місяць піде на вирішення до цього досить простої задачі?
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31.03.2023 18:57 Ответить
Респект. Найвлучніший коментар у темі.
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31.03.2023 23:20 Ответить
***** гіпернтоніку кожен раз ходити за рецептом якщо його стан не змінюється,чи може уже гіпертонію навчились якось лікувати без медикаментів?
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31.03.2023 22:49 Ответить
Київській
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31.03.2023 17:22 Ответить
купил сегодня три флакона по 50 мл. А вообще он будет без рецепта но только по 25 мл. В чем тут разница ведь лекарство одно и тоже но только емкость разная? Ответ не знает даже вселенная.
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31.03.2023 18:28 Ответить
Різниця в ціні, для початку.
Вирубили світло. Немає інтернету. Немає електронного рецепту.
Послідовність дій? ХВОРА людина має йти до лікаря, стояти в черзі за паперовим рецептом?
Хто буде нести відповідальність за те, що міліони українських стареньких залишаться без щоденних ліків від тиску, бо їх ЗРОБИЛИ рецептурними?
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31.03.2023 18:35 Ответить
Почекайте декілька дні і все стане як завжди. Ви шо, не в Україні живете?
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31.03.2023 19:00 Ответить
Я б теж посміялась, та за маму хвилююсь.
Військовим хто допоможе? Бубочка з резніковим, ляшком та фЬодоровим?
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31.03.2023 19:10 Ответить
А шо з мамою не так? І до чого тут військові?
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31.03.2023 19:12 Ответить
Ви не знаєте, що волонтери купували ліки військовим? Дивно.
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31.03.2023 20:05 Ответить
Чого це я не знаю? Думаю для них ніяких перешкод не буде.
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31.03.2023 20:13 Ответить
угу і шо ти скажеш аптеркаці,шо ти від такого то бату береш антибіотики,не треба дурника включати і втирати тут пропаганду про 100% забезпечення військових медикаментами.
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31.03.2023 22:51 Ответить
А шо з мамою не так? - ти довго думав, щоб таке запитати? раз людина каже, то щось же не так. чи ти чекаєш, що тобі діагноз скажуть. понабігало недороблених у чати.
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01.04.2023 08:29 Ответить
Вумнік, тобі німці продадуть рецептурні ліки без рецепта? Сидиш тут чмакаєш...
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01.04.2023 10:22 Ответить
В німців немає такого бардаку як в нас!
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01.04.2023 10:58 Ответить
Так я не зрозумів. Ви за барадак? Ви ж читайте всю гілку, а не останні фрази. Спочатку людина обурювалася тим шо ліки будуть тільки за рецептами продавати, а далі... Короче, самі почитайте
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01.04.2023 11:12 Ответить
Раджу вам почитати.
"Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань

У цій категорії залишився мінімальний перелік лікарських засобів, які ще можна придбати без рецепта. Усі популярні засоби для зниження тиску, як-от Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол - виключно за рецептом. Навіть сечогінні препарати Фуросемід та Діакарб, які також використовують гіпертоніки, лише за рецептом. Краплі Корвалол та Валокордин без рецепта можна придбати лише у маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл уже треба рецепт. Зрештою, як і на звичайний Етиловий спирт. Це теж, виявляється рецептурний препарат. Без рецепта можна придбати лише маленький флакончик спирту, на 100 г уже треба рецепт. Люди, які мають проблеми з серцем, часто щоденно вживають засоби для розрідження крові. Але тепер їх теж можна буде кувати лише малими упаковками. Магнікор чи Кардіомагніл на 100 таблеток - лише за рецептом."
Ще потрібен діагноз?
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01.04.2023 11:24 Ответить
Сьогодні зайду в аптеку і запитаю бісопролол та едоксакорд, такі ліки сам приймаю. Якщо не продадуть то зателефоную сімейному лікарю нехай закине електронний рецепт.
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01.04.2023 11:58 Ответить
дятлику, ти злився з теми. тема- твоє тупе питання "А шо з мамою не так?", а ти як насіов у картату ковдрочку іншої теми заховався, наїзжаючи на мене. тобто ти - ляпотло.
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01.04.2023 18:22 Ответить
насіров
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01.04.2023 18:23 Ответить
Єдина шо я тобі можу відповісти, це ПНХ мудило. Далі далі діалог з тобою тупим тролем під VPNом безглуздий.
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01.04.2023 18:57 Ответить
хаха, точно під впн-ом? зазвичай, коли не тягнуть тему чи окучив, що піймали на недоумкуватості, сплигують на картату ковдрочку або на звинувачуванні опонента в троляцтві. інколи краще дрочити, ніж по клаві стукати.
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01.04.2023 19:04 Ответить
Спочатку влада не ухвалила закон "Про зброю" - щоб захищатися, а тепер не хоче, щоб люди лікувалися.
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31.03.2023 15:43 Ответить
Насчёт врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрёт, то он и так умрёт, если выздоровеет, то он и так выздоровеет.

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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31.03.2023 15:46 Ответить
І знову "Ви нас не так зрозуміли!"
Та зрозуміли - ви ідіоти і шкідники (а може і ворогги) в одному флаконі!
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31.03.2023 15:46 Ответить
І шо воно развенчало? Ніхрена. Ціни на ліки будуть такі, шо краще зберегти кошти на відспівування, так з ненашою владою виходить.
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31.03.2023 15:51 Ответить
За сьогодні набридлі всім своєю рекламою фармфірми поклали у кишені додаткові мільйони...
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31.03.2023 15:57 Ответить
Так і є. Розігнали перекручену новину і таким чином зібрали в аптеках довжелезні черги
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31.03.2023 17:00 Ответить
дикари стоит фервекс и валидол килограммами покупают, аж очередь на пол квартала в ближайшей аптеке. на кой хер такой ажиотаж нагнали ? выторг сделать ?
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31.03.2023 16:02 Ответить
Нинішня влада робить все, щоб українцям жилося з проблемами, вони щораз думають як нам насрати. Ну скажіть, може хтось назве якусь дію влади, яка б полегшувала життя людям. Я
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31.03.2023 16:05 Ответить
"Відпуск рецептурних ліків завжди мав здійснюватися за призначенням лікаря, ця вимога не є новою, з квітня лише додається додатковий інструмент", ось бачите які ви розумні, коли вам тре.

То чому ж ліки на основі коноплі не мають продаватися за призначенням лікаря і за рецептом? Зрештою тільки лікар може призначати ліки.
А, ці ліки дуже дорогі? Ну то це ж зовсім просто. Треба меньша виділяти на корабельні сосни і марафон і просто дофінансувати або навіть і повністю профінансувати дорогі ліки для тих, хто цих ліків потребує, але не спроможний їх купити.
Так роблять в ЄС.

А взагалі люди не бояться електроних рецептів, більше остраху викликає корупція, якій що електронний що на каменюці вибитий рецепт, все одно знайдують як намахати, бо корупція на всіх рівнях, і її тепер як тих русскіх попів, чорта лисого так просто виковиряти вдасться. Але треба то робити.
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31.03.2023 16:09 Ответить
Навколомедична мафія винайшла ще один способ грабунку населення.
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31.03.2023 16:12 Ответить
Дали спосіб заробити аптекам на продажу ліків без рецепту (за домовленістю).
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31.03.2023 16:22 Ответить
Поки дійсні паперові рецепти, - підозрюю, що все як продавали, так і продаватимуть.
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31.03.2023 16:32 Ответить
Дай Бог!
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31.03.2023 17:16 Ответить
Это не правда , то не правда, а правда в том что : где стрховая медицина как в Европе? куда бежать бабушке кторая живет сама и не ходит кроме как за хлебом и в аптеку если ей плохо- идти в рачу, по дороге здохнуть, чтоб получить рецепт на то что она БЕЗ РЕЦЕПТА ПОКУПАЛА И ВЫЖИВАЛА СПОКОЙНО БОЛЕЕ МЕНЕЕ? И КАК врачу с 2500 человек обслуживания обеспечить всех РЕЦЕПТАМИ , так как даже некотый цитрамон, аналгин и прочее обезбаливающие попали в рецепты? Война, какому придурку вообще пришло в голову такое, переселенец не знает за что хвататься чтоб просто выжить, а ты еще бежи в какие то поликлиники найди их ищи врача какого то чтоб он тебе выписал Рецепт?
Я так поенимаю людям скучно, они не видят что в стране, именно рецепт КОНЧЕ НУЖЕН
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31.03.2023 16:32 Ответить
Згоден.
Для більшості молодих биків і корабельних сосон із надутими губами у зелені владі- це просто бюрократичний запис у якомусь законі, який вони навіть не читали.
А для похилих, а особливо малоходячих людей- трагедія і питання вижити.
Але кого це із молодих биків турбує?
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31.03.2023 17:22 Ответить
та йдіть ви в опу зі своєю європою, тут більшість ледве кінці з кінцями зводить або вже і не зводить а вони ніяк не вгамються, п..ни провокатори.
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31.03.2023 19:20 Ответить
Де ж тут і що спростували?Тільки все підтвердили.
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31.03.2023 16:35 Ответить
зелені довбойоби як завши ***** навигадували незамислюючись про наслідки бо в них замість голови дупа
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31.03.2023 16:36 Ответить
КОЛИ собаці нема чого робити, вона лиже яйця... Будем надіятись що з того таки буде якась користь. Напевно це піде на користь приватній медицині. До сімейного (безкоштовного) лікаря черга на кілька днів, а в приватній клініці пусто.
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31.03.2023 16:41 Ответить
Ти будеш фінансівати візити похилих людей у приватні клініки?
Пиши ПІБ, номер телефону, електроону адресу- будемо до тебе пенсілнерів за грошима направляти !
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31.03.2023 17:25 Ответить
а я то при чому? Звертайтесь в МОЗ, спрямуйте свою енергію в тому напрямку. Я ж просто констатую факт
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31.03.2023 17:30 Ответить
На будуть люди похилого віку і пенсіонери в масі ходити до приватних клінік.
Хіба що діти розщедряться. А похилі- найбільший відсоток, хто потребує ліків.
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31.03.2023 17:38 Ответить
Наче все зрозуміло, проте мене хвилює той момент, де оральні контрацептиви та засоби екстреної контрацепції мають відпускатися за рецептом. З ОК наче зрозуміло, бо в багатьох країнах їх продають тільки так. Незрозуміло з тим же постинором. Це виходить, що після того, як, скажімо, порвався презерватив, жінці треба бігти до гінеколога на прийом та просити рецепта, щоб його купити? Так, мовляв і так, ми з чоловіком тойво - трохи перестаралися. Це ж контрацептивний засіб ЕКСТРЕНОЇ дії! А якщо, не дай боже, жінку чи дівчину згвалтували? Вона точно буде в гуморі терміново бігти до лікаряза рецептом?
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31.03.2023 16:51 Ответить
Можна ще заплатити подвійну ціну в аптеці.
Зрештою Тігіпко із Радуцьким саме для підняття цін в аптеках цей закон і пролобіювали.
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31.03.2023 17:27 Ответить
По рейтингу влади це добряче вдарить! Ніхто того міністра в очі не бачив, а от ПреЗедента знають всі і "дякувати" будуть йому!
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31.03.2023 16:54 Ответить
Десь у 2005 році був такий міністр, на прізвище Поліщук. Запустив таку ж йухню. Вбив рейтинг Юща в нуль, хоча і Ющ зробив для цього не менше. Так що спокійно. Будемо відслідковувати рейтинги влади. Якщо виживимо
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31.03.2023 22:22 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1641788729307148294 58 мин

Чергова гидота від "Слуг народу" - "електронні рецепти" ... Черги, сайти впали, ліки продають в Інтернеті ... Вам весело, по "приколу голоснувшие" ?
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31.03.2023 17:06 Ответить
Тут не йдеться про ліки чи гроші,тут йдеться про більш вагоме-про свободу! Громадян узалежнюють ,обмежують у можливостях будь яких рухів "без рецепту" ,"прив'язують" до смартфону чи "журналу обліку",рухаючи все до тотального контролю й впроваджуючи "механізми керування"! Це саме,нині,відбувається й у інших сферах-праця,інформація,пересування,вибори(якщо взагалі ще будуть)-тільки той "вибір" який пропише доктор,клерк,"товарищ майор"чи "новини з ТСН"!
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31.03.2023 17:15 Ответить
Как человек имеющий отношение к фармбизнесу, экспертно заявляю, что МОЗ нагло врет, когда говорит, что это просто "е-рецепт и ограничений на безрецептурные препараты не будет".
В список вошли более 300 препаратов, которые раньше отпускались без рецепта. И сделано это ТОЛЬКО с одной целью: Что бы поставщик/производитель шли на поклон в МОЗ порешать вопрос о выводе их продукта из списка рецептурных.
Ну что сказать ... Зеленые твари совсем окуели от безнаказанности.
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31.03.2023 17:36 Ответить
Ну що Ви таке кажете, електронну систему нам подарувала вишивана патріотка. Просто якось так раптом склалося, що електронна система стала кишенею Ізі і Шмулі. Просто випадково.
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31.03.2023 17:53 Ответить
Не вижу взаимосвязи. В данном случае "е-рецепт" - это просто ширма для прикрытия схем "порешать".
Если кого-то сбил пьяный водитель "Мерседеса", это не значит, что все автомобили "Мерседес" плохие. Так и с "электронными системами".
Просто надо понимать кто такой Ляшко и откуда он пришел на должность министра здравоохранения Украины.
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31.03.2023 18:16 Ответить
Ляшка прийшли, Ляшка уйшли. А приватними власниками системи Хелсі є Ізя Фрідман і Шмуля Авен. Вони конвертують потрохи отари у шекель.
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31.03.2023 18:39 Ответить
Ну так проки вона була, то ці електронні рецепти норм працювали, мама отримувала смс від сімейного і йшла брати БЕЗКОШТОВНО сердечні ліки.
Тут ж питання не в формі рецепту, а в тому, що до рецептурних лків раптово вирішили додати ті, які ще сьогодні продавали без рецепту - корвалол, імодіум, протизаплідні таблетки і тд...

Це якщо у мене срачка, то я до сімейного маю одразу бігти (ну чи дзвонити йому) замість того, щоб імодіум випити? Імодіум НІКОЛИ не був рецептурним!

Якби просто ввели електронні рецепти, а ці ліки не чіпали, то було б все ОК. Бо електронний рецепт мали б брати лише ті, хто раніше брав рецепт паперовий. Ферштейн?
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01.04.2023 00:02 Ответить
Ви не бачите за деревами лісу. Цифру зробили не для зручності отари, а щоб монопольно стригти під шкіру і щоб худоба не рипалась.
youtube.com/watch?v=lpQfSDi3VaQ
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01.04.2023 01:16 Ответить
Несіть ваші грошики Ізі і Шмулі.
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31.03.2023 17:36 Ответить
В аптеки величезні черги.
За що не візьмуться криваві злодії зрадники - зелені дегенерати необільшовики, все роблять як їхні предки. Як дегенерати.
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31.03.2023 17:40 Ответить
Ну якщо і паперовий і електронний то нормально. Тоді взагалі не зрозуміло в чому новина і чому кіпіш? Ці електронні рецепти були ще до повномасштабної війни, може іншу програму запустили, так на цьому треба було і наголошувати.
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31.03.2023 17:55 Ответить
А новина в тому, що запис до сімейного лікаря на два тижні вперед, а зараз, коли всім ************ рецепти, буде на півроку. Який тоді сенс в лікуванні?
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31.03.2023 22:54 Ответить
Мне помогает конкретный антибиотик, проверено десятилетиями. Врач очень умный, он говорит - нееее, нэ нада. Само пройдет, крест на пузе. Реальная ситуация. И все. Можешь сдохнуть, твои проблемы.
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31.03.2023 18:00 Ответить
Це піпець...Моя жінка асматичка. Пульми вистачає на тиждень. Тепер її що- кожного тижня їхати у місто до лікаря і брати рецепт? Відверто кажучи- як у " Танках" - з кожною" обновою" тільки нерф...
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31.03.2023 18:05 Ответить
"МІФ: Тепер неможливо буде отримати ліки, оскільки запис до лікаря на декілька днів вперед!

ПРАВДА: Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, обовʼязково зверніться до лікаря. У разі екстрених ситуацій також пацієнт може викликати бригаду швидкої медичної допомоги"
Это вместо того, чтобы просто в аптеку сходить или послать туда близких.
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31.03.2023 18:18 Ответить
А скільки шуму було.

І все виявилось так як писали ті хто знають, а не ті хто наганяють паніку.
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31.03.2023 19:24 Ответить
Вранье от первой буквы до последней. Практически все лекарства вошли с список по рецепту, пусть бы их родители сначала попытались бы попасть на прием, или дозвониться к врачу, а потом вам скажут, что "висят" компьютеры, а за рецептом, написанным вручную , вам надо прийти, а у вас уже давление зашкаливает, но вы дошли, но началась воздушная тревога, и , сама знаете, можно и не дожить до получения рецепта.
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31.03.2023 20:51 Ответить
А десь у пенсійному фонді вже потирають долоні. Бо очікують суттєвої економії коштів. На чому? Та на тих же пенсіонерах, які просто не зможуть достоятися у чергах до того електронного папірця, який дасть можливість ще хоч трохи пожити. Слів не має і букви закінчилися.
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31.03.2023 22:15 Ответить
навіщо вводити рецепт на спирт?
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31.03.2023 22:24 Ответить
От теж не розумію? Якщо алкашня бісить, то просто обмежте, щоб календулу/глід продавали у тюбиках не більше 100 мл... Бо у нас за прикладом москалів почали робити бояру 200-грамову.
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01.04.2023 00:04 Ответить
Ще один крок до влаштування електронно-цифрового концтабору і переведення населення у статус худоби, яка сама не має права самолікуватися без дозволу "ветеринарів".
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31.03.2023 23:08 Ответить
До речі, Україна стане мабуть першою країною світу, де віагра стане рецептурним препаратом)))
Щось мені важко уявити, щоб хтось ішов до лікаря за рецептом на неї...
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01.04.2023 00:27 Ответить
Щоб попасти до лікаря по е-черзі було 10-12 днів.Після цієї рецептурної реформи напевно 30 днів .
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01.04.2023 02:10 Ответить
https://patient.medcard24.net/documentation/patient3.html

особистий кабінет пацієнта
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01.04.2023 12:12 Ответить
Надприродне явище. Щоб подивитися прогноз погоди треба кожен раз звертатися до метеослужби. Дурдом.
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01.04.2023 02:48 Ответить
З глузду з'їхали в уряді єрмака-шмигиля.
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01.04.2023 07:00 Ответить
... відповім строками одного барда: "О, сколько нам открытий чудных, готовит Просвященья дух... Трускавецкага."
Amen
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01.04.2023 08:09 Ответить
Супрун вам не нравилась? поцоватого тупого ляшко жрите вместе с зелёным дерьмом
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01.04.2023 10:52 Ответить
З днем ''зеленого дурака'' ! Смішно? А вам 73%зебуїнів смішно??? А це лише квіточки!
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01.04.2023 11:06 Ответить
Вот видите: вчера прошли массовые демонстрации разгневанного народа возле аптек и сразу минздрав съехал и выступил с разъяснениями.
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01.04.2023 11:06 Ответить
 
 