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Новости Война
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Призвал Си Цзиньпина поговорить с президентом Зеленским, - премьер Испании Санчес

санчес,педро

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином призвал его к переговорам с Украиной.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Санчес заявил, что сказал Си Цзиньпину, что Испания поддерживает мирную формулу, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре, которая включает требования по восстановлению статуса территории Украины до статус-кво, существовавшего до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Я передал нашу обеспокоенность незаконным вторжением в Украину", - сказал Санчес, добавив, что он "призвал Си поговорить с президентом Зеленским", чтобы узнать из первых уст о мирном плане Киева.

"Я считаю, что это план, который закладывает основы для длительного мира в Украине и полностью соответствует Уставу Организации Объединенных Наций и ее принципам, которые были нарушены Путиным его вторжением", - сказал премьер Испании.

Санчес отказался сообщить, что именно сказал ему китайский лидер по этому поводу.

Читайте также: Си Цзиньпин: Я готовлю Китай к войне. Мир должен воспринимать это серьезно, - Foreign Affairs

Автор: 

Зеленский (20196) Испания (859) Китай (2909) Си Цзиньпин (279) Санчес (40)


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Топ комментарии
+2
Все эти призывы , обращённые к диктаторам, не более, чем глас вопиющего в пустыне.

Когда же к мировым политикам придёт понимание реальной ситуации, или уже никогда?
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31.03.2023 17:41
+1
Санчес відмовився повідомити, що саме сказав йому китайський лідер з цього приводу. Джерело:

Более чем красноречиво. С Китаем давно уже все понятно. Непонятно только что с этим делать ...
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31.03.2023 16:58
+1
З ким Сі має говорити? У нього на батьківщині таких як Zеленський та інших "сук народу" розстрілюють за казнокрадство, а під час війни розстріляли б не тільки з родичами, там і сусіди під роздачу попали б.
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31.03.2023 17:13
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Вже під дверима ОП стоіть і стукає...
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31.03.2023 16:45 Ответить
Сі! сузі глазі на ЗІ!
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31.03.2023 16:49 Ответить
а кто такое сцы бздынь пынь? законтаченный диктатор, которое общалось с международным преступником-педофилом БЕСпутиным антихристом люциферовичем? подмочило свою репутацию шлицеглазая обезьяна с гранатой. кактай - под санкции, пока желторожая макака из пуккина не натворила бед...
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31.03.2023 16:52 Ответить
Санчес відмовився повідомити, що саме сказав йому китайський лідер з цього приводу. Джерело:

Более чем красноречиво. С Китаем давно уже все понятно. Непонятно только что с этим делать ...
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31.03.2023 16:58 Ответить
Ризикована ця справа довіряти єрмаку в особі зеленського переговори з ким би то не було, а, особливо, з китайцем. Це ще ті провокатори (згадаймо риторику перед вторгненням - робилося все, щоб зірвати допомогу західних партнерів).
Так можемо отримати Оман 2, а то й гірше!
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31.03.2023 17:00 Ответить
З ким Сі має говорити? У нього на батьківщині таких як Zеленський та інших "сук народу" розстрілюють за казнокрадство, а під час війни розстріляли б не тільки з родичами, там і сусіди під роздачу попали б.
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31.03.2023 17:13 Ответить
Нічого не вийде. Генералісімус не шпрехає китайозною. Чєлюсть не та.
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31.03.2023 17:38 Ответить
не недооцінювайте ваву - воно без нот ....уєм на роялі грає.....
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31.03.2023 18:02 Ответить
Все эти призывы , обращённые к диктаторам, не более, чем глас вопиющего в пустыне.

Когда же к мировым политикам придёт понимание реальной ситуации, или уже никогда?
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31.03.2023 17:41 Ответить
Когда же к мировым политикам придёт понимание реальной ситуации, или уже никогда?
Ха-ха-ха...Вы такой наивный,шо пипец.
Вы до сих пор не поняли,что вся эта политика-просто театральное представление перед "плебсом".
Всё они прекрасно понимают.
А чтоб вы лучше понимали все эти представления,советую почитать вам тезисы таких людей как,Д.Корнейчук например:
https://t.me/DmitryKorneychuk

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
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31.03.2023 18:35 Ответить
Благодарю, но меня это не интересует, я ко всему в жизни прихожу сам, поэтому, я всё прекрасно

понимаю, а если я и задаю такой риторический вопрос, то он адресован не политикам, которых

сегодня, к сожалению, в мире нет, а именно народам, который должен задуматься о своей

ответственности, когда будет в следующий раз выбирать власть.
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31.03.2023 18:44 Ответить
Зелі краще отримати ярлик на князювання від товариша Сі ніж від Путлера. Товариш Сі справжній Богдихан.
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31.03.2023 18:50 Ответить
А сенс?
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31.03.2023 19:29 Ответить
 
 