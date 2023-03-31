Призвал Си Цзиньпина поговорить с президентом Зеленским, - премьер Испании Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином призвал его к переговорам с Украиной.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Санчес заявил, что сказал Си Цзиньпину, что Испания поддерживает мирную формулу, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре, которая включает требования по восстановлению статуса территории Украины до статус-кво, существовавшего до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Я передал нашу обеспокоенность незаконным вторжением в Украину", - сказал Санчес, добавив, что он "призвал Си поговорить с президентом Зеленским", чтобы узнать из первых уст о мирном плане Киева.

"Я считаю, что это план, который закладывает основы для длительного мира в Украине и полностью соответствует Уставу Организации Объединенных Наций и ее принципам, которые были нарушены Путиным его вторжением", - сказал премьер Испании.

Санчес отказался сообщить, что именно сказал ему китайский лидер по этому поводу.

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