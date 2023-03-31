Призвал Си Цзиньпина поговорить с президентом Зеленским, - премьер Испании Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином призвал его к переговорам с Украиной.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Санчес заявил, что сказал Си Цзиньпину, что Испания поддерживает мирную формулу, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре, которая включает требования по восстановлению статуса территории Украины до статус-кво, существовавшего до аннексии Крыма Россией в 2014 году.
"Я передал нашу обеспокоенность незаконным вторжением в Украину", - сказал Санчес, добавив, что он "призвал Си поговорить с президентом Зеленским", чтобы узнать из первых уст о мирном плане Киева.
"Я считаю, что это план, который закладывает основы для длительного мира в Украине и полностью соответствует Уставу Организации Объединенных Наций и ее принципам, которые были нарушены Путиным его вторжением", - сказал премьер Испании.
Санчес отказался сообщить, что именно сказал ему китайский лидер по этому поводу.
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Более чем красноречиво. С Китаем давно уже все понятно. Непонятно только что с этим делать ...
Так можемо отримати Оман 2, а то й гірше!
Когда же к мировым политикам придёт понимание реальной ситуации, или уже никогда?
Ха-ха-ха...Вы такой наивный,шо пипец.
Вы до сих пор не поняли,что вся эта политика-просто театральное представление перед "плебсом".
Всё они прекрасно понимают.
А чтоб вы лучше понимали все эти представления,советую почитать вам тезисы таких людей как,Д.Корнейчук например:
https://t.me/DmitryKorneychuk
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
понимаю, а если я и задаю такой риторический вопрос, то он адресован не политикам, которых
сегодня, к сожалению, в мире нет, а именно народам, который должен задуматься о своей
ответственности, когда будет в следующий раз выбирать власть.