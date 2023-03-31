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Новости Война
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Россияне на Авдеевском направлении использовали почти все резервы, интенсивность наступления снизилась, - Силы обороны

авдіївка

Враг использовал почти все свои резервы на Авдеевском направлении – это снизило количество наступательных действий, но россияне перебрасывают силы с юга.

Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Авдеевка – грубо говоря, клон Бахмута. Почему уменьшилось количество наступательных действий и почему нет техники? Наступательные действия уменьшились из-за потерь - враг использовал почти все свои резервы. Сейчас россияне нуждаются в очень больших пополнениях живой силы. Именно поэтому количество наступлений уменьшилось на Авдеевском направлении", - рассказал он.

В то же время, по словам Дмитрашковского, россияне постоянно перебрасывают силы из оккупированного Крыма и Мелитополя и пополняют подразделения.

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Авдеевка (2443)


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І тут ЗНЕНАЦЬКА вилізає бульбашенко зі своє пропозицією про перемир'я...
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31.03.2023 17:38 Ответить
Цю фігню уже знають про русскіх всі від США до Зімбабве - коли перемагають то "уничтожим" "вас и не било там", коли програють - "треба переговори" "нужен мир а не страдания"
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31.03.2023 18:59 Ответить
Сколько раз уже мы слышали подобное...
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31.03.2023 18:16 Ответить
Ещё ещё, почти почти, вот вот уже.
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31.03.2023 18:20 Ответить
 
 