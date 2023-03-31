Россия обвиняет Украину в нежелании обменивать военнопленных

"Омбудсмен" страны-агрессора Татьяна Москалькова, которая была исключена из Международного института омбудсмена (IOI), обвинила Украину в препятствовании обменам.

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В пропагандистском заявлении Москалькова в очередной раз обвинила Украину в нежелании обменивать наших Защитников и якобы в подтверждение своих слов выложила список из 133 фамилий пленных", - говорится в сообщении.

Координационный штаб прокомментировал это так: "Украина использует все возможности для возвращения наших защитников. Татьяна Москалькова игнорирует неоднократные попытки омбудсмена Дмитрия Лубинца, а также международных гуманитарных организаций наладить конструктивный диалог, демонстрирует отсутствие самостоятельного поведения и является лишь инструментом российской пропаганды".

Там также призвали обнародовать полный список всех находящихся в плену украинцев. В сообщении отмечается, что "Россия содержит как пленных гражданских заложников, некомбатантов (лиц, служащих в армии, но не участвующих в боевых действиях: музыкантов военных оркестров, медиков, капелланов и т.п.), а также тяжелобольных и раненых Защитников и Защитниц. Они все должны быть немедленно освобождены без дополнительных условий".

В Координационном штабе отметили также, что на прошлой неделе Украина без всяких условий освободила тяжелораненых военнопленных, которых можно было транспортировать. Но Россия, вместо того чтобы сделать то же самое, пытается дискредитировать украинские структуры и организации, занимающиеся обменом.

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