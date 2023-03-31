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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия обвиняет Украину в нежелании обменивать военнопленных

москалькова

"Омбудсмен" страны-агрессора Татьяна Москалькова, которая была исключена из Международного института омбудсмена (IOI), обвинила Украину в препятствовании обменам.

Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В пропагандистском заявлении Москалькова в очередной раз обвинила Украину в нежелании обменивать наших Защитников и якобы в подтверждение своих слов выложила список из 133 фамилий пленных", - говорится в сообщении.

Координационный штаб прокомментировал это так: "Украина использует все возможности для возвращения наших защитников. Татьяна Москалькова игнорирует неоднократные попытки омбудсмена Дмитрия Лубинца, а также международных гуманитарных организаций наладить конструктивный диалог, демонстрирует отсутствие самостоятельного поведения и является лишь инструментом российской пропаганды".

Там также призвали обнародовать полный список всех находящихся в плену украинцев. В сообщении отмечается, что "Россия содержит как пленных гражданских заложников, некомбатантов (лиц, служащих в армии, но не участвующих в боевых действиях: музыкантов военных оркестров, медиков, капелланов и т.п.), а также тяжелобольных и раненых Защитников и Защитниц. Они все должны быть немедленно освобождены без дополнительных условий".

В Координационном штабе отметили также, что на прошлой неделе Украина без всяких условий освободила тяжелораненых военнопленных, которых можно было транспортировать. Но Россия, вместо того чтобы сделать то же самое, пытается дискредитировать украинские структуры и организации, занимающиеся обменом.

Смотрите также: Российские пленники содержатся в соответствии с Женевской конвенцией, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Автор: 

обмен (1366) россия (95326) Украина (44908) пленные (2124) Москалькова (213)


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Топ комментарии
+24
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31.03.2023 18:05
+18
Сегодня мало в мире найдётся людей, которые верят словам вонючей расеи, их уголовная

власть опустилась до такого уровня, которого в мире себе не позволяли даже дикие африканские

племена.
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31.03.2023 18:09
+17
Cкулять кацапи,скулить Лукашенко,жаліються,плачуться що діється?
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31.03.2023 18:05
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Cкулять кацапи,скулить Лукашенко,жаліються,плачуться що діється?
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31.03.2023 18:05 Ответить
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31.03.2023 18:05 Ответить
Сегодня мало в мире найдётся людей, которые верят словам вонючей расеи, их уголовная

власть опустилась до такого уровня, которого в мире себе не позволяли даже дикие африканские

племена.
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31.03.2023 18:09 Ответить
Підла ватна гидота,програє війну,тому й гадить
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31.03.2023 18:09 Ответить
Щоб вона з'їла і не пи**ла!
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31.03.2023 18:13 Ответить
Ця курва нехай відповість спочатку на одне просте питання: на яких підставах вони утримують у своїх в'язницях наших цивільних???? Не висувають їм при цьому звинувачень, катують, відмовляють у побаченнях з рідними, не відповідають на запити адвокатів.

Шо скажеш, сукедло???
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31.03.2023 18:14 Ответить
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31.03.2023 18:14 Ответить
Оскалькова віщає як її шеф-коли нема що сказати, він зразу ж звинувачує.
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31.03.2023 18:43 Ответить
це стандартна кацапська практика:
зроби злочин і звинувать у цьому іншого
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31.03.2023 18:45 Ответить
Якщо русскіе шось кажуть - значить брешуть
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31.03.2023 19:22 Ответить
 
 