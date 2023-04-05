Украина для контрнаступления готовит 40 тысяч добровольцев, - Reuters
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В Украине 40 тысяч добровольцев готовят, чтобы усилить регулярную армию во время запланированного контрнаступления.
Об этом говорится в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, чье ведомство занимается набором, в подразделения будут входить мужчины и женщины, бывшие военные и правоохранители, а также люди без боевого опыта.
Он сообщил, что на подготовку гражданских без опыта уйдет до четырех месяцев, а бывших силовиков можно научить за два.
Большая кампания по размещению рекламы в социальных сетях и на билбордах привлекла желающих присоединиться к добровольческим отрядам. Новые штурмовые бригады имеют громкие названия: "Спартан", "Кара-Даг", "Ураган", "Червона калина" и т.д. Подразделения будут подчиняться Министерству внутренних дел, как и другие подразделения, например, полк "Азов".
Бригадой "Стальная граница" командует Валерий Падытель, который возглавлял украинских пограничников во время обороны ныне оккупированного Мариуполя и попал в плен. Его освободили в сентябре прошлого года во время обмена пленными.
"Мы будем продолжать обучение, будем тренироваться все время, пока формируется бригада и пока мы ждем боевых порядков", – рассказал он.
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Мабуть ******* російським іпсо....
а чому гвардію наступу кількісттю 40 тисяч, які підуть підсилювати ЗСУ підпорядкували МВС???
а не краще сформувати цю гвардію з тих трутнів що з жезлами гріють сраки в автівках, а ці 40 тис відправити на реальне підсилення під керівництвом ЗСУ???
бо враження, що ця гвардія може виконати роль беркуту на наступних виборах
а як по другому пояснити???
МВС маючи 250000 рил, недаючи вільно жити роботягам-водіям пресуючи пенсіонерів за торгівлю петрушкою, отримує ще 40000
а в ЗСУ тцкашники, які до речі теж не воюють нікуя, ловлять всіх кривих глухих горбатих не грошовитих, бо, млять, не вистачає людей
як це, ****, зрозуміти???
У МВС повинно бути патрульна поліція, слідчі і що там ще.
Національна гвардія (а до речі якої національності національна гвардія?)...
Гвардія повинна бути підрозділом Збройних Сил України. Хай буде, ну наприклад, Військова Поліція. Але не в складі МВС.