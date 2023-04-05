Украина для контрнаступления готовит 40 тысяч добровольцев, - Reuters

В Украине 40 тысяч добровольцев готовят, чтобы усилить регулярную армию во время запланированного контрнаступления.

Об этом говорится в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, чье ведомство занимается набором, в подразделения будут входить мужчины и женщины, бывшие военные и правоохранители, а также люди без боевого опыта.

Он сообщил, что на подготовку гражданских без опыта уйдет до четырех месяцев, а бывших силовиков можно научить за два.

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Большая кампания по размещению рекламы в социальных сетях и на билбордах привлекла желающих присоединиться к добровольческим отрядам. Новые штурмовые бригады имеют громкие названия: "Спартан", "Кара-Даг", "Ураган", "Червона калина" и т.д. Подразделения будут подчиняться Министерству внутренних дел, как и другие подразделения, например, полк "Азов".

Бригадой "Стальная граница" командует Валерий Падытель, который возглавлял украинских пограничников во время обороны ныне оккупированного Мариуполя и попал в плен. Его освободили в сентябре прошлого года во время обмена пленными.

"Мы будем продолжать обучение, будем тренироваться все время, пока формируется бригада и пока мы ждем боевых порядков", – рассказал он.

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