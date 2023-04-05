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Украина для контрнаступления готовит 40 тысяч добровольцев, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

добровольці,контрнаступ

В Украине 40 тысяч добровольцев готовят, чтобы усилить регулярную армию во время запланированного контрнаступления.

Об этом говорится в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, чье ведомство занимается набором, в подразделения будут входить мужчины и женщины, бывшие военные и правоохранители, а также люди без боевого опыта.

Он сообщил, что на подготовку гражданских без опыта уйдет до четырех месяцев, а бывших силовиков можно научить за два.

Читайте также: Восемь бригад "Гвардии наступления" готовы к штурмам, набор продлен, чтобы были резервы, - Клименко

Большая кампания по размещению рекламы в социальных сетях и на билбордах привлекла желающих присоединиться к добровольческим отрядам. Новые штурмовые бригады имеют громкие названия: "Спартан", "Кара-Даг", "Ураган", "Червона калина" и т.д. Подразделения будут подчиняться Министерству внутренних дел, как и другие подразделения, например, полк "Азов".

Бригадой "Стальная граница" командует Валерий Падытель, который возглавлял украинских пограничников во время обороны ныне оккупированного Мариуполя и попал в плен. Его освободили в сентябре прошлого года во время обмена пленными.

"Мы будем продолжать обучение, будем тренироваться все время, пока формируется бригада и пока мы ждем боевых порядков", – рассказал он.

Читайте также: Резников: Контрнаступление начнем в апреле-мае по нескольким направлениям
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Топ комментарии
+15
одне єдине питання до ОП-ЗЕ
а чому гвардію наступу кількісттю 40 тисяч, які підуть підсилювати ЗСУ підпорядкували МВС???
а не краще сформувати цю гвардію з тих трутнів що з жезлами гріють сраки в автівках, а ці 40 тис відправити на реальне підсилення під керівництвом ЗСУ???
бо враження, що ця гвардія може виконати роль беркуту на наступних виборах
а як по другому пояснити???
МВС маючи 250000 рил, недаючи вільно жити роботягам-водіям пресуючи пенсіонерів за торгівлю петрушкою, отримує ще 40000
а в ЗСУ тцкашники, які до речі теж не воюють нікуя, ловлять всіх кривих глухих горбатих не грошовитих, бо, млять, не вистачає людей
як це, ****, зрозуміти???
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05.04.2023 20:22
+7
Він то може й несе та звідки ти знаєш скільки набрали і звідки цифра 1,5 тис?

Мабуть ******* російським іпсо....
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05.04.2023 20:08
+6
Та написано ж 40 тис для підсилення регулярної армії, а не всього 40.
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05.04.2023 20:10
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Він то може й несе та звідки ти знаєш скільки набрали і звідки цифра 1,5 тис?

Мабуть ******* російським іпсо....
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05.04.2023 20:08 Ответить
Андрій Маршал.....бросай уринотерапию! Тебе она только вредит. Совсем соображать перестал... сердешний
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05.04.2023 20:25 Ответить
Хм, а де його ''гвардія наступу''?
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05.04.2023 20:03 Ответить
наловили всяке не однаке и пошлют на убой
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05.04.2023 21:34 Ответить
навіть за совковими розрахунками для ефективного наступу треба мінімум переважати сили ворога в 3 рази, і те це за совковими стандартами, а нам якщо ми цінуємо життя потрібно ще більше перевага? де її ту їбану перевагу знайти ? де знайти стільки людей? не смішіть, Залужний в житті не відправить в самовбивчі атаки людей
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05.04.2023 20:05 Ответить
Та написано ж 40 тис для підсилення регулярної армії, а не всього 40.
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05.04.2023 20:10 Ответить
зараз не ті часи. якщо добряче прорідити орків дронами і високоточною артою, то не потрібно буде великої кількісної переваги наступаючих.
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05.04.2023 22:53 Ответить
нафига кацапам разведка?
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05.04.2023 20:05 Ответить
одне єдине питання до ОП-ЗЕ
а чому гвардію наступу кількісттю 40 тисяч, які підуть підсилювати ЗСУ підпорядкували МВС???
а не краще сформувати цю гвардію з тих трутнів що з жезлами гріють сраки в автівках, а ці 40 тис відправити на реальне підсилення під керівництвом ЗСУ???
бо враження, що ця гвардія може виконати роль беркуту на наступних виборах
а як по другому пояснити???
МВС маючи 250000 рил, недаючи вільно жити роботягам-водіям пресуючи пенсіонерів за торгівлю петрушкою, отримує ще 40000
а в ЗСУ тцкашники, які до речі теж не воюють нікуя, ловлять всіх кривих глухих горбатих не грошовитих, бо, млять, не вистачає людей
як це, ****, зрозуміти???
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05.04.2023 20:22 Ответить
Юрій Вінгорськи....юрец...если фсб шник віучил частично Украинскую мову , то єто не значит что он стал умнее. Наоборот...на фоне щирого Українця ти виглядаеш як звичайний масковский ватнег....Та ой...не сміши мої шаровари лузер фсб шний....буга-буга-га-га-га!!!!!!
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05.04.2023 20:32 Ответить
Мене це взагалі давно бісе. Яка нах гвардія в МВС, паралельна ЗСУ армія. Теж мені гвардєйци кардінала.
У МВС повинно бути патрульна поліція, слідчі і що там ще.
Національна гвардія (а до речі якої національності національна гвардія?)...
Гвардія повинна бути підрозділом Збройних Сил України. Хай буде, ну наприклад, Військова Поліція. Але не в складі МВС.
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06.04.2023 02:11 Ответить
був би ти китайцем, звали б тебе КОН ЧЕН ИЙ
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05.04.2023 20:39 Ответить
Так там черным по белому написано, что 40 тыс. добровольцев это лишь как помощь ЗСУ.
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05.04.2023 21:40 Ответить
і добровольці підписують не читаючи контракти? Бо їм не дають їх прочитати.
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06.04.2023 02:13 Ответить
ну столько не наловили
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05.04.2023 21:32 Ответить
Маячня якась, але в рамках інформсрачу - най буде.
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05.04.2023 21:58 Ответить
Что бы педофил все знал.
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05.04.2023 22:24 Ответить
Так много все говорят и пишут про контрнаступление, которое вот-вот начнется, что начинает казаться никакого контрнаступа даже не планируется.
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06.04.2023 01:22 Ответить
Много говорят что весной. Надеемся что 31 мая. А вообще это какой то бред что то говорить, предупреждать врага, в том числе и про количество в 40к. Как так можно, лучше даже нам ничего не говорить. Надеюсь это дезинформация.
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06.04.2023 09:31 Ответить
 
 