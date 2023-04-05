Україна для контрнаступу готує 40 тисяч добровольців, - Reuters
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В Україні 40 тисяч добровольців готують, щоб підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу.
Про це йдеться в матеріалі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, чиє відомство займається набором, до підрозділів входитимуть чоловіки та жінки, колишні військові та правоохоронці, а також люди без бойового досвіду.
Він повідомив, що на підготовку цивільних без досвіду піде до чотирьох місяців, а колишніх силовиків можна навчити за два.
Значна кампанія з розміщенням реклами в соціальних мережах та на білбордах залучила охочих приєднатися до добровільних загонів. Нові штурмові бригади мають гучні назви: "Спартан", "Кара-Даг", "Ураган", "Червона калина" тощо. Підрозділи підпорядковуватимуться Міністерству внутрішніх справ, як і інші підрозділи, наприклад полк "Азов".
Бригадою "Сталевий кордон" командує Валерій Падитель, який очолював українських прикордонників під час оборони нині окупованого Маріуполя та потрапив у полон. Його звільнили у вересні минулого року під час обміну полоненими.
"Ми будемо продовжувати навчання, будемо тренуватися весь час, поки формується бригада і поки ми чекаємо бойових порядків", - розповів він.
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Мабуть ******* російським іпсо....
а чому гвардію наступу кількісттю 40 тисяч, які підуть підсилювати ЗСУ підпорядкували МВС???
а не краще сформувати цю гвардію з тих трутнів що з жезлами гріють сраки в автівках, а ці 40 тис відправити на реальне підсилення під керівництвом ЗСУ???
бо враження, що ця гвардія може виконати роль беркуту на наступних виборах
а як по другому пояснити???
МВС маючи 250000 рил, недаючи вільно жити роботягам-водіям пресуючи пенсіонерів за торгівлю петрушкою, отримує ще 40000
а в ЗСУ тцкашники, які до речі теж не воюють нікуя, ловлять всіх кривих глухих горбатих не грошовитих, бо, млять, не вистачає людей
як це, ****, зрозуміти???
У МВС повинно бути патрульна поліція, слідчі і що там ще.
Національна гвардія (а до речі якої національності національна гвардія?)...
Гвардія повинна бути підрозділом Збройних Сил України. Хай буде, ну наприклад, Військова Поліція. Але не в складі МВС.