Россияне используют в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500, - Череватый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Армия РФ не имеет новейших систем ведения боя, поэтому использует сейчас на Бахмутском направлении усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500, эффективным противодействием которым могут стать самолеты F-16.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поскольку у врага нет новейших систем ведения боя, в отличие от того, что нам пытаются предоставить партнеры, россияне совершенствуют и используют старое советское вооружение, в том числе и бомбы ФАБ-500, оборудуя их крыльями и навигаторами GPS", - отметил Череватый.
По его словам, это все делается для того, чтобы обходить нашу систему ПВО и не тратить дорогие ракеты типа "Калибр" или "Искандер".
"Использование этих авиабомб дает россиянам определенное пространство, однако и здесь мы находим свои противодействия. Идеальным противодействием, конечно, было бы предоставление нам партнерами новейших самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух-воздух", которые могут сбивать вражеские самолеты, когда они пытаются сбрасывать бомбы. Соответственно, эта проблема быстро решилась бы. Но в данном случае мы ищем другие надлежащие способы, чтобы обезопаситься от последствий этой новой угрозы", - подчеркнул Череватый.
Пожалуйста, подождите...
Просто бімба - не ракета. В неї є маленькі крильця і вона завдяки ним не просо падає, а ще й пролітає деяку відстань. Тобто щоб її запєндюрити літаку треба або забратися досить високо, або не дуже високо, але поруч з лінією розмежування. В обох випадках його нормально достане звичайна наземна ППО. Саме тому (як розказують хлопці з окопів) ані наші ані їхні не літають високо. А хто взлітає високо, того збивають. І без всяких F-16.
і я був би тільки за, шоб наші капали на мізки американців і ті швидше дали літаки, але американці не ідіоти. Відходьте від штампів задорнова та прийміть це як аксиому.
Ні? Череватий?
Чому ти це вголос не скажеш? Очкуєш?
Ця бімба летить по інерції на 20 км, тобто - літак наближається до наших позицій на відстань 20 км?
Нумо, прокоментуй, добродію Череватий!
Никто такого количества F-16 и близко не даст.
А один борт F-16 над Харьковом сразу делает бесполезными все аэродромы в Белгородской области (Томаровка, Волоконовка, Гремячье, Чернянка, Короча…), и даже сделает бесполезным «Балтимор» в Воронеже.
Скоро как начнем бамбить! Анонсами... Или телеведущими...
Від такої зброї не врятує жоден бункер
А полевые блиндажи и бункеры не выдержат пол тонную бомбы попадание.
Как и гражданские здания.
Бомба сбрасывается с большой высоты, и летит по инерции по траектории параболы. Аэродинамические рули корректируют отклонение в небольших пределах, то есть развернуться в обратную сторону она не может.
На большой высоте заглушить GPS сложно, если вообще возможно, и его глушение прилет не остановит, а просто немного собьет прицел.
Более того, из-за того что эта болванка летит исключительно благодаря инертной массе - ее невозможно сбить классическими ПЗРК.
А вверх работает еще дальше,т е бомба может быть "ослеплена" прямо на самолете
А есть НАТОвские системы, еще лучше
Надо просто немного пецдануть близлежащие аэродромы вместе с хламом.
Это ж просто сюр какой-то. Реактивный самолет, летающий на больших высотах, выведет из строя чуть ли не копеечный дрон с подвешенным не менее копеечным ВОГом.
Ну ладно, не копеечный, но за целый год уже можно было на уровне государства прикрутить кетайскей одноразовый 2Т движок с пропеллером на канистру с тротилом, да разворотить их консервные банки еще на взлетной полосе.