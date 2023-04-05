Россияне используют в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500, - Череватый

Армия РФ не имеет новейших систем ведения боя, поэтому использует сейчас на Бахмутском направлении усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500, эффективным противодействием которым могут стать самолеты F-16.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поскольку у врага нет новейших систем ведения боя, в отличие от того, что нам пытаются предоставить партнеры, россияне совершенствуют и используют старое советское вооружение, в том числе и бомбы ФАБ-500, оборудуя их крыльями и навигаторами GPS", - отметил Череватый.

По его словам, это все делается для того, чтобы обходить нашу систему ПВО и не тратить дорогие ракеты типа "Калибр" или "Искандер".

"Использование этих авиабомб дает россиянам определенное пространство, однако и здесь мы находим свои противодействия. Идеальным противодействием, конечно, было бы предоставление нам партнерами новейших самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух-воздух", которые могут сбивать вражеские самолеты, когда они пытаются сбрасывать бомбы. Соответственно, эта проблема быстро решилась бы. Но в данном случае мы ищем другие надлежащие способы, чтобы обезопаситься от последствий этой новой угрозы", - подчеркнул Череватый.

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