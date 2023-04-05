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Россияне используют в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сергій,череватий

Армия РФ не имеет новейших систем ведения боя, поэтому использует сейчас на Бахмутском направлении усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500, эффективным противодействием которым могут стать самолеты F-16.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поскольку у врага нет новейших систем ведения боя, в отличие от того, что нам пытаются предоставить партнеры, россияне совершенствуют и используют старое советское вооружение, в том числе и бомбы ФАБ-500, оборудуя их крыльями и навигаторами GPS", - отметил Череватый.

По его словам, это все делается для того, чтобы обходить нашу систему ПВО и не тратить дорогие ракеты типа "Калибр" или "Искандер".

"Использование этих авиабомб дает россиянам определенное пространство, однако и здесь мы находим свои противодействия. Идеальным противодействием, конечно, было бы предоставление нам партнерами новейших самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух-воздух", которые могут сбивать вражеские самолеты, когда они пытаются сбрасывать бомбы. Соответственно, эта проблема быстро решилась бы. Но в данном случае мы ищем другие надлежащие способы, чтобы обезопаситься от последствий этой новой угрозы", - подчеркнул Череватый.

Читайте также: Управляемые авиабомбы РФ летят на десятки километров, их применяют до 20 единиц в сутки, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+10
А полностью текст прочитать не пробовали? Там ясно написано что Ф-16 с ракетами воздух-воздух нужны что бы сбивать самолеты, которые эти бомбы запускают
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05.04.2023 22:20
+8
Всегда удивляет пренебрежительное отношение к совковому оружию, тем более когда это делают военные. Кроме как некомпетентностью это объяснить невозможно.
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05.04.2023 22:04
+8
от вида одного фейса гурулева уже хмелеешь)
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05.04.2023 22:08
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05.04.2023 21:49 Ответить
от вида одного фейса гурулева уже хмелеешь)
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05.04.2023 22:08 Ответить
В Швейке был "генерал от сортиров". Вот это он самый.
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06.04.2023 02:43 Ответить
В Мелітополі зранку розквітла бавовна.
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05.04.2023 21:57 Ответить
Ловити бомби літаками Ф-16? Звучить якось... дивно...
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05.04.2023 21:57 Ответить
😁 "Ідеальною протидією, звісно, було б надання нам партнерами новітніх літаків типу F-16 з потужними ракетами "повітря-повітря", які можуть збивати ворожі літаки, коли вони намагаються скидати бомби." Джерело: https://censor.net/ua/n3410362
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05.04.2023 22:13 Ответить
Так, звичайно, дякую, я дочитав до кінця .
Просто бімба - не ракета. В неї є маленькі крильця і вона завдяки ним не просо падає, а ще й пролітає деяку відстань. Тобто щоб її запєндюрити літаку треба або забратися досить високо, або не дуже високо, але поруч з лінією розмежування. В обох випадках його нормально достане звичайна наземна ППО. Саме тому (як розказують хлопці з окопів) ані наші ані їхні не літають високо. А хто взлітає високо, того збивають. І без всяких F-16.
і я був би тільки за, шоб наші капали на мізки американців і ті швидше дали літаки, але американці не ідіоти. Відходьте від штампів задорнова та прийміть це як аксиому.
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06.04.2023 10:15 Ответить
Не ловити бомби, а ловити тих хто їх кидає!
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05.04.2023 22:34 Ответить
дякую за пояснення, я там вище відповів, якшо цікаво - почитаєте.
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06.04.2023 10:16 Ответить
...Одного не розумію - на біса це повторювати без кінця в телемарахвоні , і взагалі - де треба і не треба . ? Вже всі розуміють , все суспільство , що - кров з носу - треба літаки Ф 16 , і саме через це сиплються ці меседжі про авіабомби . Але що ми " пересічні " можемо вдіяти , в нас тих літаків немає ,, може краще -частіше надсилати ці заяви - партнерам , а не простим смертним українцям ?
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05.04.2023 21:59 Ответить
То може замість того, аби прикривати новою західною ппо кончу-заспу, варто прикрити нею захисників Бахмута?
Ні? Череватий?
Чому ти це вголос не скажеш? Очкуєш?
Ця бімба летить по інерції на 20 км, тобто - літак наближається до наших позицій на відстань 20 км?
Нумо, прокоментуй, добродію Череватий!
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05.04.2023 22:01 Ответить
Центри прийняття рішень не в Бахмуті, а в Конче Заспе
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05.04.2023 22:25 Ответить
Всегда удивляет пренебрежительное отношение к совковому оружию, тем более когда это делают военные. Кроме как некомпетентностью это объяснить невозможно.
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05.04.2023 22:04 Ответить
Что за бред, попробуй перехватить планирующую бомбу самолётом. Нужно своевременно её обнаружить, успеть вовремя сблизиться с ней с засечь. Да и чем её сбивать-то, если вдруг она не отображается?
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05.04.2023 22:09 Ответить
А полностью текст прочитать не пробовали? Там ясно написано что Ф-16 с ракетами воздух-воздух нужны что бы сбивать самолеты, которые эти бомбы запускают
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05.04.2023 22:20 Ответить
Так это тоже бред, только с другой стороны.
Никто такого количества F-16 и близко не даст.
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05.04.2023 22:35 Ответить
Сколько не дадут? 4-ре "крила" не дадут?
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05.04.2023 22:52 Ответить
Да пока что вообще нисколько не дадут.
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05.04.2023 23:16 Ответить
их много и не надо. Достаточно одной эскадрильи, т.е. пятнадцати бортов. Причем половина бортов будут на земле на обслуживании\резерве.
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06.04.2023 00:13 Ответить
Какого "такого" количества? F16 при єтом не тратится.
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06.04.2023 00:38 Ответить
вы притворяетесь или просто не пытались разобраться? Перехватывать надо носитель. Для того, что бы УПАБ долетел до Бахмута, кацапский Су-25 сбрасывает ее еще за 40 км до Бахмута, где-то над Ирмино с эшелона 120, находясь вне досягаемости нашей ПВО. Один борт F-16 блок 70, находясь в воздухе даже над Добропольем, уже видит как этот борт взлетает с аэродрома Миллерово, а AIM-120D под крылом F-16 встретит эту "сушку" сразу после пересечения государственной границы еще над Станицей Луганской.
А один борт F-16 над Харьковом сразу делает бесполезными все аэродромы в Белгородской области (Томаровка, Волоконовка, Гремячье, Чернянка, Короча…), и даже сделает бесполезным «Балтимор» в Воронеже.
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06.04.2023 00:16 Ответить
Нам тоже пообещали! Скоро! М с ГПСом! И с крылышками! И с пристежками!
Скоро как начнем бамбить! Анонсами... Или телеведущими...
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05.04.2023 22:24 Ответить
використовують старе радянське озброєння, у тому числі і бомби ФАБ-500, обладнуючи їх крилами і навігаторами GPS" Джерело: https://censor.net/ua/n3410362

Від такої зброї не врятує жоден бункер
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05.04.2023 22:29 Ответить
та ладно вон сколько азовсталь держалась,тоже мне вундервафля
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05.04.2023 22:31 Ответить
Ну так Азовсталь в Бахмут не перенесешь с метровыми бетонными стенами и подземными тоннелями

А полевые блиндажи и бункеры не выдержат пол тонную бомбы попадание.

Как и гражданские здания.
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05.04.2023 22:37 Ответить
Для добре захишених бункерів потрібні набагато потужніші бомби, такі як MOAB.
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05.04.2023 22:34 Ответить
Очень оптимистично.
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05.04.2023 22:33 Ответить
І ви використовуйте. Я як нема , тоді череватий спитай у резнікова.
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05.04.2023 22:33 Ответить
А РЕБ проти GPS не можна встановити?
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05.04.2023 22:35 Ответить
Нет. Факторов много.

Бомба сбрасывается с большой высоты, и летит по инерции по траектории параболы. Аэродинамические рули корректируют отклонение в небольших пределах, то есть развернуться в обратную сторону она не может.

На большой высоте заглушить GPS сложно, если вообще возможно, и его глушение прилет не остановит, а просто немного собьет прицел.

Более того, из-за того что эта болванка летит исключительно благодаря инертной массе - ее невозможно сбить классическими ПЗРК.
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05.04.2023 23:08 Ответить
Расиянская Автоматизированная станция препятствий пользователям спутниковых радионавигационных систем Р-330Ж "Житель" предназначена для ....................радиоподавления навигационной аппаратуры потребителей систем спутниковой связи NAVSTAR (GPS). Любой вышеперечисленный сигнал глушится полностью в радиусе 20-30 километров от работающей станции.
А вверх работает еще дальше,т е бомба может быть "ослеплена" прямо на самолете
А есть НАТОвские системы, еще лучше
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05.04.2023 23:33 Ответить
Чому нікому не цікаво де наші фаб500 ....
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05.04.2023 22:51 Ответить
Над Донецьком тільки відео будемо знімати ?Чи взбодрити вулицю Артема пора
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05.04.2023 22:51 Ответить
Не нужно изобретать РЭБы, ПВО и клянчить Ф16.

Надо просто немного пецдануть близлежащие аэродромы вместе с хламом.

Это ж просто сюр какой-то. Реактивный самолет, летающий на больших высотах, выведет из строя чуть ли не копеечный дрон с подвешенным не менее копеечным ВОГом.

Ну ладно, не копеечный, но за целый год уже можно было на уровне государства прикрутить кетайскей одноразовый 2Т движок с пропеллером на канистру с тротилом, да разворотить их консервные банки еще на взлетной полосе.
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05.04.2023 23:16 Ответить
Хіба ракети "повітря-повітря" не можуть запускати МіГи, які вже є, і які надійдуть ще ?
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05.04.2023 23:37 Ответить
Сколько ждать F-16 понятно по тому сколько ждали Миг-29 от Польши. Первые разговоры о передаче польских Миг-29 были в мае(!) прошлого года. 11 месяцев.
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06.04.2023 02:45 Ответить
Не факт.
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06.04.2023 06:11 Ответить
Здається що спікер ВГ недоліки ВПС,ППО по боротьби з літаками росіяк перекладає тільки на відсутність F-16..Треба все ж намагатись сбивати їх,та трощить аєродроми тим що є
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06.04.2023 08:04 Ответить
А можна дешево та сердито - зробити наш дрон який взорве той рашинський лiтак на воронезькому аеродромi. Що треба, чого не вистачайе? Скiльки треба дронiв та бабла задонатити, щоб укокошити 10 рашинських летунов на iх аеродромах в рашi?
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06.04.2023 09:54 Ответить
 
 