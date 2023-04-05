Росіяни використовують у районі Бахмута вдосконалені авіабомби ФАБ-500, - Череватий

Армія РФ не має новітніх систем ведення бою, тому використовує зараз на Бахмутському напрямку удосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500, ефективною протидією яким можуть стати літаки F-16.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оскільки у ворога немає новітніх систем ведення бою, на відміну від того, що нам намагаються надати партнери, росіяни удосконалюють і використовують старе радянське озброєння, у тому числі і бомби ФАБ-500, обладнуючи їх крилами і навігаторами GPS", - зазначив Череватий.

За його словами, це все робиться для того, щоб обходити нашу систему ППО і не витрачати дорогі ракети типу "Калібр" чи "Іскандер".

"Використання цих авіабомб дає росіянам певний простір, проте і тут ми знаходимо свої протидії. Ідеальною протидією, звісно, було б надання нам партнерами новітніх літаків типу F-16 з потужними ракетами "повітря-повітря", які можуть збивати ворожі літаки, коли вони намагаються скидати бомби. Відповідно ця проблема швидко вирішилася б. Але в даному випадку ми шукаємо інші належні способи, щоб убезпечитися від наслідків цієї нової загрози", - наголосив Череватий.

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