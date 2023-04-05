Росіяни використовують у районі Бахмута вдосконалені авіабомби ФАБ-500, - Череватий
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Армія РФ не має новітніх систем ведення бою, тому використовує зараз на Бахмутському напрямку удосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500, ефективною протидією яким можуть стати літаки F-16.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Оскільки у ворога немає новітніх систем ведення бою, на відміну від того, що нам намагаються надати партнери, росіяни удосконалюють і використовують старе радянське озброєння, у тому числі і бомби ФАБ-500, обладнуючи їх крилами і навігаторами GPS", - зазначив Череватий.
За його словами, це все робиться для того, щоб обходити нашу систему ППО і не витрачати дорогі ракети типу "Калібр" чи "Іскандер".
"Використання цих авіабомб дає росіянам певний простір, проте і тут ми знаходимо свої протидії. Ідеальною протидією, звісно, було б надання нам партнерами новітніх літаків типу F-16 з потужними ракетами "повітря-повітря", які можуть збивати ворожі літаки, коли вони намагаються скидати бомби. Відповідно ця проблема швидко вирішилася б. Але в даному випадку ми шукаємо інші належні способи, щоб убезпечитися від наслідків цієї нової загрози", - наголосив Череватий.
Будь ласка, зачекайте...
Просто бімба - не ракета. В неї є маленькі крильця і вона завдяки ним не просо падає, а ще й пролітає деяку відстань. Тобто щоб її запєндюрити літаку треба або забратися досить високо, або не дуже високо, але поруч з лінією розмежування. В обох випадках його нормально достане звичайна наземна ППО. Саме тому (як розказують хлопці з окопів) ані наші ані їхні не літають високо. А хто взлітає високо, того збивають. І без всяких F-16.
і я був би тільки за, шоб наші капали на мізки американців і ті швидше дали літаки, але американці не ідіоти. Відходьте від штампів задорнова та прийміть це як аксиому.
Ні? Череватий?
Чому ти це вголос не скажеш? Очкуєш?
Ця бімба летить по інерції на 20 км, тобто - літак наближається до наших позицій на відстань 20 км?
Нумо, прокоментуй, добродію Череватий!
Никто такого количества F-16 и близко не даст.
А один борт F-16 над Харьковом сразу делает бесполезными все аэродромы в Белгородской области (Томаровка, Волоконовка, Гремячье, Чернянка, Короча…), и даже сделает бесполезным «Балтимор» в Воронеже.
Скоро как начнем бамбить! Анонсами... Или телеведущими...
Від такої зброї не врятує жоден бункер
А полевые блиндажи и бункеры не выдержат пол тонную бомбы попадание.
Как и гражданские здания.
Бомба сбрасывается с большой высоты, и летит по инерции по траектории параболы. Аэродинамические рули корректируют отклонение в небольших пределах, то есть развернуться в обратную сторону она не может.
На большой высоте заглушить GPS сложно, если вообще возможно, и его глушение прилет не остановит, а просто немного собьет прицел.
Более того, из-за того что эта болванка летит исключительно благодаря инертной массе - ее невозможно сбить классическими ПЗРК.
А вверх работает еще дальше,т е бомба может быть "ослеплена" прямо на самолете
А есть НАТОвские системы, еще лучше
Надо просто немного пецдануть близлежащие аэродромы вместе с хламом.
Это ж просто сюр какой-то. Реактивный самолет, летающий на больших высотах, выведет из строя чуть ли не копеечный дрон с подвешенным не менее копеечным ВОГом.
Ну ладно, не копеечный, но за целый год уже можно было на уровне государства прикрутить кетайскей одноразовый 2Т движок с пропеллером на канистру с тротилом, да разворотить их консервные банки еще на взлетной полосе.