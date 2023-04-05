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бомба (151) Бахмут(Артемівськ) (1482) Череватий Сергій (165)

Росіяни використовують у районі Бахмута вдосконалені авіабомби ФАБ-500, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сергій,череватий

Армія РФ не має новітніх систем ведення бою, тому використовує зараз на Бахмутському напрямку удосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500, ефективною протидією яким можуть стати літаки F-16.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Оскільки у ворога немає новітніх систем ведення бою, на відміну від того, що нам намагаються надати партнери, росіяни удосконалюють і використовують старе радянське озброєння, у тому числі і бомби ФАБ-500, обладнуючи їх крилами і навігаторами GPS", - зазначив Череватий.

За його словами, це все робиться для того, щоб обходити нашу систему ППО і не витрачати дорогі ракети типу "Калібр" чи "Іскандер".

"Використання цих авіабомб дає росіянам певний простір, проте і тут ми знаходимо свої протидії. Ідеальною протидією, звісно, було б надання нам партнерами новітніх літаків типу F-16 з потужними ракетами "повітря-повітря", які можуть збивати ворожі літаки, коли вони намагаються скидати бомби. Відповідно ця проблема швидко вирішилася б. Але в даному випадку ми шукаємо інші належні способи, щоб убезпечитися від наслідків цієї нової загрози", - наголосив Череватий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керовані авіабомби РФ летять на десятки кілометрів, їх застосовують до 20 одиниць на добу, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
А полностью текст прочитать не пробовали? Там ясно написано что Ф-16 с ракетами воздух-воздух нужны что бы сбивать самолеты, которые эти бомбы запускают
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05.04.2023 22:20
+8
Всегда удивляет пренебрежительное отношение к совковому оружию, тем более когда это делают военные. Кроме как некомпетентностью это объяснить невозможно.
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05.04.2023 22:04
+8
от вида одного фейса гурулева уже хмелеешь)
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05.04.2023 22:08
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05.04.2023 21:49 Відповісти
от вида одного фейса гурулева уже хмелеешь)
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05.04.2023 22:08 Відповісти
В Швейке был "генерал от сортиров". Вот это он самый.
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06.04.2023 02:43 Відповісти
В Мелітополі зранку розквітла бавовна.
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05.04.2023 21:57 Відповісти
Ловити бомби літаками Ф-16? Звучить якось... дивно...
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05.04.2023 21:57 Відповісти
😁 "Ідеальною протидією, звісно, було б надання нам партнерами новітніх літаків типу F-16 з потужними ракетами "повітря-повітря", які можуть збивати ворожі літаки, коли вони намагаються скидати бомби." Джерело: https://censor.net/ua/n3410362
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05.04.2023 22:13 Відповісти
Так, звичайно, дякую, я дочитав до кінця .
Просто бімба - не ракета. В неї є маленькі крильця і вона завдяки ним не просо падає, а ще й пролітає деяку відстань. Тобто щоб її запєндюрити літаку треба або забратися досить високо, або не дуже високо, але поруч з лінією розмежування. В обох випадках його нормально достане звичайна наземна ППО. Саме тому (як розказують хлопці з окопів) ані наші ані їхні не літають високо. А хто взлітає високо, того збивають. І без всяких F-16.
і я був би тільки за, шоб наші капали на мізки американців і ті швидше дали літаки, але американці не ідіоти. Відходьте від штампів задорнова та прийміть це як аксиому.
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06.04.2023 10:15 Відповісти
Не ловити бомби, а ловити тих хто їх кидає!
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05.04.2023 22:34 Відповісти
дякую за пояснення, я там вище відповів, якшо цікаво - почитаєте.
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06.04.2023 10:16 Відповісти
...Одного не розумію - на біса це повторювати без кінця в телемарахвоні , і взагалі - де треба і не треба . ? Вже всі розуміють , все суспільство , що - кров з носу - треба літаки Ф 16 , і саме через це сиплються ці меседжі про авіабомби . Але що ми " пересічні " можемо вдіяти , в нас тих літаків немає ,, може краще -частіше надсилати ці заяви - партнерам , а не простим смертним українцям ?
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05.04.2023 21:59 Відповісти
То може замість того, аби прикривати новою західною ппо кончу-заспу, варто прикрити нею захисників Бахмута?
Ні? Череватий?
Чому ти це вголос не скажеш? Очкуєш?
Ця бімба летить по інерції на 20 км, тобто - літак наближається до наших позицій на відстань 20 км?
Нумо, прокоментуй, добродію Череватий!
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05.04.2023 22:01 Відповісти
Центри прийняття рішень не в Бахмуті, а в Конче Заспе
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05.04.2023 22:25 Відповісти
Всегда удивляет пренебрежительное отношение к совковому оружию, тем более когда это делают военные. Кроме как некомпетентностью это объяснить невозможно.
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05.04.2023 22:04 Відповісти
Что за бред, попробуй перехватить планирующую бомбу самолётом. Нужно своевременно её обнаружить, успеть вовремя сблизиться с ней с засечь. Да и чем её сбивать-то, если вдруг она не отображается?
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05.04.2023 22:09 Відповісти
А полностью текст прочитать не пробовали? Там ясно написано что Ф-16 с ракетами воздух-воздух нужны что бы сбивать самолеты, которые эти бомбы запускают
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05.04.2023 22:20 Відповісти
Так это тоже бред, только с другой стороны.
Никто такого количества F-16 и близко не даст.
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05.04.2023 22:35 Відповісти
Сколько не дадут? 4-ре "крила" не дадут?
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05.04.2023 22:52 Відповісти
Да пока что вообще нисколько не дадут.
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05.04.2023 23:16 Відповісти
их много и не надо. Достаточно одной эскадрильи, т.е. пятнадцати бортов. Причем половина бортов будут на земле на обслуживании\резерве.
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06.04.2023 00:13 Відповісти
Какого "такого" количества? F16 при єтом не тратится.
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06.04.2023 00:38 Відповісти
вы притворяетесь или просто не пытались разобраться? Перехватывать надо носитель. Для того, что бы УПАБ долетел до Бахмута, кацапский Су-25 сбрасывает ее еще за 40 км до Бахмута, где-то над Ирмино с эшелона 120, находясь вне досягаемости нашей ПВО. Один борт F-16 блок 70, находясь в воздухе даже над Добропольем, уже видит как этот борт взлетает с аэродрома Миллерово, а AIM-120D под крылом F-16 встретит эту "сушку" сразу после пересечения государственной границы еще над Станицей Луганской.
А один борт F-16 над Харьковом сразу делает бесполезными все аэродромы в Белгородской области (Томаровка, Волоконовка, Гремячье, Чернянка, Короча…), и даже сделает бесполезным «Балтимор» в Воронеже.
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06.04.2023 00:16 Відповісти
Нам тоже пообещали! Скоро! М с ГПСом! И с крылышками! И с пристежками!
Скоро как начнем бамбить! Анонсами... Или телеведущими...
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05.04.2023 22:24 Відповісти
використовують старе радянське озброєння, у тому числі і бомби ФАБ-500, обладнуючи їх крилами і навігаторами GPS" Джерело: https://censor.net/ua/n3410362

Від такої зброї не врятує жоден бункер
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05.04.2023 22:29 Відповісти
та ладно вон сколько азовсталь держалась,тоже мне вундервафля
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05.04.2023 22:31 Відповісти
Ну так Азовсталь в Бахмут не перенесешь с метровыми бетонными стенами и подземными тоннелями

А полевые блиндажи и бункеры не выдержат пол тонную бомбы попадание.

Как и гражданские здания.
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05.04.2023 22:37 Відповісти
Для добре захишених бункерів потрібні набагато потужніші бомби, такі як MOAB.
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05.04.2023 22:34 Відповісти
Очень оптимистично.
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05.04.2023 22:33 Відповісти
І ви використовуйте. Я як нема , тоді череватий спитай у резнікова.
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05.04.2023 22:33 Відповісти
А РЕБ проти GPS не можна встановити?
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05.04.2023 22:35 Відповісти
Нет. Факторов много.

Бомба сбрасывается с большой высоты, и летит по инерции по траектории параболы. Аэродинамические рули корректируют отклонение в небольших пределах, то есть развернуться в обратную сторону она не может.

На большой высоте заглушить GPS сложно, если вообще возможно, и его глушение прилет не остановит, а просто немного собьет прицел.

Более того, из-за того что эта болванка летит исключительно благодаря инертной массе - ее невозможно сбить классическими ПЗРК.
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05.04.2023 23:08 Відповісти
Расиянская Автоматизированная станция препятствий пользователям спутниковых радионавигационных систем Р-330Ж "Житель" предназначена для ....................радиоподавления навигационной аппаратуры потребителей систем спутниковой связи NAVSTAR (GPS). Любой вышеперечисленный сигнал глушится полностью в радиусе 20-30 километров от работающей станции.
А вверх работает еще дальше,т е бомба может быть "ослеплена" прямо на самолете
А есть НАТОвские системы, еще лучше
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05.04.2023 23:33 Відповісти
Чому нікому не цікаво де наші фаб500 ....
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05.04.2023 22:51 Відповісти
Над Донецьком тільки відео будемо знімати ?Чи взбодрити вулицю Артема пора
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05.04.2023 22:51 Відповісти
Не нужно изобретать РЭБы, ПВО и клянчить Ф16.

Надо просто немного пецдануть близлежащие аэродромы вместе с хламом.

Это ж просто сюр какой-то. Реактивный самолет, летающий на больших высотах, выведет из строя чуть ли не копеечный дрон с подвешенным не менее копеечным ВОГом.

Ну ладно, не копеечный, но за целый год уже можно было на уровне государства прикрутить кетайскей одноразовый 2Т движок с пропеллером на канистру с тротилом, да разворотить их консервные банки еще на взлетной полосе.
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05.04.2023 23:16 Відповісти
Хіба ракети "повітря-повітря" не можуть запускати МіГи, які вже є, і які надійдуть ще ?
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05.04.2023 23:37 Відповісти
Сколько ждать F-16 понятно по тому сколько ждали Миг-29 от Польши. Первые разговоры о передаче польских Миг-29 были в мае(!) прошлого года. 11 месяцев.
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06.04.2023 02:45 Відповісти
Не факт.
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06.04.2023 06:11 Відповісти
Здається що спікер ВГ недоліки ВПС,ППО по боротьби з літаками росіяк перекладає тільки на відсутність F-16..Треба все ж намагатись сбивати їх,та трощить аєродроми тим що є
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06.04.2023 08:04 Відповісти
А можна дешево та сердито - зробити наш дрон який взорве той рашинський лiтак на воронезькому аеродромi. Що треба, чого не вистачайе? Скiльки треба дронiв та бабла задонатити, щоб укокошити 10 рашинських летунов на iх аеродромах в рашi?
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06.04.2023 09:54 Відповісти
 
 