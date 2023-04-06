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Сутки на Харьковщине: повреждены частные дома, ранен мужчина, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Под вражескими ударами находились мирные жители и гражданская инфраструктура в Купянске, Кучеровке, Двуречной, Удах, Ветеринарном, Липцах, Казачьей Лопани и других населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов Купянска повреждено частное домохозяйство, начался пожар. В с. Кучеривка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина. В с. Довгенькое Купянского района обстрелами повреждены 2 частных здания. В с. Богуславка Изюмского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 частных здания.

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