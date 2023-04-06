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Доба на Харківщині: пошкоджено приватні будинки, поранено чоловіка, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Про це повідомив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ворожими ударами перебували мирні мешканці та цивільна інфраструктура у Куп'янську, Кучерівці, Дворічній, Удах, Ветеринарному, Липцях, Козачій Лопані та інших населених пунктах",- йдеться в повідомленні.

▪️Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватне домогосподарство, сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік. У с. Довгеньке Куп’янського району обстрілами пошкодженні 2 приватні будівлі. У с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 приватних будівлі.

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Автор: Марина Макєєва
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