Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань, - директор ФБР Рэй
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Попытки Китая защитить свою экономику от возможных санкций могут быть подготовкой к вторжению на Тайвань.
Об этом директор Федерального бюро расследований США Кристоф Рэй заявил перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, США и Китай наблюдают за войной РФ против Украины, а также учатся на ней.
Он отметил, что КНР сосредоточена на влиянии санкций на экономику России, а правительство в Пекине начало делать шаги, чтобы оградить свою экономику от возможных подобных ограничений.
Рей заявил, что подобные действия Китая могут стать ключом к возможному предстоящему вторжению на Тайвань.
"Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено множество санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят так много времени на смягчение своей экономики, мы называем такое поведение подсказкой", - подчеркнул директор ФБР. .
Пожалуйста, подождите...