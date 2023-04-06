РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13652 посетителя онлайн
Новости За рубежом
2 916 12
война (46696) Китай (2401) США (23177) Рэй (8)

Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань, - директор ФБР Рэй

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рей

Попытки Китая защитить свою экономику от возможных санкций могут быть подготовкой к вторжению на Тайвань.

Об этом директор Федерального бюро расследований США Кристоф Рэй заявил перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США и Китай наблюдают за войной РФ против Украины, а также учатся на ней.

Он отметил, что КНР сосредоточена на влиянии санкций на экономику России, а правительство в Пекине начало делать шаги, чтобы оградить свою экономику от возможных подобных ограничений.

Также читайте: Вопрос Тайваня является "первой красной линией", которую США не должны пересекать, - МИД Китая

Рей заявил, что подобные действия Китая могут стать ключом к возможному предстоящему вторжению на Тайвань.

"Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено множество санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят так много времени на смягчение своей экономики, мы называем такое поведение подсказкой", - подчеркнул директор ФБР. .

Также читайте: Путин заявил послу США, что он начал полномасштабную войну из-за поддержки Вашингтоном Украины в 2014 году
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчіться у ЗСУ.
показать весь комментарий
06.04.2023 10:30 Ответить
Японія в'*** боляче
показать весь комментарий
06.04.2023 10:38 Ответить
Так навчіть їх так, щоб більше ніколи не хотілося.
показать весь комментарий
06.04.2023 10:54 Ответить
Як так вести себе як веде Білий дім, так може й початися
показать весь комментарий
06.04.2023 11:19 Ответить
тебе їбе територіальна цілісність людожерського китайського режиму?
показать весь комментарий
06.04.2023 12:12 Ответить
пішов *****, маніпулятор сраний
показать весь комментарий
06.04.2023 12:18 Ответить
Не буде Китай воювати за Тайвань. Вони не такі йо...нуті, як московитський фюрер. Будуть вичікувати, що Тайвань якось сам приєднається. Китай готується воювати з московією.
показать весь комментарий
06.04.2023 12:54 Ответить
Это да. От результата войны в Украине зависит и ситуация между Китаем и Тайваню. Китай учится, как он будет огребать.
показать весь комментарий
06.04.2023 13:32 Ответить
 
 