Макрон о визите в Китай: Одной из тем будет возобновление мира
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что одной из тем во время его визита в Китай будет восстановление мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"Я убежден, что Китай должен сыграть ведущую роль в восстановлении мира. Именно это я приехал обсуждать и продвигать", – отметил французский лидер.
По словам Макрона, с китайским лидером он также обсудит бизнес, климат, биоразнообразие и продовольственную безопасность.
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