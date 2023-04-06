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Макрон о визите в Китай: Одной из тем будет возобновление мира

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что одной из тем во время его визита в Китай будет восстановление мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Я убежден, что Китай должен сыграть ведущую роль в восстановлении мира. Именно это я приехал обсуждать и продвигать", – отметил французский лидер.

По словам Макрона, с китайским лидером он также обсудит бизнес, климат, биоразнообразие и продовольственную безопасность.

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Согласитесь, лучше тушка Макрон ,чем путинская Люпен. Я не думал ,что французы такие инфантильные на примере Макрона.
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06.04.2023 11:39 Ответить
НІХТО з цих миротворців не каже шо повинне бути виведення віиськ а тоді відновлення миру .
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06.04.2023 11:39 Ответить
пішов до лісу.. шукати.. самих смачних жаб налапаю тобі мій макронушка..
будешь летіти назад- передам
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06.04.2023 11:59 Ответить
у Макрона відібрали телєфон ?
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06.04.2023 13:09 Ответить
Макрон і комуністи...
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06.04.2023 19:22 Ответить
 
 