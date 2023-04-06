Макрон о визите в Китай: Одной из тем будет возобновление мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что одной из тем во время его визита в Китай будет восстановление мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Я убежден, что Китай должен сыграть ведущую роль в восстановлении мира. Именно это я приехал обсуждать и продвигать", – отметил французский лидер.

По словам Макрона, с китайским лидером он также обсудит бизнес, климат, биоразнообразие и продовольственную безопасность.

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