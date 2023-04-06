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Макрон про візит до Китаю: Однією з тем буде відновлення миру

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що однією з тем під час його візиту до Китаю буде відновлення миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Я переконаний, що Китай має зіграти провідну роль у відновленні миру. Саме це я приїхав обговорити і просувати", - зазначив французький лідер.

За словами Макрона, із китайським лідером він також обговорить бізнес, клімат, біорізноманіття та продовольчу безпеку.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Согласитесь, лучше тушка Макрон ,чем путинская Люпен. Я не думал ,что французы такие инфантильные на примере Макрона.
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06.04.2023 11:39 Відповісти
НІХТО з цих миротворців не каже шо повинне бути виведення віиськ а тоді відновлення миру .
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06.04.2023 11:39 Відповісти
пішов до лісу.. шукати.. самих смачних жаб налапаю тобі мій макронушка..
будешь летіти назад- передам
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06.04.2023 11:59 Відповісти
у Макрона відібрали телєфон ?
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06.04.2023 13:09 Відповісти
Макрон і комуністи...
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06.04.2023 19:22 Відповісти
 
 