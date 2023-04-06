Макрон про візит до Китаю: Однією з тем буде відновлення миру
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що однією з тем під час його візиту до Китаю буде відновлення миру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.
"Я переконаний, що Китай має зіграти провідну роль у відновленні миру. Саме це я приїхав обговорити і просувати", - зазначив французький лідер.
За словами Макрона, із китайським лідером він також обговорить бізнес, клімат, біорізноманіття та продовольчу безпеку.
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