Макрон про візит до Китаю: Однією з тем буде відновлення миру

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що однією з тем під час його візиту до Китаю буде відновлення миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Я переконаний, що Китай має зіграти провідну роль у відновленні миру. Саме це я приїхав обговорити і просувати", - зазначив французький лідер.

За словами Макрона, із китайським лідером він також обговорить бізнес, клімат, біорізноманіття та продовольчу безпеку.

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