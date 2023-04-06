РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13331 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
3 043 6
боеприпасы (1936) война (46696) Польша (7473) Укроборонпром (1211)

Польша и Украина заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства 125-мм танковых снарядов, - "Укроборонпром"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Одно из предприятий "Укроборонпрома" и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства танковых снарядов калибра 125 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Согласно документу, предусмотрено развертывание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек. Учитывая высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома, рассматриваются исключительно польские города для создания нового производства. Впрочем, над появлением снарядов будут работать обе стороны: Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" напомнили, что недавно начали производить 125-мм боеприпасы для танковой пушки совместно с одной из стран Североатлантического альянса. Таким образом, Укроборонпром будет производить снаряды для танков сразу с двумя странами-членами НАТО.

Также читайте: Дания и Норвегия передают Украине 8000 снарядов калибра 155 мм

Польша и Украина заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства 125-мм танковых снарядов, - Укроборонпром 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше поздно чем никогда. А что мешало тоже самое сделать три,четыре года назад? А где интересно аваковское оборудование по изготовлению патронов и снарядов,куда оно делось? Никто не знает? Помните репортаж,как Аваков не помню с кем ,открывал завод по изготовлениею боеприпасов?
показать весь комментарий
06.04.2023 12:09 Ответить
Открывал, открывал, но так и не открыл)
показать весь комментарий
06.04.2023 12:12 Ответить
Це треба було робити ще з початку війни, але нашим керманичам було не до того.
показать весь комментарий
06.04.2023 12:51 Ответить
Як рахувати не грошима, тонами - Польша допомогла не набагато менше ніж Америка. Одних танків більше 300. Снаряди це класно, але доки різні світові маньяки та збоченці будуть ховатись за нукесом? Збирайте спеціалістів разом робіть ядер. Потім ним поділитись з країни Балтії, фінами. Шведи мають свої центрофуги їм бомба питання навіть не місяців, тижнів. США ніколи не наважаться через загрозу ескалації, ми разом з поляками можемо багато чого. Вичавлюйте з себе хуторянську меншовартість.
показать весь комментарий
06.04.2023 13:39 Ответить
 
 