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Польща та Україна уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва 125-мм танкових снарядів, - "Укроборонпром"

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Одне з підприємств "Укроборонпрому" та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

"Згідно з угодою, передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва. Втім, над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом", - йдеться в повідомлені.

В "Укроборонпромі" нагадали, що нещодавно розпочали виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу. Таким чином, Укроборонпром вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами-членами НАТО.

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Польща та Україна уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва 125-мм танкових снарядів, - Укроборонпром 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Лучше поздно чем никогда. А что мешало тоже самое сделать три,четыре года назад? А где интересно аваковское оборудование по изготовлению патронов и снарядов,куда оно делось? Никто не знает? Помните репортаж,как Аваков не помню с кем ,открывал завод по изготовлениею боеприпасов?
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06.04.2023 12:09 Відповісти
Открывал, открывал, но так и не открыл)
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06.04.2023 12:12 Відповісти
Це треба було робити ще з початку війни, але нашим керманичам було не до того.
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06.04.2023 12:51 Відповісти
Як рахувати не грошима, тонами - Польша допомогла не набагато менше ніж Америка. Одних танків більше 300. Снаряди це класно, але доки різні світові маньяки та збоченці будуть ховатись за нукесом? Збирайте спеціалістів разом робіть ядер. Потім ним поділитись з країни Балтії, фінами. Шведи мають свої центрофуги їм бомба питання навіть не місяців, тижнів. США ніколи не наважаться через загрозу ескалації, ми разом з поляками можемо багато чого. Вичавлюйте з себе хуторянську меншовартість.
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06.04.2023 13:39 Відповісти
 
 