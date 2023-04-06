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Новости За рубежом
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Данилов (1057) Молдова (1684) переворот (301) Россия (91236)

Россия изменила свои планы относительно переворота в Молдове, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

данілов

Российская Федерация частично изменила планы по государственному перевороту в Молдове после огласки вокруг этой темы, которую помогла вызвать украинская разведка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Благодаря украинской разведке это получило огласку. Россия частично изменила свои планы. Однако мы более чем уверены, что окончательно они своих планов не изменят. В Молдове наблюдается такая же захватническая политика, как и в Украине. Но там так называемая попытка "тихой" оккупации, а у нас попытка оккупации с использованием оружия", – отметил Данилов.

В этом контексте секретарь СНБО подчеркнул, что миру нужно реагировать на российские мятежи, постоянно осуществляемые на территориях других государств.

"В этих экспериментах РФ нужно ставить точку. Если бы мир реагировал вовремя, мы бы сейчас не были в ситуации войны", – подчеркнул он.

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Топ комментарии
+5
Швидше б день закінчився, бо та ''даніла'' наче ''сонце в кожне віконце''
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06.04.2023 16:57
+5
Пісец, ні дня без якогось лютого брєда від довпойопів із Zeкоманди. арістович-подоляк-рєзніков-данілов-гогішвіллі, що не день то черговий казкар. І коли у цих довпойопів контент закінчиться?! Чи може вони виконують gpt-чат для щоденної генерації довпойопських вкидів?
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06.04.2023 17:00
+3
Буданов в отпуске ?
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06.04.2023 17:05
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Швидше б день закінчився, бо та ''даніла'' наче ''сонце в кожне віконце''
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06.04.2023 16:57 Ответить
Згадався вірш із 12 стільців.
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06.04.2023 17:08 Ответить
Що сержанте ФСБ зарплати не дають?!
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06.04.2023 22:08 Ответить
Українська розвідка молодці. Молдова подякувала?
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06.04.2023 16:58 Ответить
Люди добрі ви там увагу звертайте якого кольору одяг у данілова, в якій позі він сидить, чи він кліпає очима і чи не подає ві інші знаки дуже важливі? бо може там він вже нам жестикулює про ядерний удар чи щось ще цікавенее, і потім скаже ну а чого ви знову нічого не зрозуміли, я вам натякав!
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06.04.2023 16:58 Ответить
Пісец, ні дня без якогось лютого брєда від довпойопів із Zeкоманди. арістович-подоляк-рєзніков-данілов-гогішвіллі, що не день то черговий казкар. І коли у цих довпойопів контент закінчиться?! Чи може вони виконують gpt-чат для щоденної генерації довпойопських вкидів?
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06.04.2023 17:00 Ответить
А ти свій контент з окопів під Авдіївкою викидуєш? Критикувати простіше за все, де пропозиції, наприклад про зміщення Зе-влади? Чи ссикотно?
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06.04.2023 22:11 Ответить
у спецслужб Молдови є час вичистити гебню
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06.04.2023 17:01 Ответить
ну невже ніхто не може дати селедки йому????
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06.04.2023 17:02 Ответить
Певно, у Рєзнікова горло прифатіло, не в голосі, тож сьодня його на озвучці Данілов-мастєр заміняє. Як той чукча - співає про фсьо-фсьо, шо тіко бачить Старанно так...
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06.04.2023 17:02 Ответить
Заберіть у блохера мікрофон...
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06.04.2023 17:03 Ответить
Буданов в отпуске ?
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06.04.2023 17:05 Ответить
Скоро вилізе.Він трохи підзаїбав всіх.Тому у відпустці
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06.04.2023 17:09 Ответить
Чай пив в МО РФ.
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06.04.2023 17:10 Ответить
У нього в гостях ерзац-міністр Гогілашвілі,якого призначила квартальна секретутка Зеленського.
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06.04.2023 19:07 Ответить
У Данілова - просветление после обеда?
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06.04.2023 17:12 Ответить
Просто завхоз с ОПы поставил его в наряд....
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06.04.2023 17:21 Ответить
Здається дуже скоро один з "месників" заяве, що це від деокупував Молдову, прямо вчора з Варшави.
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06.04.2023 17:27 Ответить
Це щось на зразок пісні Сябри.
А я лягу-прилягу край гостинца старОга
На духмяным прокосе недоспелой травы
А я лягу-прилягу край гостинца старога
Головой на погорок, на высокий курган
ОстамлЁнные руки вольно в ширки раскину
А ногами в долину хай накрые туман
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06.04.2023 17:37 Ответить
Ну, що данілов-«мастєр» - нє получаєтся камєнний цвєток, скільки хе#ні не городи!
Зайнявся краще справою за спеціальністю - лікував би курей, бо чогось серйознішого і там би не довірили!
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06.04.2023 17:35 Ответить
Не выходит...
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06.04.2023 20:35 Ответить
 
 