Россия изменила свои планы относительно переворота в Молдове, - Данилов
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Российская Федерация частично изменила планы по государственному перевороту в Молдове после огласки вокруг этой темы, которую помогла вызвать украинская разведка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Благодаря украинской разведке это получило огласку. Россия частично изменила свои планы. Однако мы более чем уверены, что окончательно они своих планов не изменят. В Молдове наблюдается такая же захватническая политика, как и в Украине. Но там так называемая попытка "тихой" оккупации, а у нас попытка оккупации с использованием оружия", – отметил Данилов.
В этом контексте секретарь СНБО подчеркнул, что миру нужно реагировать на российские мятежи, постоянно осуществляемые на территориях других государств.
"В этих экспериментах РФ нужно ставить точку. Если бы мир реагировал вовремя, мы бы сейчас не были в ситуации войны", – подчеркнул он.
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А я лягу-прилягу край гостинца старОга
На духмяным прокосе недоспелой травы
А я лягу-прилягу край гостинца старога
Головой на погорок, на высокий курган
ОстамлЁнные руки вольно в ширки раскину
А ногами в долину хай накрые туман
Зайнявся краще справою за спеціальністю - лікував би курей, бо чогось серйознішого і там би не довірили!