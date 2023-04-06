УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15935 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 894 22
Данілов (1191) Молдова (1293) переворот (199) Росія (47179)

Росія змінила свої плани щодо перевороту в Молдові, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

данілов

Російська Федерація частково змінила плани щодо державного перевороту в Молдові після розголосу довкола цієї теми, який допомогла спричинити українська розвідка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завдяки українській розвідці це набуло розголосу. Росія частково змінила свої плани. Однак ми більш ніж упевнені, що остаточно вони своїх планів не змінять. У Молдові спостерігається така сама загарбницька політика, як і в Україні. Але там так звана спроба "тихої" окупації, а в нас спроба окупації з використанням зброї", – зазначив Данілов.

У цьому контексті секретар РНБО наголосив, що світові потрібно реагувати на російські заколоти, які постійно здійснюються на територіях інших держав.

"У цих експериментах РФ треба ставити крапку. Якби світ реагував вчасно, ми б зараз не були в ситуації війни", – підкреслив він.

Також читайте: Данілов про варіанти деокупації Криму: Нам дуже імпонує дипломатичний шлях, але якщо він не працює, маємо право розробляти інший
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Швидше б день закінчився, бо та ''даніла'' наче ''сонце в кожне віконце''
показати весь коментар
06.04.2023 16:57
+5
Пісец, ні дня без якогось лютого брєда від довпойопів із Zeкоманди. арістович-подоляк-рєзніков-данілов-гогішвіллі, що не день то черговий казкар. І коли у цих довпойопів контент закінчиться?! Чи може вони виконують gpt-чат для щоденної генерації довпойопських вкидів?
показати весь коментар
06.04.2023 17:00
+3
Буданов в отпуске ?
показати весь коментар
06.04.2023 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидше б день закінчився, бо та ''даніла'' наче ''сонце в кожне віконце''
показати весь коментар
06.04.2023 16:57 Відповісти
Згадався вірш із 12 стільців.
показати весь коментар
06.04.2023 17:08 Відповісти
Що сержанте ФСБ зарплати не дають?!
показати весь коментар
06.04.2023 22:08 Відповісти
Українська розвідка молодці. Молдова подякувала?
показати весь коментар
06.04.2023 16:58 Відповісти
Люди добрі ви там увагу звертайте якого кольору одяг у данілова, в якій позі він сидить, чи він кліпає очима і чи не подає ві інші знаки дуже важливі? бо може там він вже нам жестикулює про ядерний удар чи щось ще цікавенее, і потім скаже ну а чого ви знову нічого не зрозуміли, я вам натякав!
показати весь коментар
06.04.2023 16:58 Відповісти
Пісец, ні дня без якогось лютого брєда від довпойопів із Zeкоманди. арістович-подоляк-рєзніков-данілов-гогішвіллі, що не день то черговий казкар. І коли у цих довпойопів контент закінчиться?! Чи може вони виконують gpt-чат для щоденної генерації довпойопських вкидів?
показати весь коментар
06.04.2023 17:00 Відповісти
А ти свій контент з окопів під Авдіївкою викидуєш? Критикувати простіше за все, де пропозиції, наприклад про зміщення Зе-влади? Чи ссикотно?
показати весь коментар
06.04.2023 22:11 Відповісти
у спецслужб Молдови є час вичистити гебню
показати весь коментар
06.04.2023 17:01 Відповісти
ну невже ніхто не може дати селедки йому????
показати весь коментар
06.04.2023 17:02 Відповісти
Певно, у Рєзнікова горло прифатіло, не в голосі, тож сьодня його на озвучці Данілов-мастєр заміняє. Як той чукча - співає про фсьо-фсьо, шо тіко бачить Старанно так...
показати весь коментар
06.04.2023 17:02 Відповісти
Заберіть у блохера мікрофон...
показати весь коментар
06.04.2023 17:03 Відповісти
Буданов в отпуске ?
показати весь коментар
06.04.2023 17:05 Відповісти
Скоро вилізе.Він трохи підзаїбав всіх.Тому у відпустці
показати весь коментар
06.04.2023 17:09 Відповісти
Чай пив в МО РФ.
показати весь коментар
06.04.2023 17:10 Відповісти
У нього в гостях ерзац-міністр Гогілашвілі,якого призначила квартальна секретутка Зеленського.
показати весь коментар
06.04.2023 19:07 Відповісти
У Данілова - просветление после обеда?
показати весь коментар
06.04.2023 17:12 Відповісти
Просто завхоз с ОПы поставил его в наряд....
показати весь коментар
06.04.2023 17:21 Відповісти
Здається дуже скоро один з "месників" заяве, що це від деокупував Молдову, прямо вчора з Варшави.
показати весь коментар
06.04.2023 17:27 Відповісти
Це щось на зразок пісні Сябри.
А я лягу-прилягу край гостинца старОга
На духмяным прокосе недоспелой травы
А я лягу-прилягу край гостинца старога
Головой на погорок, на высокий курган
ОстамлЁнные руки вольно в ширки раскину
А ногами в долину хай накрые туман
показати весь коментар
06.04.2023 17:37 Відповісти
Ну, що данілов-«мастєр» - нє получаєтся камєнний цвєток, скільки хе#ні не городи!
Зайнявся краще справою за спеціальністю - лікував би курей, бо чогось серйознішого і там би не довірили!
показати весь коментар
06.04.2023 17:35 Відповісти
Не выходит...
показати весь коментар
06.04.2023 20:35 Відповісти
 
 