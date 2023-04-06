Росія змінила свої плани щодо перевороту в Молдові, - Данілов

Російська Федерація частково змінила плани щодо державного перевороту в Молдові після розголосу довкола цієї теми, який допомогла спричинити українська розвідка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завдяки українській розвідці це набуло розголосу. Росія частково змінила свої плани. Однак ми більш ніж упевнені, що остаточно вони своїх планів не змінять. У Молдові спостерігається така сама загарбницька політика, як і в Україні. Але там так звана спроба "тихої" окупації, а в нас спроба окупації з використанням зброї", – зазначив Данілов.

У цьому контексті секретар РНБО наголосив, що світові потрібно реагувати на російські заколоти, які постійно здійснюються на територіях інших держав.

"У цих експериментах РФ треба ставити крапку. Якби світ реагував вчасно, ми б зараз не були в ситуації війни", – підкреслив він.

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