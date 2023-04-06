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Данилов (1057) Зеленский (16523) ликвидация (1927) Россия (91236)

Россия не отказалась от идеи ликвидации Зеленского, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не отказалась от идеи ликвидировать президента Владимира Зеленского как физически, так и политически.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Задачу по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", - заявил Данилов.

По его словам, российским спецслужбам не удалось ликвидировать Зеленского физически, потому сейчас они сконцентрированы на политическом уничтожении президента.

"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - отметил Данилов.

Он также добавил, что самыми активными россияне были в феврале и начале марта. Сейчас таких попыток стало меньше, но, по словам Данилова, угроза для жизни президента существует всегда.

Читайте также: Россия изменила свои планы относительно переворота в Молдове, - Данилов
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Топ комментарии
+60
Ну і шо ?
Яка шкода від того буде Україні ?
Мене більше турбує загибель військових.
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06.04.2023 17:24
+54
О, розкручуємо нову фішку!
Особливо це важливо після оприлюднення інформації про зрадників в СБУ!
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06.04.2023 17:21
+39
Кто же своего агента будет убирать??)) Вы ещё скажите, что баканова прячут от покушения)) за провал операции "Киев за три дня"??)
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06.04.2023 17:27
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Усі ці коменти треба щоб озвучив "Квартал" та Мосейчучка на ватному ************.
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06.04.2023 18:38 Ответить
Між іншим,Зеленський в рашистському секторі тинету головний нацис,тфашист і бандерівець.
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06.04.2023 18:51 Ответить
Почему Джо неуловимый? Потому что на-фуй никому не нужен.
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06.04.2023 18:51 Ответить
Якби росія хотіла ліквідувати найвеличнішого то давно це зробила,агентів у владі було і є а також в УПЦ МП
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06.04.2023 18:52 Ответить
🤣🤣🤣
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06.04.2023 19:00 Ответить
Гарна спроба, Олексію, але ні
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06.04.2023 19:12 Ответить
Пока ермак находится рядом,клоун будет под постоянным наблюдением фсб
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06.04.2023 19:16 Ответить
Клоун будет находиться под угрозой покушения,пока ермак находится рядом. А он будет находиться рядом потому,что у ермака(фсб) есть компромат на клоуна,ведь его не зря в Оман возили
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06.04.2023 19:24 Ответить
Клоун будет находиться под угрозой покушения,пока ермак находится рядом. А он будет находиться рядом потому,что у ермака(фсб) есть компромат на клоуна,ведь его не зря в Оман возили
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06.04.2023 19:25 Ответить
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06.04.2023 19:30 Ответить
в случае успеха плакать в Украине никто не будет
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06.04.2023 19:32 Ответить
ну, наш нАрід ібанутий на всю голову. так , що "смерть сраліна -2" дуже можливий варіянт!
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06.04.2023 21:27 Ответить
Почитав коменти. Бачу стривожився народ, розпереживався. Хіба можна так несподівано і без підготовки робити такі заяви? Ох, Данілов, ти б про людей хоч трохи думав. вони ж розметуть валідол в аптеках від таких новин.
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06.04.2023 19:34 Ответить
а после воплощения этой идеи - на девять дней...\что будет...?\
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06.04.2023 19:53 Ответить
Айболіт знов за старе
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06.04.2023 19:35 Ответить
Скоро в марафоні розкажуть про стотисячп'ятсотий замах на найвеличнішого.
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06.04.2023 20:11 Ответить
It`s enough to make cats lough !
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06.04.2023 20:18 Ответить
Мінус у чому?
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06.04.2023 20:38 Ответить
Вова ж казав «я нібаюсь».
то до чого кіпіж?!
Хоча, вам, утиркам, боятись є чого..
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06.04.2023 20:45 Ответить
І що від того зміниться?
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06.04.2023 20:54 Ответить
знову українців готують до поганої дії влади.
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06.04.2023 21:20 Ответить
давно ізраїльський екс прем"єр не розказував, як зєля випитував хйла чи залишить його жити?
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06.04.2023 21:25 Ответить
Ну і хрєн з ним, велика трагедія. Ну буде одним безтолковим мудаком меньше.
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06.04.2023 21:31 Ответить
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