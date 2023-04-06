Россия не отказалась от идеи ликвидации Зеленского, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не отказалась от идеи ликвидировать президента Владимира Зеленского как физически, так и политически.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Задачу по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", - заявил Данилов.

По его словам, российским спецслужбам не удалось ликвидировать Зеленского физически, потому сейчас они сконцентрированы на политическом уничтожении президента.

"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - отметил Данилов.

Он также добавил, что самыми активными россияне были в феврале и начале марта. Сейчас таких попыток стало меньше, но, по словам Данилова, угроза для жизни президента существует всегда.

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