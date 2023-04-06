Росія не відмовилася від ідеї ліквідації Зеленського, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія не відмовилась від ідеї ліквідувати президента Володимира Зеленського, як фізичної, так і політичної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного", - заявив Данілов.

За його словами, російським спецслужбам не вдалося ліквідувати Зеленського фізично, тому зараз вони сконцентровані на політичному знищенні президента.

"Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. Росіян це точно не влаштовує", - зазначив Данілов.

Він також додав, що найактивнішими росіяни були у лютому та на початку березня. Зараз таких спроб поменьшало, але, за словами Данілова, загроза для життя президента існує завжди.

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