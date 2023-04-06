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Росія не відмовилася від ідеї ліквідації Зеленського, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія не відмовилась від ідеї ліквідувати президента Володимира Зеленського, як фізичної, так і політичної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного", - заявив Данілов. 

За його словами, російським спецслужбам не вдалося ліквідувати Зеленського фізично, тому зараз вони сконцентровані на політичному знищенні президента. 

"Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. Росіян це точно не влаштовує", - зазначив Данілов.

Він також додав, що найактивнішими росіяни були у лютому та на початку березня. Зараз таких спроб поменьшало, але, за словами Данілова, загроза для життя президента існує завжди. 

Читайте також: Кількість ракет у РФ знизилася до максимально критичного рівня, - Данілов
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Топ коментарі
+60
Ну і шо ?
Яка шкода від того буде Україні ?
Мене більше турбує загибель військових.
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06.04.2023 17:24
+54
О, розкручуємо нову фішку!
Особливо це важливо після оприлюднення інформації про зрадників в СБУ!
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06.04.2023 17:21
+39
Кто же своего агента будет убирать??)) Вы ещё скажите, что баканова прячут от покушения)) за провал операции "Киев за три дня"??)
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06.04.2023 17:27
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Усі ці коменти треба щоб озвучив "Квартал" та Мосейчучка на ватному ************.
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06.04.2023 18:38 Відповісти
Між іншим,Зеленський в рашистському секторі тинету головний нацис,тфашист і бандерівець.
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06.04.2023 18:51 Відповісти
Почему Джо неуловимый? Потому что на-фуй никому не нужен.
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06.04.2023 18:51 Відповісти
Якби росія хотіла ліквідувати найвеличнішого то давно це зробила,агентів у владі було і є а також в УПЦ МП
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06.04.2023 18:52 Відповісти
🤣🤣🤣
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06.04.2023 19:00 Відповісти
Гарна спроба, Олексію, але ні
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06.04.2023 19:12 Відповісти
Пока ермак находится рядом,клоун будет под постоянным наблюдением фсб
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06.04.2023 19:16 Відповісти
Клоун будет находиться под угрозой покушения,пока ермак находится рядом. А он будет находиться рядом потому,что у ермака(фсб) есть компромат на клоуна,ведь его не зря в Оман возили
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06.04.2023 19:24 Відповісти
Клоун будет находиться под угрозой покушения,пока ермак находится рядом. А он будет находиться рядом потому,что у ермака(фсб) есть компромат на клоуна,ведь его не зря в Оман возили
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06.04.2023 19:25 Відповісти
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06.04.2023 19:30 Відповісти
в случае успеха плакать в Украине никто не будет
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06.04.2023 19:32 Відповісти
ну, наш нАрід ібанутий на всю голову. так , що "смерть сраліна -2" дуже можливий варіянт!
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06.04.2023 21:27 Відповісти
Почитав коменти. Бачу стривожився народ, розпереживався. Хіба можна так несподівано і без підготовки робити такі заяви? Ох, Данілов, ти б про людей хоч трохи думав. вони ж розметуть валідол в аптеках від таких новин.
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06.04.2023 19:34 Відповісти
а после воплощения этой идеи - на девять дней...\что будет...?\
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06.04.2023 19:53 Відповісти
Айболіт знов за старе
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06.04.2023 19:35 Відповісти
Скоро в марафоні розкажуть про стотисячп'ятсотий замах на найвеличнішого.
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06.04.2023 20:11 Відповісти
It`s enough to make cats lough !
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06.04.2023 20:18 Відповісти
Мінус у чому?
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06.04.2023 20:38 Відповісти
Вова ж казав «я нібаюсь».
то до чого кіпіж?!
Хоча, вам, утиркам, боятись є чого..
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06.04.2023 20:45 Відповісти
І що від того зміниться?
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06.04.2023 20:54 Відповісти
знову українців готують до поганої дії влади.
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06.04.2023 21:20 Відповісти
давно ізраїльський екс прем"єр не розказував, як зєля випитував хйла чи залишить його жити?
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06.04.2023 21:25 Відповісти
Ну і хрєн з ним, велика трагедія. Ну буде одним безтолковим мудаком меньше.
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06.04.2023 21:31 Відповісти
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