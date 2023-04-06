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Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Великобритании
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Обучение в Великобритании прошли уже более 10 тысяч украинских военных. В течение года обучение пройдут еще 20 тысяч.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны Великобритании.
"Операция Interflex продолжает подготовку личного состава Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день обучено более 10 000 новобранцев.
"Великобритания продолжает поддерживать Украину, поскольку мы стремимся обучить 20 тысяч новобранцев в 2023 году", – добавили в Минобороны.
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показать весь комментарий06.04.2023 19:47 Ответить Мне нравится 1
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