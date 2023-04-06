Понад 10 тисяч українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії

Вишкіл у Великій Британії пройшли вже понад 10 тисяч українських військових. Протягом року навчання пройдуть ще 20 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони Великої Британії.

"Операція Interflex продовжує підготовку особового складу Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні навчено понад 10 000 новобранців.

"Великобританія продовжує підтримувати Україну, оскільки ми прагнемо навчити 20 тисяч новобранців у 2023 році", - додали у Міноборони.

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