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Новости За рубежом
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США и Франция встревожены позицией Китая по отношению к России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай,сша

Соединенные Штаты вместе с Францией разделяют обеспокоенность позиции Китая, который поддерживает Российскую Федерацию и ставит под угрозу международный порядок.

Об этом сказал в четверг во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты и Франция разделяют обеспокоенность по поводу вызова, который представляет КНР для международного порядка, основанного на правилах – в том числе путем последовательной поддержки Пекином войны РФ против Украины", - отметил представитель Госдепа.

Пател напомнил, что президент США Джо Байден разговаривал со своим французским коллегой 4 апреля накануне его поездки в КНР. При этом Байден и Макрон "подтвердили непоколебимую поддержку Украины".

Как писало издание Politico, Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию по поддержке России.

Читайте также: Боррель вслед за Макроном и фон дер Ляйен посетит Китай 13-15 апреля
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Топ комментарии
+27
Параша должна быть уничтожена целиком, а Китай должен понять, что он следующий.
Вот над чем надо тревожиться Западу и готовиться к неизбежной очистке планеты от говна.
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06.04.2023 21:52
+16
Та скількі можна вже заглядати жовтомордим до рота. Комуняки сходу нічим не кращі. Ви дальше корміть себе думками що якщо підмахувати диктаторам то вони стануть добріші? Панове ви забагато граєтесь в демократію!!!
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06.04.2023 21:52
+11
Вони вже загрались, а зараз для них не все так легко з рашкою і китаєм одночасно
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06.04.2023 22:01
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А де тут лайк ставити?
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06.04.2023 21:51 Ответить
Параша должна быть уничтожена целиком, а Китай должен понять, что он следующий.
Вот над чем надо тревожиться Западу и готовиться к неизбежной очистке планеты от говна.
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06.04.2023 21:52 Ответить
Та скількі можна вже заглядати жовтомордим до рота. Комуняки сходу нічим не кращі. Ви дальше корміть себе думками що якщо підмахувати диктаторам то вони стануть добріші? Панове ви забагато граєтесь в демократію!!!
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06.04.2023 21:52 Ответить
Вони вже загрались, а зараз для них не все так легко з рашкою і китаєм одночасно
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06.04.2023 22:01 Ответить
Макрон ще 20 разів подзвонить товарищу Сі, а потім, десь ближче до осені, дасть Україні 10 чергових AMX.
Все це вже було...
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06.04.2023 21:58 Ответить
Довго ж їм треба було аби це зрозуміти
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06.04.2023 22:03 Ответить
Китай переслідує свої інтереси (як і всі решта)

як на мене, то головний стратегічний інтерес Китаю - це не залишитися сам на сам зі штатами, а із партнера-рашки зробити рашку-сателіта - причому в рашки повинна залишитись хоча б якась військова і економічна спроможність. як цього досягти - Китай поки що не бачить але і не хоче бити посуд зі штатами і європою.
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06.04.2023 22:05 Ответить
Ви так помиляється...китай ніколи не піде проти рашки...він прагне бути з нею і війти війною з США через Тайвань...
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06.04.2023 22:45 Ответить
прочитайте ще раз мій пост
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06.04.2023 23:42 Ответить
В финальных титрах компания Дисней поблагодарила за помощь в съемках картины "Мулан" власти Синьцзяна, в частности бюро общественной безопасности в городе Турфан. Именно бюро в Турфане отвечает за строительство концлагерей для уйгуров.
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06.04.2023 22:09 Ответить
Як діти малі.
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06.04.2023 22:28 Ответить
Я теж висловлюю стурбованість..Це щось змінить у світовій політиці?
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06.04.2023 23:01 Ответить
Покажчик стурбометра зупинився на 0,45 меркеля.
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06.04.2023 23:01 Ответить
Просто жах.
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07.04.2023 00:40 Ответить
Простые технические решения- все что работает на платформах Гугл Андроид Апл с геолокацией в РФ блокируется и превращается в телефон Хоттабыча из цельного куска золота отключается jps навигация , отключаются все без исключения российские банки от всех международных платежных систем отключить все настройки в компьютерах всех иномарок зарегестрированных в рф заблокировать все возможные ПО на промышленных объектах оборудованных западом такие как Сименс МТУ Бош и многие другие и через две недели уже и танки и самолеты поставлять не понадобится все очень быстро свернется Этот вариант намного дешевле и проще к тому же он сохранит сотни тысяч жизней
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07.04.2023 10:15 Ответить
Оце ви придумали!
А як тоді шанованим партнерам з рашкипарашки продавати техніку?
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07.04.2023 10:47 Ответить
Президент Франції Е. Макрон зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні 6 квітня, закликавши привести РФ до тями і повернути всіх за стіл переговорів. Натомість китайський лідер заявив, що його держава виступає за мирні переговори й шукає політичного рішення, не вдаючись у суттєві подробиці та нікого не звинувачуючи.
Ось,як воно з китайцями.
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07.04.2023 10:51 Ответить
краще б краiни Заходу потурбувалися зниженням продукцii з Китаю хоча б на 10%.

ТОдi б Китаю стало зовсiм невигiдно тягнути за Рашу, бо там свiй вже кризис
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07.04.2023 11:47 Ответить
Країни заходу в гонитві за грішми наділили Китай технологіями,а тепер здивовані поведінкою азіатів.Вам що досвіду з індустріалізацією СССР було мало? Саме індустріалізація дозволила комунякам розв`язати 2 світову війну.
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07.04.2023 14:29 Ответить
 
 