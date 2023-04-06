США и Франция встревожены позицией Китая по отношению к России
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Соединенные Штаты вместе с Францией разделяют обеспокоенность позиции Китая, который поддерживает Российскую Федерацию и ставит под угрозу международный порядок.
Об этом сказал в четверг во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соединенные Штаты и Франция разделяют обеспокоенность по поводу вызова, который представляет КНР для международного порядка, основанного на правилах – в том числе путем последовательной поддержки Пекином войны РФ против Украины", - отметил представитель Госдепа.
Пател напомнил, что президент США Джо Байден разговаривал со своим французским коллегой 4 апреля накануне его поездки в КНР. При этом Байден и Макрон "подтвердили непоколебимую поддержку Украины".
Как писало издание Politico, Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию по поддержке России.
Пожалуйста, подождите...
Вот над чем надо тревожиться Западу и готовиться к неизбежной очистке планеты от говна.
Все це вже було...
як на мене, то головний стратегічний інтерес Китаю - це не залишитися сам на сам зі штатами, а із партнера-рашки зробити рашку-сателіта - причому в рашки повинна залишитись хоча б якась військова і економічна спроможність. як цього досягти - Китай поки що не бачить але і не хоче бити посуд зі штатами і європою.
А як тоді шанованим партнерам з рашкипарашки продавати техніку?
Ось,як воно з китайцями.
ТОдi б Китаю стало зовсiм невигiдно тягнути за Рашу, бо там свiй вже кризис