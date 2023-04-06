Макрону не вдалося змінити позицію Сі Цзіньпіна щодо України, - Politico

Немає ознак того, що голова КНР Сі Цзіньпін змінив свою позицію щодо України після перемовин зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

На другий день візиту Макрона Сі продовжує дотримуватися тієї самої позиції щодо України. Він заявив, що "обидві сторони мають обґрунтовані побоювання щодо безпеки". Він не дав жодного натяку на те, що використає свій вплив, щоб пришвидшити закінчення війни.

Сі додав, що миру треба досягти якнайшвидше, щоб збудувати "ефективну, збалансовану та стійку систему європейської безпеки".

Він також говорив про необхідність захистити жертв війни, зокрема дітей та жінок. Як зазначає видання, така ремарка, вочевидь, пов'язана з рішенням Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна за депортацію українських детей. Однак Сі напряму не згадав ані Росію, ані Путіна.

Нагадаємо, Макрон перед початком перемовин прямо звернувся до Сі Цзіньпіна зі словами: "Розраховую, що ви повернете Росію з стіл переговорів". Politico зазначає, що слухаючи це Сі Цзіньпін виглядав незадоволеним.

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