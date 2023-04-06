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Макрону не вдалося змінити позицію Сі Цзіньпіна щодо України, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон,сі,цзіньпін

Немає ознак того, що голова КНР Сі Цзіньпін змінив свою позицію щодо України після перемовин зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

На другий день візиту Макрона Сі продовжує дотримуватися тієї самої позиції щодо України. Він заявив, що "обидві сторони мають обґрунтовані побоювання щодо безпеки". Він не дав жодного натяку на те, що використає свій вплив, щоб пришвидшити закінчення війни. 

Сі додав, що миру треба досягти якнайшвидше, щоб збудувати "ефективну, збалансовану та стійку систему європейської безпеки". 

Він також говорив про необхідність захистити жертв війни, зокрема дітей та жінок. Як зазначає видання, така ремарка, вочевидь, пов'язана з рішенням Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна за депортацію українських детей. Однак Сі напряму не згадав ані Росію, ані Путіна. 

Нагадаємо, Макрон перед початком перемовин прямо звернувся до Сі Цзіньпіна зі словами: "Розраховую, що ви повернете Росію з стіл переговорів". Politico зазначає, що слухаючи це Сі Цзіньпін виглядав незадоволеним. 

Також читайте: Китай згоден з тим, що ядерну зброю треба "виключити з українського конфлікту", - Макрон
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Топ коментарі
+25
Хтоб сумнівався,
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06.04.2023 16:29
+23
Макрон ***** сто разів телефонував, ніяк наговоритися не міг, все на щось надіявся, тепер на Сі переключився.
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06.04.2023 16:32
+19
Тягне Макрона їздити та благати всяких людожерів, навіть якщо вони виглядають як людожери, говорять як людожери та ведуть себе як людожери.
Хтось очікував, що після розмови з Макроном Сі плесне себе долонею по лобі і скаже "О боже, ти відкрив мені очі, Емануель! Я до цього часу був такий сліпий та довірливий! Але зараз все зміниться"
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06.04.2023 16:57
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Хтоб сумнівався,
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06.04.2023 16:29 Відповісти
Тягне Макрона їздити та благати всяких людожерів, навіть якщо вони виглядають як людожери, говорять як людожери та ведуть себе як людожери.
Хтось очікував, що після розмови з Макроном Сі плесне себе долонею по лобі і скаже "О боже, ти відкрив мені очі, Емануель! Я до цього часу був такий сліпий та довірливий! Але зараз все зміниться"
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06.04.2023 16:57 Відповісти
а у кінці добавив-- "..ти всеж таки прозванюй володі,,добре?,),,,"
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06.04.2023 20:35 Відповісти
Звичайно. Мкрон йому нічого не може запропонувати. Він чекатиме на зустріч із Байденом. Тільки після цієї зустрічі можливі якісь зсуви в позиції Китаю. А поки Вінні буде набивати собі ціну - мовляв, запропонуйте мені щось дуже хороше, щоб я ***** притиснув. А ні - то ще й зброї підкину йому.
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06.04.2023 21:50 Відповісти
Ой, як несподівано. Що ж тепер робити? Заглядати в *****, мабуть. Або в бульбу: воно ж тепер ядрьоне, тіпа тожє рєшаєт.
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06.04.2023 16:29 Відповісти
Макрон ***** сто разів телефонував, ніяк наговоритися не міг, все на щось надіявся, тепер на Сі переключився.
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06.04.2023 16:32 Відповісти
макрона нічим не зупинити. попереду сотні годин телефонних балачок
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06.04.2023 16:32 Відповісти
Ха...Одного разу набравши номер Сі він почує у слухавку-"Цей номер більше не обслуговується."
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06.04.2023 20:09 Відповісти
ну не найгірший варіант , якось стрьомно покладатись на Макрона з Сі
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06.04.2023 16:33 Відповісти
Зате є видимість наполегливої праці!
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06.04.2023 16:34 Відповісти
У Бубочки навчились.
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06.04.2023 16:38 Відповісти
оце так несподіванка. ну тепер вони полегшено свому лохторату скажуть що вони намагались подивитись в очко диктаторам як хочуть обісрані виборці цих країн, але нічого крім мороку не побачили там в їх трубах
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06.04.2023 16:35 Відповісти
Макрон привіз багато представників великих французських корпорацій, вони подписали багато мільярдних контрактів з Китаєм
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06.04.2023 16:41 Відповісти
всіх своїх жаб відпущу сьогодні нема для кого тримати
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06.04.2023 16:51 Відповісти
А ви там були і бачили?
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06.04.2023 17:21 Відповісти
тю, про це писали у західних новинах, що Макрон привіз біля 50 глав мега корпорацій и им робити треба бізнес с Китаєм. І що подписали вже декілька контрактів. Я не тільки цензор читаю)
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06.04.2023 19:01 Відповісти
Це було очікувано...
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06.04.2023 16:36 Відповісти
В ********* світі споживання, навіть дипломатія перетворилася на яскраву обгортку у середині якої порожнеча!
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06.04.2023 16:36 Відповісти
Заглянул в узкий глаз Си Цзипина, но мира там не увидел
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06.04.2023 16:40 Відповісти
Ну то може вже тепер ''макарона'' попустить.
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06.04.2023 16:48 Відповісти
А де Урсула фон дер Ляєн? Спостереження: серед європейських політиків що по справжньому підтримують Україну більшість жінки. Макрон для подібних переговорів занадто м'який та непослідовний
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06.04.2023 16:43 Відповісти
Ізраїльських немає на форумі...(
Як воно там зараз...
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06.04.2023 16:45 Відповісти
А що в них?
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06.04.2023 16:47 Відповісти
в них 100 ракет з лівану, братських
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06.04.2023 16:54 Відповісти
Їм як і нам після 100 ракет не до форума....
Сподіваюсь що всі цілі.
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07.04.2023 00:27 Відповісти
Так в них же залізний купол і ракети з каналізаційних труб!
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07.04.2023 08:34 Відповісти
Є повідомлення що не встигли збити всі ракети....
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07.04.2023 13:47 Відповісти
І скільки жертв та руйнувань?
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11.04.2023 09:11 Відповісти
Типу це когось здивувало . Еманюель-блазень.
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06.04.2023 16:47 Відповісти
Знову в Макроші рейд по вбивцях..
Що з ними говорити ?
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06.04.2023 16:54 Відповісти
оце новина, заходу треба вже зараз починати виносити виробництво з Китаю назад в Європу або в більш адекватні країни
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06.04.2023 16:55 Відповісти
Нікада такова нє било і вот апять ...
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06.04.2023 16:55 Відповісти
Макрону треба було итайський мирний план разом з Сі покурити мабуть тоді вони би зрозуміли один одного. китай і россія це лайно і вороги вічні для Українців запамʼятайте це. в 90ʼх відібрали ядерну зброю щоб потім знищити народ України.
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06.04.2023 16:57 Відповісти
Макрон украинские вопросы решает приблизительно так как и во времена минских бесплодных переговоров
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06.04.2023 16:58 Відповісти
Ой як неочікувано
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06.04.2023 16:59 Відповісти
Схоже Макрон так хоче ввійти в історію що готовий на всяку дурницю, навіть зустрічатися з покидьками (Пукін) чи людьми з не щирою і безпринципною позицією (Сі).
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06.04.2023 17:02 Відповісти
Всі вони повожають і розуміють тільки кнут це їхні гени і нехрен тратити час краще давйте більше озброення і висшої якості невже за год війни ви цього не зрозуміли.
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06.04.2023 17:15 Відповісти
Що Ви з тим дзінь дзіньом вовтузитесь. Покладіть економіку краснопузого. Так, доведеться і самим трохи ремінці затягнути.
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06.04.2023 17:15 Відповісти
Правильно казати Дзінь-Дзілінь. Так простіше й приємніше для вуха.
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06.04.2023 18:09 Відповісти
ну власно, тоді прийдеться багатим корпораціям забути за надприбутки, а пересічним забути за дешевізну, хоча це одноразове антиекологічне гівно вже давно не дешеве. Треба піднімати своє виробництво, треба згадати англійське прислів"я "ми не настільки багаті, щоб позволити собі купляти дешеві речі", або купите один раз дорогу і якісну, або сотні раз неякісну, що зрештою буде врази дорожче.
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06.04.2023 20:16 Відповісти
Макрон очікував, що візит буде даремною справою. Але поїхав, щоб очистити свою совість та розв'язати собі руки. "Ви хотіли? Я поїхав. Я зробив усе що міг, тепер від'...біться"
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06.04.2023 17:18 Відповісти
Евросоплежуи и торгаши....с их геополитикой скоро все китайский учить будем....
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06.04.2023 17:25 Відповісти
Перестати с косоглазими торгувати і через місяць будуть китайським шовком.
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06.04.2023 17:28 Відповісти
Аліекспрес замінив дужже велику кількість товаропотреб, така собі газова товарна голка. Важко буде це зробити.
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06.04.2023 23:35 Відповісти
Чого й слід було чекати.
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06.04.2023 17:36 Відповісти
Си сосет у Пу
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06.04.2023 18:12 Відповісти
Скорее Пу у Си.
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06.04.2023 20:12 Відповісти
і це для рашки - давня традиція виявляється.
https://www.youtube.com/watch?v=t3plgsYG1P0
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06.04.2023 20:18 Відповісти
Дякую за посилання.Підписався на канал.
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06.04.2023 20:30 Відповісти
Совсем уважать Микрона перестали.
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06.04.2023 18:48 Відповісти
Макарон до війни з куйло теж багато разів спілкувався.
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06.04.2023 18:57 Відповісти
Узкоглазый товарищ си не для того диктатором стал, чтобы поддерживать демократию и мир в Европе. ***** у него как торпеды для разрушения западного миропорядка
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06.04.2023 19:23 Відповісти
Макрон найгіший переговорник **********. За що не береться нічого не вирішує. І найгірше, що він цього не розуміє і продовжує вперто це робити...
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06.04.2023 19:26 Відповісти
Микрон дно.
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06.04.2023 19:48 Відповісти
Макрон , сиди дома и не рыпайся .
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06.04.2023 19:56 Відповісти
А ти чого вдома не сидиш?
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06.04.2023 23:30 Відповісти
Я тебе лично задавал вопрос ? Какого куя ты мне пишеш ???
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06.04.2023 23:50 Відповісти
***** їздити до людожерів?
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06.04.2023 20:22 Відповісти
Макрон зовсім не розбирається у диктаторах. Може йому на деякий час переїхати до раські, а потім до Китаю , щоб зрозуміти взагалі цю тоталітарну систему. Якщо на раськє кагебешники та урки , то у китайців взагалі все перетрахалось: комунізм, капіталізм та автократія, все в одному флаконі.
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06.04.2023 23:29 Відповісти
xD xD, «то у китайців взагалі все перетрахалось: комунізм, капіталізм та автократія, все в одному флаконі.» - маестро клавіатури прямо, коментуйте частіше ))
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06.04.2023 23:40 Відповісти
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07.04.2023 00:14 Відповісти
Побачити мир в очах Пуйла Сі.

кучма_це_вже_було.jpg
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06.04.2023 23:32 Відповісти
То як, Макроне, чи сильно китайський хрін на смак відрізняється від москальського?
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06.04.2023 23:58 Відповісти
і всі одразу побігли сміятись з Макрона-телефоніста, у вас дежавю немає часом? Чим для прутня закінчились ігнори і витирання ніг об Макрона і насмішки всі знають? Перед тим як застосувати весь свій вплив - виконуються всі можливі дипломатичні інструменти дял чистоти перед виборцями. Прутень себе показав повним неадекватом і недоговороспроможнім, на що Франція це прямо заявила і тупо забила болт на розмови ставши одним з найбільших військових донорів України і першою надавала нам таке озброєння на яке не наважувались інші. Теж саме буде і з узкоглазим сталіним, якщо не одумається.

Так працює адекватна політика. Якщо ви чекали що він вийде на трибуну і скаже "щас кинемо ядірную бімбу якщо не будете нас слухати" або "ми відновимо ядерную зброю якщо нам не допоможуть" то це тактика бананових республік і тупих баклажанів у руля.
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07.04.2023 00:07 Відповісти
Так!)) Нарешті адекватний коментар😉
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07.04.2023 04:53 Відповісти
А в когось що, були якісь надії? Макрон поїхав до пацана, мнящого себе імператором, просто передати слова вищестощих бонз: будеш лізти в обійми путлєра і ляпати всяку херню, мінусуй кілька мільярдів обороту з нами. Ляпнеш чи обіймешся ще раз - ще мінус кілька мільярдів. Ось вони вже і посипали виправданнями, що ніяких дружб з рахою і не збиралися хороводити.
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07.04.2023 01:33 Відповісти
Французы обозвали его мусором. А похож он на банального спамера. Спам всем без смысла и сути.
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07.04.2023 16:16 Відповісти
Китай и мир перестал уважать западную Европу и США за их слабость во всем , в пренятия сильных решений против агрессии и тд. Как Макрон хотел Китай переубедить
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08.04.2023 00:14 Відповісти
 
 