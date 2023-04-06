17 302 125
Сі Цзіньпін: Треба якнайшвидше почати мирні переговори щодо України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".
Про це він заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Китайський лідер підкреслив, він сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше і що можна буде знайти політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки", - передають ЗМІ його слова.
Раніше повідомлялося, що під час переговорів французький президент Емманюель Макрон закликав Сі Цзиньпіна "повернути Росію до здорового глузду" та сприяти відновленню мирних переговорів.
Топ коментарі
+56 Vadim Zertin
показати весь коментар06.04.2023 14:54
+42 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.04.2023 14:54
+27 Сергей Сергей b6462634
показати весь коментар06.04.2023 14:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тоб-то потрібно виключити, а просту можна використовувати у війні проти України.
Іншими словами Китай сидить на березі і курить бамбук, спостерігаючи чий труп пропливе і те і те для нього добре або відвалиця Сибір уже де юре, або Тайвань всю з цієї війни стають слабкішими один Китай сильніший - навіщо йому припиняти війну.
Треба спочатку надрукувати умови Китаю.
Потім переговори.
"А можно так - утром стулья, а вечером - деньги?
- Можно! Но деньги - вперёд!"
Так и с переговорами - можно начать переговоры, но вывод оккупантов из территории Украины " вперед"
Financial Times напомнил о совместной декларации Киева и Пекина в 2013 году.
Декларации о том, что Китай никогда не будет использовать ядерное оружие против Украины и/или угрожать использованием его против Украины.
А также, что Китай дает гарантии безопасности Украине на случай возникновения этой угрозы со стороны третьей страны.
Война пошла уже вне всех планов РФ, и ее затяжная форма, а тем более постоянные угрозы использования ядерного оружия - вряд ли, входит в планы Китая и Индии. А значит - придется более четко определиться со своей позицией.
При всех претензиях к Китаю Пекин придерживается политики неприменения первым ядерного оружия уже более 50 лет.
Как пишет издание, Киев и Пекин также договорились не создавать никаких сепаратистских или террористических организаций друг против друга,
и признавать официальными представителями стран только друг друга.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/12/13/7006647/
мирные переговоры, си си.
только сперва всыплем по первое число твоему вассалу.
скоро уже,