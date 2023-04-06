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Сі Цзіньпін: Треба якнайшвидше почати мирні переговори щодо України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Китайський лідер підкреслив, він сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше і що можна буде знайти політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки", - передають ЗМІ його слова.

Також читайте: Макрон про візит до Китаю: Однією з тем буде відновлення миру

Раніше повідомлялося, що під час переговорів французький президент Емманюель Макрон закликав Сі Цзиньпіна "повернути Росію до здорового глузду" та сприяти відновленню мирних переговорів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
Як же вся кацапська і прокацапська мерзота почала скулити про переговори. Розуміють суки що зовсім скоро буде тотальний і пощорний розгром! Ні суки, переговорів не буде!
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06.04.2023 14:54
+42
Китаю потрібна знекровлена але не переможена росія, роздроблений Захід і поразка України як доказ переваги автократій над демократіями.
Для росії засмерділо смаженим, отже, треба рятувати.
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06.04.2023 14:54
+27
Переговори можливі тільки після повного виведення кацапських військ з території України у кордонах 1991 року. Крапка. Все інше - бла-бла-бла.
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06.04.2023 14:59
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Сі Цзіньпін: Треба якнайшвидше почати мирні переговори щодо України Джерело: https://censor.net/ua/n3410504 - тоб-то зараз миру немає це означає що йде війна в якій Китай не каже хто почав агресію? Китай згоден з тим, що ядерну зброю треба "виключити з українського конфлікту Джерело: https://censor.net/ua/n3410519

Тоб-то потрібно виключити, а просту можна використовувати у війні проти України.
Іншими словами Китай сидить на березі і курить бамбук, спостерігаючи чий труп пропливе і те і те для нього добре або відвалиця Сибір уже де юре, або Тайвань всю з цієї війни стають слабкішими один Китай сильніший - навіщо йому припиняти війну.
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06.04.2023 18:33 Відповісти
Якби Польща змушена була б приєднатися до України для винищення орків, то Китай би приєднався до останніх, га Сі?
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06.04.2023 18:46 Відповісти
На яких умовах Китай пропонує переговори-також невідомо.
Треба спочатку надрукувати умови Китаю.
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06.04.2023 18:51 Відповісти
Какие условия может предложить Китай уже 4 месяца продающий рашке боеприпасы и пушки ?!
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06.04.2023 19:33 Відповісти
Треба. Рашистів геть з України!
Потім переговори.
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06.04.2023 19:02 Відповісти
Если он не вложил реальный смысл в то, как он видит содержание этих переговоров - значит читать надо так "Украина должна сдаться" ...
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06.04.2023 19:31 Відповісти
Підар лицемірний.
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06.04.2023 19:35 Відповісти
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06.04.2023 19:44 Відповісти
Хитрожопый комуняка.
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06.04.2023 19:47 Відповісти
Помните роман "12 стульев", когда Бендер договаривается о стульях

"А можно так - утром стулья, а вечером - деньги?

- Можно! Но деньги - вперёд!"

Так и с переговорами - можно начать переговоры, но вывод оккупантов из территории Украины " вперед"
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06.04.2023 19:49 Відповісти
Китайская гарантия безопасности Украины. Помните о такой?

Financial Times напомнил о совместной декларации Киева и Пекина в 2013 году.

Декларации о том, что Китай никогда не будет использовать ядерное оружие против Украины и/или угрожать использованием его против Украины.

А также, что Китай дает гарантии безопасности Украине на случай возникновения этой угрозы со стороны третьей страны.

Война пошла уже вне всех планов РФ, и ее затяжная форма, а тем более постоянные угрозы использования ядерного оружия - вряд ли, входит в планы Китая и Индии. А значит - придется более четко определиться со своей позицией.

При всех претензиях к Китаю Пекин придерживается политики неприменения первым ядерного оружия уже более 50 лет.
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06.04.2023 20:06 Відповісти
Официальные СМИ Китая сообщали о соглашении под заголовками "Китай обещает ядерный зонтик для защиты Украины".

Как пишет издание, Киев и Пекин также договорились не создавать никаких сепаратистских или террористических организаций друг против друга,

и признавать официальными представителями стран только друг друга.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/12/13/7006647/
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06.04.2023 20:12 Відповісти
якого фiга я переключаюсь на укр версiю Цензора та навiть тут москальска мова
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06.04.2023 22:43 Відповісти
ссссссссссссучище вузькожопе...
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06.04.2023 20:51 Відповісти
Вузькоокі брехуни та лицеміри…
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06.04.2023 21:01 Відповісти
Zdohnite ruZki kurwy wse !
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06.04.2023 21:44 Відповісти
Китайське чмо таке ж тупе як і *****
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06.04.2023 22:05 Відповісти
треба наказати Китай, та щоб свiт створив коалiцiю споживачiв, заводи почали уходити з Китаю, а споживання товарiв скоротилося. Тодi Китаю стане невигiдно включати дурня
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06.04.2023 22:39 Відповісти
Китай шото звик вже робити бабло на цiй вiйнi, але треба знати що якщо ми тут гарно розвоюйемося, якщо свiт витратить грошi на вiйну, якщо люди стануть бiдними, то у нас не буде грошей на iх Made in China i тодi панда буде смоктати бамбук
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06.04.2023 22:46 Відповісти
да да.
мирные переговоры, си си.
только сперва всыплем по первое число твоему вассалу.
скоро уже,
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06.04.2023 22:50 Відповісти
на китайской границе будем вести переговоры, гнида узкоглазая
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06.04.2023 22:57 Відповісти
Давай вовочка, сци і не починай контрнаступ! Дай час москалям окопатися!
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07.04.2023 00:56 Відповісти
Думаю що ображений нашою декомунізацією і ленінопадом Китай, ніколи не буде нашим союзником, ці комуняки дуже чутливі до таких речей, пам'ятається що саме китайці розірвали дипвідносини з совком, коли Хрущов в своїй знаменитій промові розкрив культ особи Сталіна чим дуже образив колишнього лідера китайців Мао Цзедуна, адже дружба Джугішвілі з Мао була настільки сильною, що перший подарував на той момент китайцям ЯЗ.
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07.04.2023 09:52 Відповісти
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