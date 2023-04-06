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Послы G7 призвали к прозрачному назначению 16 новых членов ВККС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

вккс

Послы стран "Группы семи" заявили о важности сохранения прозрачности дальнейшего отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте японского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 подтверждают свою поддержку текущего процесса назначения 16 новых членов ВККС и подчеркивают важность проведения оставшихся раундов отбора прозрачным и открытым способом", - говорится в сообщении.

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Що Zебанутим не кажи,все одно зроблять,як бажає Коломоя.
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06.04.2023 22:33 Ответить
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06.04.2023 22:34 Ответить
.. посли до цих пір так і не зрозуміли, що вони до глухої стіни звертаються? Нещасні люди..такі довірливі....))
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06.04.2023 22:37 Ответить
Вони все чудово розуміють, але щось такі треба їм казати. Не мовчати ж...
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06.04.2023 22:44 Ответить
Дєрьмак категорично проти
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06.04.2023 22:43 Ответить
Оце така влада, що її закликають не красти
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06.04.2023 23:09 Ответить
В Україні засновано штук п'ять різних регулюючих чи наглядових органів над судовою системую.
Вища рада судів, оцей ВККС, судова адміністрація і ще пару- трійку незрозумілих контор, навкруги яких увесь час якісь скандали.
Ну скандали -то таке. Питання у іншому- нафіга воно все потрібне, коли судова система, судді, нічим не відрізняються від системи 90- х років? На який ляд усі ці контори, котрі НІЧОГО НЕ МІНЯЮТЬ, але слугують ширмою для "реформ"?
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07.04.2023 00:38 Ответить
Згодна. Зелепуха нахабніє
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07.04.2023 01:46 Ответить
якщо вже цитайете Twiter, то давайте посилання на Twitter, не на цю саму статтю на Цензорi. Бо виходить що стаття сама себе пiдтверджуйе
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07.04.2023 11:41 Ответить
 
 