Сингапур утроил импорт российской нефти, - Reuters
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За три месяца Сингапур импортировал 741 тыс. тонн российской нефти, что составляет около 23% общего объема импорта нефтепродуктов страны. В четвёртом квартале 2022 года Сингапур импортировал 261 тыс. тонн российской нефти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония.
"ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов 5 февраля, а G7, ЕС и Австралия ввели ограничения на торговлю российской нефтью с использованием западных кораблей и страхование в размере $45. Это сделано в целях сокращения доходов РФ от торговли нефтью", - отметило агентство.
Но Кремлю удалось переориентироваться и найти альтернативных покупателей своей нефти. В частности, РФ осуществляет поставки в Бразилию, Индию, Тунис и страны Ближнего Востока.
Пожалуйста, подождите...
Взяв у кацапні за копійки , переробив , а солідний навар поклав собі в кишеню . Бізнес !
З іншої сторони і добре - і нафти на ринку повно , і тому ціна на неї низька , і кацапня практично ніх на ній не заробляє .
Тому нещодавно ***** і вирішив потрусити кишені кацапських олігархів , але поки що невдало .
Такщо не дивуйтесь...
Там якась азійська династія правила, потім була англійська колонія, потім парламентська республіка...
Але у переліку титулів тої династії, до певного часу фігурувало і "король Сінгапуру"...
под законный ответный удар.
Это касается и добычи углеводородов - нет добычи - нет прибыли
Чем ударить - вопрос уже технический.
There are apps showing the prices
of marine fuels at the major fuel harbours.
I think, Singapore is one of the major
fuel stations.
100 tsd tonnes of refined produce /
50 tsd tonnes per vessel carrier
= 2 ships / month,
which would not feel much.