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Сингапур утроил импорт российской нефти, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

нафта

За три месяца Сингапур импортировал 741 тыс. тонн российской нефти, что составляет около 23% общего объема импорта нефтепродуктов страны. В четвёртом квартале 2022 года Сингапур импортировал 261 тыс. тонн российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония.

"ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов 5 февраля, а G7, ЕС и Австралия ввели ограничения на торговлю российской нефтью с использованием западных кораблей и страхование в размере $45. Это сделано в целях сокращения доходов РФ от торговли нефтью", - отметило агентство.

Но Кремлю удалось переориентироваться и найти альтернативных покупателей своей нефти. В частности, РФ осуществляет поставки в Бразилию, Индию, Тунис и страны Ближнего Востока.

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Топ комментарии
+13
Постійно Сігнапур ставили в приклад. І те класно, і те добре. А насправді там такі самі китайці як і КНР, тільки англійською розмовляють. А за гроші маму в бордель продадуть.
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06.04.2023 22:54
+12
Сингапур думає - нафта зі значними знижками , ледве не по собівартості , чому б і не взяти .!?
Взяв у кацапні за копійки , переробив , а солідний навар поклав собі в кишеню . Бізнес !
З іншої сторони і добре - і нафти на ринку повно , і тому ціна на неї низька , і кацапня практично ніх на ній не заробляє .
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06.04.2023 23:08
+8
Чом би не потроїти якщо расейську нафту можна в два рази дешевше купити і перепродати,це не створює дифіциту на ринку але скорочує доходи рашки на 45%.маскалі б готові перекрити всім трубу але не можуть бо тоді взагалі їм гаплик через місяць,скважени вони не відновлять а наіть тих прибутків що зараз по собівартості вони позбудуться.
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06.04.2023 23:02
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Постійно Сігнапур ставили в приклад. І те класно, і те добре. А насправді там такі самі китайці як і КНР, тільки англійською розмовляють. А за гроші маму в бордель продадуть.
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06.04.2023 22:54 Ответить
так тепер Сінгапур китайський
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06.04.2023 22:58 Ответить
Він - сінгапурський.
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06.04.2023 23:01 Ответить
Відколи?
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06.04.2023 23:02 Ответить
перепутав з Гонконгом
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06.04.2023 23:09 Ответить
До рівня Сінгапуру Україні як мінімум потрібно століття, там дійсно круто,не брешуть, і то що вони роблять те що тобі не подобається не відміняє цього
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06.04.2023 23:02 Ответить
Ну,це я знаю особисто. Був там декілька раз.
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06.04.2023 23:08 Ответить
Скільки нам до Сінгапуру залежить від виборців...може й 300 років...
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06.04.2023 23:09 Ответить
У 80-х в Сінгапурі були болота на пів острова, китайські фанзи, в міському транспорті курили і плювали на підлогу, рікші, ***** і все інше. Через 30 років( не 100 і не 300) хмарочоси, хайвеї, ************ метро, промислові кластери, опупітельна зелень по місту, Сентоза для відпочинку, Орчадроуд для красіво побухать, ******** аеропорт Чангі. А рікші тільки для туристів в маленькому кварталі Чайнатауна. І штраф за плювок 1500 доларів. Тобто, я до чого. Чому нам обов'язково 100 років для подібного треба?
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06.04.2023 23:21 Ответить
Я не казав 100, я сказав що залежить від виборців і може й 300... як буде президент що тільки цитує Лі Куан Ю чи президент що назначає зрадників і запроданців на вищі керівні посади, намагається "разглядеть мир", що загрожує втратою Держави, то 100 років(зважаючи на історичні паралелі) цілком реальний сценарій
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06.04.2023 23:37 Ответить
Азіати одним словом
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06.04.2023 22:57 Ответить
Ну и что? Кто то рассчитывал что рашка перестанет импортировать нефть? Это вообще в принципе слобореально, под любыми санкциями. Меньше - станет, совсем перестанет - нет. Санкции специально были введены чтобы оставить орконефть на рынке и не допустить взлета цен в небеса, и тем компенсировать Мордору потери доходов от количества за счет сверхдоходов при высоких ценах. Именно потому стоимость их нефти и ограничили 60 баксами, а по факту она торгуется еще дешевле - потому что там еще и должна учитываться стоимость доставки. Сингапур покупает, а потом перепродает - но уже с своим хорошим наваром. Точно так же как это делают Китай, Индия и Турция.
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06.04.2023 23:02 Ответить
Экспортировать.
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06.04.2023 23:03 Ответить
Да, описялся
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06.04.2023 23:05 Ответить
Але Ірану змогли перекрити. Також не на 100 відсотків, але дуже суттєво. Те що іранці також перегружали з своїх танкерів на іноземні не дуже допомагало, бо це не такі об'єми.
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06.04.2023 23:06 Ответить
Но Иран это совсем небольшая относительная доля рынка. А рашка третий нефтедобывальщик в мире. И убрать с рынка ее миллиарды баррелей - это будет гарантированный удар по системе, и нефть по 150 баксов. А так ее нефтедобыча будет загибаться от недофинансирования постепенно, и это даст возможность другим игрокам нарастить добычу
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06.04.2023 23:18 Ответить
Це називається удавка. Або продавати за низькою ціною, або зменшувати видобуток. Але зменшення видобутку це консервація скважин. А консервація скважин це зменшення експорту. А зменшення експорту це нарощування продажу іншими постачальниками. А нарощування продажу іншими це зменшення ціни на ринку. А зменшення ціни на ринку це зменшення ціни російської нафти (щоб брали). А зменшення ціни це зменшення коштів на розвиток. І так по колу. Тут багато ще залежить від інших постачальників. Но, наприклад, Венесуела вже наростала продаж власної нафти, не дивлячись на те, що недавно цілувалися у десна. Гадаю, араби підтягнуться.
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07.04.2023 09:44 Ответить
И какой резон Сингапуру гнать танкерами нефть из подсанкционного мордора? Я не вижу других причин, кроме цены. А цена - это уровень доходов мордора для ведения войны против Украины.
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06.04.2023 23:02 Ответить
Чом би не потроїти якщо расейську нафту можна в два рази дешевше купити і перепродати,це не створює дифіциту на ринку але скорочує доходи рашки на 45%.маскалі б готові перекрити всім трубу але не можуть бо тоді взагалі їм гаплик через місяць,скважени вони не відновлять а наіть тих прибутків що зараз по собівартості вони позбудуться.
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06.04.2023 23:02 Ответить
Сингапур думає - нафта зі значними знижками , ледве не по собівартості , чому б і не взяти .!?
Взяв у кацапні за копійки , переробив , а солідний навар поклав собі в кишеню . Бізнес !
З іншої сторони і добре - і нафти на ринку повно , і тому ціна на неї низька , і кацапня практично ніх на ній не заробляє .
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06.04.2023 23:08 Ответить
Взяв у кацапні за копійки , переробив , а солідний навар поклав собі в кишеню .(не виключено , що і рашисти в долі на переробці своєї ж нафти??? )
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06.04.2023 23:26 Ответить
Читав у одного кацапського блогера ( не пропагандона ) , який коментує в основному економіку паРаші , що гроші від продаж ресурсів за кордон , до паРаші майже не надходять . Все ( весь навар ) осідає за кордоном , а в бюджет сплачуються лише податки .
Тому нещодавно ***** і вирішив потрусити кишені кацапських олігархів , але поки що невдало .
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06.04.2023 23:34 Ответить
сингапур - не країна, сингапур - місто!
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06.04.2023 23:30 Ответить
Realy?! А в якій країні?
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06.04.2023 23:43 Ответить
ABSOLUTELY! в ніякій. є на цій планеті такі місця, де немає країни, а є щось незрозуміле і якась територія. ракова п е д е р а ц і я, сингапур, монако - це все з однієї опери....
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07.04.2023 04:49 Ответить
Якщо я не помиляюсь, донька короля Сингапуру заміжня за колишнім послом мордору у Сингапурі...
Такщо не дивуйтесь...
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06.04.2023 23:41 Ответить
У Сінгапурі король?!
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07.04.2023 06:30 Ответить
Не, у Сінгапурі короля нема.
Там якась азійська династія правила, потім була англійська колонія, потім парламентська республіка...
Але у переліку титулів тої династії, до певного часу фігурувало і "король Сінгапуру"...
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07.04.2023 11:10 Ответить
Читаємо уважно - нафту з Сінгапуру купує Японія, Китай, Південна Корея, Тайвань. От і вся 'ізоляція' росії.
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07.04.2023 00:17 Ответить
Малайцы(сингапурские) не тока на кацапах наваривают, но и на других персiчных. Если найдут у вас в кармане жвачку - плати штраф в 1 000 сингапурских долларов.
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07.04.2023 00:30 Ответить
Пожёванную, или в упаковке ?
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07.04.2023 01:36 Ответить
В любом варианте. Кто не верит. поедет - раскошелится. Но лучше ехать в Бангкок. там за червонец, в бангкокской бане тайки вам сделают такой массаж, шо вас потом на жену и домкратом не поднять. А в придачу, за условную цену( чашка риса), целые сутки другая ракуха вас будет изводить дальше не могу. ЗЫ... за жуйку там не штрафуют.
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07.04.2023 02:51 Ответить
В очко такие санкции.
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07.04.2023 00:46 Ответить
Россия уничтожает нашу инфраструктуру - тем самым ставит свою инфраструктуру
под законный ответный удар.
Это касается и добычи углеводородов - нет добычи - нет прибыли
Чем ударить - вопрос уже технический.
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07.04.2023 01:20 Ответить
Сингапур спонсор віни в Україні...
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07.04.2023 06:07 Ответить
Я знаю точно, в россии поликарбонат подешевел. Пластмассовый порошок гонят миллионами тонн из под питербурга и производство удобрений, ГСМ, взрывчатых веществ и энергии и прочие трубы, кабели, плёнки, краски, безработица, доходы всё им на пользу бесплатная нефть и газ. Да и китаю с индией и бразилией достаётся дешевле. В общем ерунда это всё. Ежели в одном месте убывает то в другом прибывать должно.
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07.04.2023 07:58 Ответить
Ми зла не пам'ятаємо, ми його записуємо.
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07.04.2023 09:33 Ответить
на заборе
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07.04.2023 13:51 Ответить
Marine diesels.

There are apps showing the prices
of marine fuels at the major fuel harbours.

I think, Singapore is one of the major
fuel stations.

100 tsd tonnes of refined produce /
50 tsd tonnes per vessel carrier
= 2 ships / month,
which would not feel much.
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07.04.2023 10:33 Ответить
 
 