Сингапур утроил импорт российской нефти, - Reuters

За три месяца Сингапур импортировал 741 тыс. тонн российской нефти, что составляет около 23% общего объема импорта нефтепродуктов страны. В четвёртом квартале 2022 года Сингапур импортировал 261 тыс. тонн российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония.

"ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов 5 февраля, а G7, ЕС и Австралия ввели ограничения на торговлю российской нефтью с использованием западных кораблей и страхование в размере $45. Это сделано в целях сокращения доходов РФ от торговли нефтью", - отметило агентство.

Но Кремлю удалось переориентироваться и найти альтернативных покупателей своей нефти. В частности, РФ осуществляет поставки в Бразилию, Индию, Тунис и страны Ближнего Востока.

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