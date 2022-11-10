1 752 5
Кулеба – главе МИД Сингапура: Дальнейшая поддержка Украины заставит Россию прекратить войну
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба показал сингапурскому коллеге Вивиану Балакришнану на карте, как поддержка партнеров помогает Украине освобождать свои территории от российских оккупантов.
Об этом глава украинской дипломатии сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Во время нашей встречи в Пномпене я показал своему сингапурскому коллеге и другу Вивиану Балакришнану карту украинских территорий, освобожденных от российской оккупации. Я подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины заставит Россию прекратить войну. Благодарен Сингапуру за солидарность", - отметил Кулеба.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль
показать весь комментарий10.11.2022 18:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Roman Podyu #221750
показать весь комментарий10.11.2022 18:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Алекс Скела
показать весь комментарий10.11.2022 18:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Serge Gray
показать весь комментарий10.11.2022 19:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Petrov Viktor
показать весь комментарий10.11.2022 19:17 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль