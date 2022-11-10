Кулеба – главе МИД Сингапура: Дальнейшая поддержка Украины заставит Россию прекратить войну

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба показал сингапурскому коллеге Вивиану Балакришнану на карте, как поддержка партнеров помогает Украине освобождать свои территории от российских оккупантов.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Во время нашей встречи в Пномпене я показал своему сингапурскому коллеге и другу Вивиану Балакришнану карту украинских территорий, освобожденных от российской оккупации. Я подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины заставит Россию прекратить войну. Благодарен Сингапуру за солидарность", - отметил Кулеба.

