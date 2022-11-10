РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12000 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 752 5

Кулеба – главе МИД Сингапура: Дальнейшая поддержка Украины заставит Россию прекратить войну

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба показал сингапурскому коллеге Вивиану Балакришнану на карте, как поддержка партнеров помогает Украине освобождать свои территории от российских оккупантов.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Во время нашей встречи в Пномпене я показал своему сингапурскому коллеге и другу Вивиану Балакришнану карту украинских территорий, освобожденных от российской оккупации. Я подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины заставит Россию прекратить войну. Благодарен Сингапуру за солидарность", - отметил Кулеба.

Читайте также: Сингапур передаст Украине скорые и спасательное оборудование.

Автор: 

Сингапур (43) Кулеба Дмитрий (2881)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну то хаи би Павіан шось підкинув .
показать весь комментарий
10.11.2022 18:53 Ответить
Это был бы обалденный ход, закрыть деньгам лаптерогий ход на крупнейшей азиатской бирже.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:55 Ответить
Твоіми устами, пане Кулебо, файно медок хлебтати!
показать весь комментарий
10.11.2022 18:55 Ответить
Можемо з глибоким задоволенням констатувати наявність виразу щирої зацікавленості на обличчі колеги та друга.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:06 Ответить
А также станет поучительным примером для дутых фашистских захватчиков во всём мире...
показать весь комментарий
10.11.2022 19:17 Ответить
 
 