Кулеба - главі МЗС Сінгапуру: Подальша підтримка України змусить Росію припинити війну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба показав сінгапурському колезі Вівіану Балакрішнану на карті, як підтримка партнерів допомагає Україні звільняти свої території від російських окупантів.
Про це глава української дипломатії повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Під час нашої зустрічі у Пномпені я показав своєму сінгапурському колезі та другу Вівіану Балакрішнану карту українських територій, звільнених від російської окупації. Я підкреслив, що подальша підтримка України змусить Росію припинити війну. Вдячний Сінгапуру за солідарність", - зазначив Кулеба.
