Кулеба - главі МЗС Сінгапуру: Подальша підтримка України змусить Росію припинити війну

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба показав сінгапурському колезі Вівіану Балакрішнану на карті, як підтримка партнерів допомагає Україні звільняти свої території від російських окупантів.

Про це глава української дипломатії повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нашої зустрічі у Пномпені я показав своєму сінгапурському колезі та другу Вівіану Балакрішнану карту українських територій, звільнених від російської окупації. Я підкреслив, що подальша підтримка України змусить Росію припинити війну. Вдячний Сінгапуру за солідарність", - зазначив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сингапур передасть Україні швидкі та рятувальне обладнання

Сінгапур (73) Кулеба Дмитро (3605)
Ну то хаи би Павіан шось підкинув .
10.11.2022 18:53 Відповісти
Это был бы обалденный ход, закрыть деньгам лаптерогий ход на крупнейшей азиатской бирже.
10.11.2022 18:55 Відповісти
Твоіми устами, пане Кулебо, файно медок хлебтати!
10.11.2022 18:55 Відповісти
Можемо з глибоким задоволенням констатувати наявність виразу щирої зацікавленості на обличчі колеги та друга.
10.11.2022 19:06 Відповісти
А также станет поучительным примером для дутых фашистских захватчиков во всём мире...
10.11.2022 19:17 Відповісти
 
 