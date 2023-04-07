Федоров о взрывах в Мелитополе: оккупанты 4 дня свозили технику

Вечером 6 апреля раздалось несколько громких взрывов на севере оккупированного Мелитополя. Там была сосредоточена техника и личный состав оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе – поселке Веселое. До этого была информация, что враг уже 4 дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав.

Враг пытался это делать во время выключенной мобильной связи и интернета в этом поселке, чтобы наши жители не могли ничего сообщить ВСУ и спецслужбам. Но не удалось это скрыть", - отметил Федоров.

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Мэр напомнил, что на этой же неделе раздавались взрывы в районе мелитопольского аэродрома. По его данным, за день до этого захватчики вертолетами свозили на аэродром много своего сверхважного груза.

"Но в одну ночь весь этот груз взорвался. И его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд. И это сеет панику среди оккупантов", – подытожил Федоров.

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