РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11945 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
9 372 6
взрыв (6103) Мелитополь (596) оккупация (9506) Федоров Иван (388)

Федоров о взрывах в Мелитополе: оккупанты 4 дня свозили технику

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Вечером 6 апреля раздалось несколько громких взрывов на севере оккупированного Мелитополя. Там была сосредоточена техника и личный состав оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе – поселке Веселое. До этого была информация, что враг уже 4 дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав.

Враг пытался это делать во время выключенной мобильной связи и интернета в этом поселке, чтобы наши жители не могли ничего сообщить ВСУ и спецслужбам. Но не удалось это скрыть", - отметил Федоров.

Также читайте: Ночью в Мелитополе зафиксировали несколько мощных взрывов, оккупанты сообщили о точной работе ПВО, - Федоров (обновлено)

Мэр напомнил, что на этой же неделе раздавались взрывы в районе мелитопольского аэродрома. По его данным, за день до этого захватчики вертолетами свозили на аэродром много своего сверхважного груза.

"Но в одну ночь весь этот груз взорвался. И его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд. И это сеет панику среди оккупантов", – подытожил Федоров.

Читайте также: ОК "Південь" о взрывах в Мелитополе: "Эта настройка на то, что оккупированная территория - неспокойная территория"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нема де москалю сховати відро патронів в Україні. Бавовнятко за всім слідкує.
показать весь комментарий
07.04.2023 09:53 Ответить
Діло Чорнобаївки цвіте буйною бавовною!
показать весь комментарий
07.04.2023 10:28 Ответить
"Ах, какой был слон, какой был слон!" (с)
показать весь комментарий
07.04.2023 10:31 Ответить
Ніби і чудово все але ж єдиний марафон хай йому грець....
показать весь комментарий
07.04.2023 10:45 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2023 10:55 Ответить
аж 4 дня старались, возили, грузили... а тут взяли и ********* все за секунду )))
показать весь комментарий
07.04.2023 11:44 Ответить
 
 