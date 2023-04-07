Зеленский провел заседание Ставки: говорили о предотвращении утечки информации о планах Сил обороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.
"Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период", - говорится в сообщении.
Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.
Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.
В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Пожалуйста, подождите...
Ермакможно дальше не читать.... если не онлайн трансляция в Кремпульку шла.... то как минимум все копии шифровки и прочее уже лежат в ***********..Убогий или как там погонялово у секретульки швабры и полотера со скрепкой.....
Ну, по-перше, це треба було робити в законний спосіб. Для цього потрібно було прийняти відповідні закони. Але, на відміну від ЗЕ, у Порошенка не було асолютної влади ні в законодавчі (ВРУ), ні у виконавчій (КМУ) гілках влади. Інакше, після "повиганяв, пересалжав" всі ті, з ким те сталося, через суд повернулися на свої посади (як то є зараз).
По-друге, для знищення УПЦ, яка до 2018-го була єдиною визнаною в християнському світі православною церкваю в Україні, необхідно було створити канонічну церкву, що і було зроблено після об'єднавчого собору та отримання Томосу від Вселенського Патріарха. У 2019-му, при "клятих папєрєдніках", був прийнятий закон про перейменування УПЦ МП в РПЦвУ, але при нинішній владі він не виконувався, що й привело до сьогоденної ситуації в Лаврі.
По-третє, всі ті, кого ви перерахували, при Порошенку сиділи тихше води нижче трави та втрачали статки (окрім вищого керівництва "Антонова", яких призначили цапами-відбувайлами у справі про знищення "Мрії").
Стосовно торгівлі з московитами, то вичистити авгієви конюшні просто сказавши "торгівля стій! Раз-два!" не можливо, але відбувалося поступове поступове зменшення обсягів такої торгівлі. Після 2019-го вона знов пішла вгору - бітум, електроенергія і т.п.
Ну а про "стабілізацію економіки" взагалі смішно. Особливо, якщо згадати, що державні підприємства при "баризі" приносили мільярдні прибутки, а при "прафесіаналах" і "нових ліцах" знову стали збитковими.
Так, до Порошенка є питання, але їх на порядки менше, ніж до цієї влади. Але, чомусь, коли згадують недоліки в державі за період 2014-2019, то в усьому винен Порошенко (який не мав усієї повноти влади), а коли йдеться про "прає@алі" з 2019-го по нині, то винен хто завгодно, тільки не Єрмак... Ой, Зеленський...
Гарного дня, пане!
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57434553
2015- 2 млрд дол
2016- 2 млрд дол
2017- 5 млрд дол
2018- 6 млрд дол
2019- 7 млрд дол
2020- 10 млрд дол
2021- 11 млрд дол
2022- 12 млрд дол
Ми теж пам'ятаємо. І ніколи не забудемо. І не пробачимо.
Так что зепрезик это так же заслуга Порошенко, который далеко не святой и в справедливом суде думаю было бы за что закрыть и одного и второго....
муха проти гівна
Єрмак по якому в Ставці,про що дальше мова?
Отримати необмежену владу від суспільства
Призначити друга дитинства Баканова на голову СБУ
Призначити агентів ФСБ Кулініча і Наумова за поданням Баканова на ключові посади в СБУ
Привести в парламент і поставити на ключовий для економіки комітет Гетьманцева - близького помічника агента ФСБ Сівковича, який у свою чергу був куратором агентів Кулініча і Наумова
Цитувати агента ФСБ Деркача і не помічати підривної інформаційної діяльності в Україні Деркача і Дубинського, визнаних в США російськими агентами впливу
Створити всі умови для витоку таємної інформації з СБУ та інших органів влади, сприяти зриву спецоперації проти російських злочинців з ПВК «Вагнер», а також руйнуванню оборони на Півдні і Півночі
Довіряти ФСБшним вкидам і не вірити попередженням західних партнерів про вторгнення
Витрачати гроші на ремонт доріг замість укріплення ЗСУ
Відповісти за провали, які коштували занадто дорого
Суспільство колись має або зрозуміти ціну сліпого поклоніння політичному ідолу, або заплатити її знову і знову.
чи це саме те чим повинен займаматися Головнокомандуючий?
хер би з верховним - там точно мозок і мимо не проходив....
а лиш, був єрмак чи ні???
і чому при ньому розмовляють Данілов, Залужний та буданов???
Я не сторонник совка, но в совке Верховный Совет собирался на сессию два раза в год на два дня. Работая в Находке в середине семидесятых, я знал крановщицу Татьяну, которая была Депутатом Верховного Совета СССР. В промежутке между сессиями продолжала работать на кране. Представьте себе, как третьякова пытается водрузить свою тушу кабину крана - ужас.
Могли б транслювати це засідання прямо у своєму марафоні!
@tZEinform
·
54 мин
Зеленський провів засідання Ставки: говорили про запобігання витоку інформації про плани Сил оборони У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак Краще б пряму пряму трансляцію влаштували