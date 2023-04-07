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Зеленский провел заседание Ставки: говорили о предотвращении утечки информации о планах Сил обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

"Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайший период", - говорится в сообщении.

Кроме того, члены Ставки подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.

Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Топ комментарии
+47
Оно провело! Млять, стадо баранов, вы хоть понимаете, что это ВАШ выбор этого подонка и его шоблы с подачи гниды коломойского, в 2019 году, привел ВСЕХ нас к полномасштабному вторжению параши в Украину и к этим жертвам?
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07.04.2023 15:05
+25
Клован, ты сначала найди кто операцию по вагнеровцам слил. Ну или хотябы в зеркало посмотри.
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07.04.2023 15:06
+23
Обговорили запобігання витокам інформації ... з кацапською агентурою! Це точно якийсь сюр!
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07.04.2023 15:09
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говорили балакали-потім сіли заплакали
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07.04.2023 15:04 Ответить
Всі шпигуни знову в зборі.
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07.04.2023 15:33 Ответить
после Ермак можно дальше не читать.... если не онлайн трансляция в Кремпульку шла.... то как минимум все копии шифровки и прочее уже лежат в ***********..Убогий или как там погонялово у секретульки швабры и полотера со скрепкой.....
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07.04.2023 15:49 Ответить
Оно провело! Млять, стадо баранов, вы хоть понимаете, что это ВАШ выбор этого подонка и его шоблы с подачи гниды коломойского, в 2019 году, привел ВСЕХ нас к полномасштабному вторжению параши в Украину и к этим жертвам?
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07.04.2023 15:05 Ответить
ну так що є то є ... нажаль ...





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07.04.2023 15:14 Ответить
Порошенко не почав стабілізувати економіку, всі думали що він буде чесним і справедливим після Яника, але корупція знову розцвіла в повну силу, ОПЗЖ робили що хотіли за бабки, торгівля з РФ не була згорнута, тому що впливові особи яких особисто знав Порошенко, хотіли отримувати чорний прибуток з рашки та лднр. Чомусь всі прихильники Петра не подумали що, якби він боровся з корупцією в країні та повиганяв, пересаджав би всіх зрадників, то ні ОПЗЖ ні слуги не були би в раді і не мали б зараз впливу на процеси в країні. Не було б ні УПЦ, ні Богуслаева, Труханова, Бені, вищого керівництва Антонова та Укроборонпрому, вони б або втекли в россію або сиділи б у в'язниці дуже багато років. Якщо ви живете в іншій реальності пошукайте скільки запчастин та матеріалів Україна продала РФ з 2014 року. І зрозумійте нарешті, що всі винні, бо кожна влада по різному шкодила нашим національний інтересам України.
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07.04.2023 15:48 Ответить
це вам таку маячню на олігархічних Г+Г чи на прокацапських інтерах-цвинтарах вповіли ???
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07.04.2023 15:55 Ответить
"...якби він боровся з корупцією в країні та повиганяв, пересаджав би всіх зрадників..." (с) ваше.
Ну, по-перше, це треба було робити в законний спосіб. Для цього потрібно було прийняти відповідні закони. Але, на відміну від ЗЕ, у Порошенка не було асолютної влади ні в законодавчі (ВРУ), ні у виконавчій (КМУ) гілках влади. Інакше, після "повиганяв, пересалжав" всі ті, з ким те сталося, через суд повернулися на свої посади (як то є зараз).
По-друге, для знищення УПЦ, яка до 2018-го була єдиною визнаною в християнському світі православною церкваю в Україні, необхідно було створити канонічну церкву, що і було зроблено після об'єднавчого собору та отримання Томосу від Вселенського Патріарха. У 2019-му, при "клятих папєрєдніках", був прийнятий закон про перейменування УПЦ МП в РПЦвУ, але при нинішній владі він не виконувався, що й привело до сьогоденної ситуації в Лаврі.
По-третє, всі ті, кого ви перерахували, при Порошенку сиділи тихше води нижче трави та втрачали статки (окрім вищого керівництва "Антонова", яких призначили цапами-відбувайлами у справі про знищення "Мрії").

Стосовно торгівлі з московитами, то вичистити авгієви конюшні просто сказавши "торгівля стій! Раз-два!" не можливо, але відбувалося поступове поступове зменшення обсягів такої торгівлі. Після 2019-го вона знов пішла вгору - бітум, електроенергія і т.п.

Ну а про "стабілізацію економіки" взагалі смішно. Особливо, якщо згадати, що державні підприємства при "баризі" приносили мільярдні прибутки, а при "прафесіаналах" і "нових ліцах" знову стали збитковими.

Так, до Порошенка є питання, але їх на порядки менше, ніж до цієї влади. Але, чомусь, коли згадують недоліки в державі за період 2014-2019, то в усьому винен Порошенко (який не мав усієї повноти влади), а коли йдеться про "прає@алі" з 2019-го по нині, то винен хто завгодно, тільки не Єрмак... Ой, Зеленський...
Гарного дня, пане!
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07.04.2023 17:01 Ответить
До Порошенка є одне важливе запитання як на мене, а саме розквіт Медведчука. На Бігусі виходило велике розслідування із плівками, і схоже Петро був у курсі всього чи майже всього.
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07.04.2023 18:02 Ответить
Я ж і кажу, що до Порошенка теж є питання. Але до нинішніх "керманичив" їх набагато більше і ці питання набагато серйозніші. Навіть стосовного того ж мертвечука
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07.04.2023 18:38 Ответить
угу а статистика каже що медведчук якраз при бубі почав баблом приростати...
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07.04.2023 20:19 Ответить
Для кого ця маніпуляція? Тексту багато або просто відео Бігуса в допомогу.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-57434553
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07.04.2023 20:25 Ответить
Про що ви порошенко ж бізнесував з медведчуком
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07.04.2023 17:47 Ответить
У меня вопрос. В мирное время, выборы нового президента Украины, должны были пройти в мае 2023? Если да, то зе-швали, текущая война очень даже на руку, пока война идет, естественно никаких выборов не будет.
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07.04.2023 15:30 Ответить
В 2024 году. У нас на 5 лет избирают.
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07.04.2023 15:46 Ответить
Военный бюджет Украины по годам:
2015- 2 млрд дол

2016- 2 млрд дол

2017- 5 млрд дол

2018- 6 млрд дол

2019- 7 млрд дол

2020- 10 млрд дол

2021- 11 млрд дол

2022- 12 млрд дол
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07.04.2023 15:32 Ответить
ой ******,ніколи таких сум там не було ******,особливо коли буба почав ******* про збільшення видатків на силовий сектор загалом,де на ЗСУ була тільки ПОЛОВИНА.
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07.04.2023 20:21 Ответить
Вони не розуміють. І ніколи не зрозуміють, зараз він для них - герой. Рибки гуппі, які не пам'ятають вчорашній день. І вони знову готові його обирати, от що трагедія.
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07.04.2023 15:48 Ответить
Ми всі пам'ятаємо, скільки він виділяв на армію і скільки виділяли до нього. Дані є.
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07.04.2023 15:53 Ответить
А розмінований Чонгар, провалену евакуацію людей з напрямку ударів кацапні, знищену Мрію, розформування бригад на Півночі, зняття бригад з охорони Гостомеля, "підготовку до війни" у вигляді чорних трусів Данилова, закриття усіх оборонних програм, вилучення клістронів, злив операції по вагнерівцям, де факто - зраду України і здачу *****, і смерті - тисячі смертей українців - ви теж пам'ятаєте?
Ми теж пам'ятаємо. І ніколи не забудемо. І не пробачимо.
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07.04.2023 16:08 Ответить
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07.04.2023 16:25 Ответить
****** а 120 ярдів гривень то по якому курсу 10 ярдів баксом га ******?
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07.04.2023 20:22 Ответить
Військовий бюджет передбачає усі силові відомства.
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08.04.2023 04:56 Ответить
не передбачає не треба брехати
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08.04.2023 21:01 Ответить
Понимаешь, тут такая штука....73 выбрали конечно имбицила и малороса....НО! Попередник как себя вел? Видимо скажем тоже не супер....Кого при Порохе посадили из чинушей и олигархов? Никого....А как Аваковские орлы грохнули Сашка белого после того, как тот прокурору лещей надавал? Тоже забыли?....А главная угроза Украины была есть и скорее всего будет - коррупция и кумовство....Порох тоже никуя не делал с этой проблемой, хотя всявласть так же была в его руках в первое время....Так что это не Зеля слишком хорош, что его выбрали, а Порошенко был не слишком хорошом, поэтому выбрали это зеленое гуамно....вот в чем бокопорство Пети в первую очередь....и еще....если зеля вообще не сечет, то Порох все понимал прекрасно, в т.ч. чего хотел народ, а народ хотел посадок зажравшихся чинушей и справедливости....и т.д. и т.п....
Так что зепрезик это так же заслуга Порошенко, который далеко не святой и в справедливом суде думаю было бы за что закрыть и одного и второго....
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07.04.2023 16:22 Ответить
1+1 и иже с ним других ахметовых, фирташей и пинчуков работали на Зе. А как говаривал колченогий дружбан Адика:
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07.04.2023 16:50 Ответить
Я согласен что сми и прочее подкупали эти 73....но справедливости ради, надо понимать, что Порох тоже много чего не оправдал, хотя мог....лично для меня это главная причина того, почему избрали зелю....
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07.04.2023 17:30 Ответить
Обирати між "не найкращим президентом" і "повним профаном і популістом" який служить коломойському, зневажає Україну, і не вдупляє абсолютно нічого в політиці, дипломатії, економіці, взагалі ні в чому, в той час, коли в країні війна - це самогубство для народа.
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07.04.2023 17:54 Ответить
Слушайте, все умные задним числом....ну хотел народ верить в перемены, вот и выбрал...а народ всегда глупый в массе своей...скажу одно, Порошенко делал бы то, что хотел народ (борьба с коррупцией)-был бы президентом второй раз...а народ в нем разочаровался....вот и вся правда....Незабывайте, Порох пришел к власти на гребне волны Майдана....люди ему доверились...и что? Кого-то посадили? Нет....ну так а чего удивляться, что народ разочаровался и выбрал другого....
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07.04.2023 18:14 Ответить
Не народ, а население. Народ с 2014 года воевал и помогал ВСУ. И не народ, а население повелось на это чмо с липовым дипломом.
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07.04.2023 19:36 Ответить
Не подкупали, я делали из людей отару баранов. И сделали. К Пороху есть притензии, но он политически и не только, не позволил дойти орде до Киева. Не сам конечно, а с патриотами.
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07.04.2023 19:33 Ответить
Клован, ты сначала найди кто операцию по вагнеровцам слил. Ну или хотябы в зеркало посмотри.
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07.04.2023 15:06 Ответить
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07.04.2023 15:16 Ответить
Почни з розгону кремлівських кротів з ОПи!
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07.04.2023 15:07 Ответить
Обговорили запобігання витокам інформації ... з кацапською агентурою! Це точно якийсь сюр!
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07.04.2023 15:09 Ответить
Як би обговорювали це на одеському привозі то витоку інформації менше було б.
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07.04.2023 15:09 Ответить
Я вас прошу, це просто магіла секретної інформації-ОПа, де без допуску до держтаємниці можне працювати як і фюрер 73% оборжавшихся
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07.04.2023 15:11 Ответить
баканов з наумовим були?
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07.04.2023 15:12 Ответить
Онлайн.
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07.04.2023 15:12 Ответить
Головне, що дЄрьмак на мєстє. Без нього і нарада - не нарада.
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07.04.2023 15:27 Ответить
Які просунуті, навіть гамериканські зливні бачки студіюють! НЕвсеремось, боневтікли, бонедали.
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07.04.2023 15:12 Ответить
Ну,зеля типу генералісімус,Боневтік І,добре,а Єрмак яким боком до військових відноситься?Може,він маршал?
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07.04.2023 15:13 Ответить
він - постєльнічій
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07.04.2023 15:20 Ответить
штиняючий зе!ділдак
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07.04.2023 20:22 Ответить
якщо там був єрамак, то ні про що - тільки час потратили....
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07.04.2023 15:18 Ответить
Немає прикладів, коли автократ самовільно вертається до демократії, конкурентності, самоконтролю й самопокарання. Дуже багато розбухлих викликів ще чекають на суспільство, яке, крім воюючого, мусить бути ще й громадянським..
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07.04.2023 15:19 Ответить
хєрмак проти витоків інформації.
муха проти гівна
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07.04.2023 15:21 Ответить
а дружок жєни падругі буданова/баканова горгілашвілі теж у курсі? якщо так, то - жодних витоків... н-і-к-а-г-д-а
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07.04.2023 15:22 Ответить
"У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак".
Єрмак по якому в Ставці,про що дальше мова?
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07.04.2023 15:26 Ответить
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07.04.2023 15:31 Ответить
Сподіваюся що Залужний "не розкрив карт" перед завгоспом і Ко.
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07.04.2023 15:28 Ответить
провів клоп, самоутвердився - і маладець...
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07.04.2023 15:28 Ответить
Володимир Ар'єв:
Отримати необмежену владу від суспільства
Призначити друга дитинства Баканова на голову СБУ
Призначити агентів ФСБ Кулініча і Наумова за поданням Баканова на ключові посади в СБУ
Привести в парламент і поставити на ключовий для економіки комітет Гетьманцева - близького помічника агента ФСБ Сівковича, який у свою чергу був куратором агентів Кулініча і Наумова
Цитувати агента ФСБ Деркача і не помічати підривної інформаційної діяльності в Україні Деркача і Дубинського, визнаних в США російськими агентами впливу
Створити всі умови для витоку таємної інформації з СБУ та інших органів влади, сприяти зриву спецоперації проти російських злочинців з ПВК «Вагнер», а також руйнуванню оборони на Півдні і Півночі
Довіряти ФСБшним вкидам і не вірити попередженням західних партнерів про вторгнення
Витрачати гроші на ремонт доріг замість укріплення ЗСУ
Відповісти за провали, які коштували занадто дорого
Суспільство колись має або зрозуміти ціну сліпого поклоніння політичному ідолу, або заплатити її знову і знову.
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07.04.2023 15:30 Ответить
І що? Витік знайшли? Звичайно ні. Виток зельониє бачать тільки коли хтось з військових щось розповість про діряві поставки та погане забезпечення. А про плескання язиком по всіх СМІ, від Зомбомарафону до Ютьюба, самими зельоними вони не бачать не чують. Вибіркова глухота/сліпота.
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07.04.2023 15:32 Ответить
А той витік був?
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07.04.2023 15:36 Ответить
мене напрягають останім часом відоси від Головнокомандуючюго як наш дрон орка **********...
чи це саме те чим повинен займаматися Головнокомандуючий?
хер би з верховним - там точно мозок і мимо не проходив....
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07.04.2023 15:35 Ответить
Що б ваші плани ворогам не зливали, Дєрьмака забери звідти!
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07.04.2023 15:41 Ответить
А що там робить засланець завгосп єрмак?
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07.04.2023 15:51 Ответить
Ставка і клоун ЗЕ
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07.04.2023 15:53 Ответить
ФСБ был на прямой связи или после доложили?
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07.04.2023 16:02 Ответить
Ви туди частіше завгоспа ОП запрошуйте і тоді точно ніхно не рознюхає. Ну як це було з плануванням спецоперації по вагнерівцях.
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07.04.2023 16:06 Ответить
останнім часом не дивлюсь все
а лиш, був єрмак чи ні???
і чому при ньому розмовляють Данілов, Залужний та буданов???
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07.04.2023 16:15 Ответить
И так фсбэшник Елдак поставленный патрушевым в Омане, его подельник по торговле оружием буданов, гопник из 90 Данилов, менеджер ахмета шпигель и ставленники Елдака сбу и мвд все под руководством малоПИ ..роского, бениного Нарика и четырежды уклониста сдавшего ещё в Омане юг Украины и не сбежавшего что бы подписать капитуляцию вот ЗЕДегенераты ваш выбор....
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07.04.2023 16:15 Ответить
классно они западных лохов разводят на миллиарды
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07.04.2023 17:03 Ответить
Глядя на все, что творится в стране, у меня создается впечатление, страну попросту сливают. Клоун и его банда подготовили все, чтобы кацапы спокойно зашли в Украину, но не срослось - народ не дал!Поэтому, сейчас они наверстывают упущенное. Солнцеликая послица маркарова отказывается от американской военной помощи. Президент ермак пакостит везде, где только можно начиная от расстановки своих людей на гос. должности и кончая заявлениями о том, какое оружие нам нужно, а какое нет. Чудовище по имени третьякова, требует снизить денежное довольствие для наших солдат. А, почему бы не снизить зарплаты депутатикам, а? Кстати, зарлата нового руководителя Укрнафты 3200000гривен... Гетьманцев напомнил о себе, готовит очередную пакость. Правда, что-то не стало слышно круглой д...ры марьяшки.
Я не сторонник совка, но в совке Верховный Совет собирался на сессию два раза в год на два дня. Работая в Находке в середине семидесятых, я знал крановщицу Татьяну, которая была Депутатом Верховного Совета СССР. В промежутке между сессиями продолжала работать на кране. Представьте себе, как третьякова пытается водрузить свою тушу кабину крана - ужас.
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07.04.2023 16:41 Ответить
"Козирь" всю інформацію занотував?
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07.04.2023 16:58 Ответить
Як кажуть, головне при "запобіганні" не вийти на себе ))
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07.04.2023 17:11 Ответить
Присутність єрмака і запобігання витоку інформації?
Могли б транслювати це засідання прямо у своєму марафоні!
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07.04.2023 17:41 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

54 мин

Зеленський провів засідання Ставки: говорили про запобігання витоку інформації про плани Сил оборони У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак Краще б пряму пряму трансляцію влаштували
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07.04.2023 17:42 Ответить
Ставка на Єрмака? Нє?
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07.04.2023 17:42 Ответить
побільше всяких зрадників треба в комітет безпеки набирати
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07.04.2023 18:57 Ответить
клоун с ермаком и зешоблой сидеть должны в тюрьме,а не ставки проводить. Я надеюсь,что 73 процента мудрого нарида пришли в себя и примут правильное решение на следующих выборах,если они состоятся,клоун с ермаком прекрасно понимают,что с ними будет после войны,которую они привели в Украину
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07.04.2023 22:07 Ответить
 
 