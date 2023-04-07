Си Цзиньпин склонял Макрона к "противостоянию" США, - Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в страну президента Франции Эмманюэля Макрона склонял его "противостоять" США.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Агентство отмечает, что Си организовал Макрону очень теплый прием. В частности, они вдвоем посетили бывшую резиденцию отца китайского лидера в городе Гуанчжоу и пили там китайский чай.

"Такие поездки Си вместе с лидерами стран, которые наносят ему визит, случаются редко. Дипломаты говорят, что это подчеркивает важность, которую Пекин придает этим отношениям с ключевым членом ЕС, поскольку он ищет поддержки против того, что Си Цзиньпин назвал "всесторонним сдерживанием" , окружением и подавлением "со стороны США", - говорится в публикации.

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При этом, как отмечает издание, Макрон не смог добиться своей цели во время визита в Китай. Си Цзиньпин не изменил свою риторику по поводу войны в Украине и поддержки России.

По данным Reuters, в США дипломатические отношения Китая с Францией воспринимаются с долей скепсиса. Источники издания отмечают, что Вашингтон занял "выжидательную позицию".

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