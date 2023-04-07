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Новости За рубежом
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Си Цзиньпин склонял Макрона к "противостоянию" США, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон,сі,цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в страну президента Франции Эмманюэля Макрона склонял его "противостоять" США.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Агентство отмечает, что Си организовал Макрону очень теплый прием. В частности, они вдвоем посетили бывшую резиденцию отца китайского лидера в городе Гуанчжоу и пили там китайский чай.

"Такие поездки Си вместе с лидерами стран, которые наносят ему визит, случаются редко. Дипломаты говорят, что это подчеркивает важность, которую Пекин придает этим отношениям с ключевым членом ЕС, поскольку он ищет поддержки против того, что Си Цзиньпин назвал "всесторонним сдерживанием" , окружением и подавлением "со стороны США", - говорится в публикации.

Также читайте: Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по отношению к Украине, - Politico

При этом, как отмечает издание, Макрон не смог добиться своей цели во время визита в Китай. Си Цзиньпин не изменил свою риторику по поводу войны в Украине и поддержки России.

По данным Reuters, в США дипломатические отношения Китая с Францией воспринимаются с долей скепсиса. Источники издания отмечают, что Вашингтон занял "выжидательную позицию".

Также читайте: Китай контактирует со всеми сторонами "конфликта в Украине", - спикер МИД
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Топ комментарии
+15
Та називайте уже цю косооку сучку правильно Сци Пі Здінь.
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07.04.2023 16:24
+15
Так і бачу як сі каже: давай спочатку нагнем США разом а потім я нагну вас.
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07.04.2023 16:27
+11
Декілька разів нахиляв французького клоуна?
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07.04.2023 16:17
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Декілька разів нахиляв французького клоуна?
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07.04.2023 16:17 Ответить
Китай пообіцяв повернути Франції Гуанчжоувань
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07.04.2023 16:43 Ответить
я знав, що Макон телефонний збоченець ....ну до такого, вже докотитись
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07.04.2023 16:22 Ответить
макарон позно опомнился , но лучше так , у них начнутся проблемы , кацапы устроят , но по выходу китай проиграет , экономика их очень зависима , падение рубля - намек узкоглазым , параша вложила свои резервы в юани , а обслуживание этих резервов стоит не мало , смысл обслуживать то , что приносит убытки , природные ресурсы не берем во внимание ( мухи отдельно , котлеты отдельно ) , санкции на брюлики и тд добьют парашку , нужно это китаю ?
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07.04.2023 18:38 Ответить
Та називайте уже цю косооку сучку правильно Сци Пі Здінь.
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07.04.2023 16:24 Ответить
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07.04.2023 16:39 Ответить
До цього збочення його багато років схиляла ще Меркелиха.
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07.04.2023 16:24 Ответить
Добре що хоч не схиляв як путіна до однополого статевого акту,Макрон виявився стійкішим за плєшиву бункерну моль
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07.04.2023 16:25 Ответить
Так і бачу як сі каже: давай спочатку нагнем США разом а потім я нагну вас.
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07.04.2023 16:27 Ответить
Китай шо, не в курсе, что самое слабое звено Европы - это Венгрия?.. поэтому она ничего уже и не решает, а может только незаметно "гадить в тапки"
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07.04.2023 16:27 Ответить
в курсі, але навіщо їм ця Угорщина якщо вона нічого не вирішує? Підкоповують і схиляють тих, хто вирішує.
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07.04.2023 17:20 Ответить
Сі латентний)
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07.04.2023 16:31 Ответить
Макрон схоже одержимий саме підстаркуватими диктаторами. Корейський Кім йому не цікавий. Кумедно, але ця пристрасть оплачується за рахунок бюджету Франції...
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07.04.2023 16:39 Ответить
Пора би вже зрозуміти, що відносно рашки і китая теорема Ескобара працює на всі 100 відсотків.
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07.04.2023 16:43 Ответить
якщо альтернативи немає, варто її для себе зробити, бо сам собі не зробиш, ніхто не зробить, тільки ось ту альтернативу треба було роботи десятки років тому, ну але вже ліпше так ніж ніяк, на майбутнє будемо мудрішими. "Сьогоденна реальність результат минулих рішень", які чорт знає коли були прийняті.
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07.04.2023 17:19 Ответить
Склонял к сожительству.
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07.04.2023 16:46 Ответить
ну макарон, наверное в курсе что франция, после ВМВ тоже выплачивала часть репараций союзникам, за пассивное сотрудничество с гитлером, после капитуляции перед 3м рейхом... а вот венгрию и австрию история ничему не учит (тоже выплачивали вместе с румынами и итальянцами)... даже японцы помнят размеры своих репараций перед США, Китаем и сев-вост. Африкой
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07.04.2023 16:47 Ответить
Пассивно сотрудничать-это активно подмахивать?
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07.04.2023 16:51 Ответить
вроде Франция была страной победителем
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07.04.2023 17:52 Ответить
Акт о капитуляции германии подписал также заместитель начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез в качестве СВИДЕТЕЛЯ.
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07.04.2023 18:03 Ответить
с США, Британией и ссср, де голь решил проблемы политико-дипломатией, но при этом получил репарации от японии и италии за северо-восточную африку
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07.04.2023 18:13 Ответить
Сомнительно про франзуские репорации. Говорят же, что Сталин на десятилетия купил расположения франков, когда усадил их за стол победителей. Можете дать пожалуйста ссылку, где можно почитать про то, что Франция выплачивала союзникам репорации. Интересно просто )
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07.04.2023 19:10 Ответить
Китай почав перетягувати на себе світову ковдру?
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07.04.2023 16:48 Ответить
Не думав, що цей Сі такий тупий. Підлий, підступний, але не тупий - і ось на тобі. Повний д3біл
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07.04.2023 17:16 Ответить
сцы бздун пыня под санкции! пуккину и кактаю необходимо больше санкций! вывести все производства из кактая и все инвестиции и опять шлицеглазые обезьяны будут вкалывать по 12 часов в сутки за пиалку риса, и опять всех воробьев перебьют... ********** красножопые.
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07.04.2023 17:19 Ответить
Микрон глуповат для президента такой страны.
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07.04.2023 17:20 Ответить
простота - не означает глупость, Друже, на Западе не правит страной 1 человек - Макрон - это лицо представляющее интересы крупного бизнеса и определенных слоев населения ...
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07.04.2023 17:47 Ответить
Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до країни президента Франції Емманюеля Макрона схиляв його "протистояти" США. ,тоді що ж він робив з фон дер Ляєн???якийсь китайсько- женьшенєвий ман'як,,,?Борель також рішив попробувати китайського фіто-чаю???
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07.04.2023 17:26 Ответить
після двох термінів перебування на найвищій посаді в державі, в голові реально починаються незворотні ідіотські зміни

союз чайни з Францією проти США - навіть гальський півень Деголь нервово курить папіроси😂
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07.04.2023 17:28 Ответить
China by 2035 will be the world's first economy, it's jus math. And then the gap will only be widening. China's military might is also increasing. They will, within a decade, have a nuclear arsenal approaching that of the US, aircraft carriers and naval bases in the Oceania and Africa, possibly even in Latin America. And yet they do not want to go to war with anyone. They want to trade. They are convinced that their economic and political model is superior to the Western model, and that China will emerge as the new world leader. China is not interested in their partners' internal affairs: we let you be, and you let us be. Let's make money together. China is here to stay, with or without Europe. And for Europe, it can - and will - be a long-term strategic partner, along with the US. That's why Europe's leaders are flocking to China one after another. There is a lot of money to be made. The most dangerous thing for the US is actually China's attempts to promote international payments in yuans, which are meant to undermine the US dollar as the world's reserve currency. It will not happen overnight of course, but China has been working on it, and not without success.
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07.04.2023 17:39 Ответить
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07.04.2023 17:44 Ответить
Хорошо, что не к педофилии, Макрону по старше нравятся.... и делать нефиг как соритсья с Союзником. А вообще мы еще увидим, как "партнер" и "друг" расеи, её же и поимеет, на предмет китайцев проживающих в Сибири и Дальнем Востоке. Без шуму и пыли, Китаю нужен дармовой лес, дармовые ресурсы и тишина... чтобы китайские компании, все это качали из ресурсной помойки. Раз роzzияне не могут освоить эти богатства, им все земель на западе не хватет им поможет их "друг" и "азиатский брат", всё как они хотят "«Всё, Европу роzzию раком, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Всё будет, как мы любим!»" - только тихо без лишних слов, бизнес любит тишину
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07.04.2023 17:46 Ответить
Ахаха тупа китайська комуняка
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07.04.2023 17:53 Ответить
Ага, он уже так и побежал..
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07.04.2023 17:59 Ответить
Ох не доведеть до добра ці загравання з комуняками
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07.04.2023 18:29 Ответить
китайоза обідився на сша за підтримку тайваня,

і як всі диктатори воно обідчиве, злопамятне і дрібʼязкове
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07.04.2023 18:55 Ответить
Може хотів щоб з французької бабки на китайську перекинувся 😀
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07.04.2023 20:21 Ответить
А я слышала, шо Си подговаривал Мака пригласить Байдена и набить ему вдвоём морду, мол выпивши были, т. е. "Наполеон" виноват.
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07.04.2023 20:41 Ответить
 
 