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Новости Политика Украины
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Мамая сняли с должности мэра Полтавы: Приговор ВАКС вступил в законную силу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

мамай,олександр

Решение Высшего антикоррупционного суда по делу в отношении мэра Полтавы Александра Мамая вступило в законную силу 4 апреля.

Об этом в Faceboook сообщил адвокат Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"4 апреля вступил в законную силу приговор ВАКС коммуняге, ворюге и коллаборанту мэру Полтавы Мамаю, теперь - прежнему. Это чудовище и позор полтавчан больше не мэр. Ведь относительно соглашения о признании виновности суд признал мэра виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим , а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Маслов напомнил, что Мамай, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человек, которые фактически не выполняли работу на предприятии, а вели домашнее хозяйство в доме Мамая и его близкого окружения.

"5 лет условно, возмещение ущерба 540 тыс грн, плюс 2 млн грн. на ВСУ и лишение должности. Напомню, что на преступнике еще висит подозрение по ст. 114-2 УКУ "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых запасов в Украине, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения". Его еще будут судить за это", - добавил адвокат.

Также читайте: 1 год испытательного срока и 2 млн грн на ВСУ: мэр Полтавы Мамай заключил соглашение со следствием по делу о фиктивном трудоустройстве домработниц
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Топ комментарии
+25
Невже Полтава позбавилась цієї мерненної мерзоти - мамая? Вітаю полтавчан!
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07.04.2023 16:40
+22
Андрію Анатолійовичу Карпову мої шанування.Наш Полтава- мер!🥰
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07.04.2023 16:20
+20
Він крав у лохів, а потім перед виборами роздавав лохам копійки від вкраденого. Лохам це подобалося, і тому вони знову його обирали. Таке собі замкнене коло.
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07.04.2023 16:50
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07.04.2023 16:20 Ответить
Андрію Анатолійовичу Карпову мої шанування.Наш Полтава- мер!🥰
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07.04.2023 16:20 Ответить
Карпов в.о. мера? Круто!
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07.04.2023 17:40 Ответить
шлендра квартальна
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07.04.2023 16:21 Ответить
Наконец-то....
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07.04.2023 16:23 Ответить
А на буцегарню не "напрацював"?
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07.04.2023 16:31 Ответить
Квартальна жлобиха, всіх кумів попристроювала на високі державні посади і сама великою ложкою черпає з бюджету. Почвара...
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07.04.2023 16:37 Ответить
Невже Полтава позбавилась цієї мерненної мерзоти - мамая? Вітаю полтавчан!
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07.04.2023 16:40 Ответить
не хвилюйтесь, виберуть вчетверте
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07.04.2023 17:57 Ответить
Завдання : у запропонованому реченні підкреслити правильне слово: "Мерзенну істоту мамая- обирали неодноразово мерзенні /чудові полтавчани"!
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07.04.2023 18:21 Ответить
А в чому тут заслуга полтавчан? В тім, що вони щоразу обирають мером цього гавнюка?
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07.04.2023 20:03 Ответить
а чому його вибрали полтавчани? чим він їм так сподобався? невже тим, що вмів так нахабно красти
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07.04.2023 16:47 Ответить
Він крав у лохів, а потім перед виборами роздавав лохам копійки від вкраденого. Лохам це подобалося, і тому вони знову його обирали. Таке собі замкнене коло.
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07.04.2023 16:50 Ответить
полтавська біомаса дуже затуркана,
Мордор суттєво витратився протягом 3-х століть, щоб довести, що чорне, це біле, а біле - чорне, жалію лише про те, що коли я колись припускав, що виборець цієї біомаси не може бути ворогом українців і України, то нормальні люди лише багатозначно перезиралися,
сподіваюся у більшості полтавців 24 лютого 2022 року стався певний катарсис
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07.04.2023 17:18 Ответить
Гречку та олію давав кугутам
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07.04.2023 18:20 Ответить
а як обрали яника? так і цього. деякі екземпляри з населення Україні інколи таке мелять, що потім перестаєш їм співчувати стосовно розбомбленого власного будинку.
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07.04.2023 18:44 Ответить
Вибори. Настанова іміджмейкера-- " Ти говори лохам те, що вони хочуть
почути, а коли тебе виберуть , роби те, що тобі треба.
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07.04.2023 17:05 Ответить
Давно пора цю колоборанську мерзоту вигнати .
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07.04.2023 17:06 Ответить
Мінус ше одна промосковська ************. Гудбай, мамай!
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07.04.2023 17:13 Ответить
Там на виборах кандидати, що зайняли друге та третє місце нічим не гірші за Мамая.
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07.04.2023 17:43 Ответить
Сняли мамая и поставят папая и бабая ?
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07.04.2023 17:19 Ответить
Отже там скоро буде примусово введення військову адміністрацію аби контролювати облраду.
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07.04.2023 17:27 Ответить
Мабудь, ти весь останній рік сидів десь в печері й не знаєш, що по всій країні діють ОВА замість мерій.
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07.04.2023 17:47 Ответить
Що таке "мерія"?
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07.04.2023 19:36 Ответить
Будівля де знаходиться робоче місце мера.
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07.04.2023 21:56 Ответить
Може не вірно висловився...мав на увазі що ВА стане головнішим за мера, чого нема наприклад Києві чи в Дніпрі, а чи в Львові, і що на разі є в Чернігові.

А впечерах, як правило народжують таких дибілв як ти після бухих оргій. Удачі
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07.04.2023 17:55 Ответить
нарешті цю гидоту викинули з мерів, але треба цю тварюку у буцигарню. вітаю Андрія Полтаву з перемогою над цією гнидою.
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07.04.2023 17:58 Ответить
Зараз мудрі полтавці оберуть Андрюшу половинку, або свиню карпова ще краще…а потім проголосують за гречкосія як останні 10 років а потім знову за голобородька тому що «какая разніца « у цієї країни немає майбутнього…
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07.04.2023 18:18 Ответить
не пройшло і року,
важливі справи мають бути пріоритетними в розгляді
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07.04.2023 18:53 Ответить
важке питання.

бо коли прибирають проросійське гівно це, наче і добре але при цьому посилюється узурпація президента а це погано.
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07.04.2023 18:54 Ответить
 
 