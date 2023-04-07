Мамая сняли с должности мэра Полтавы: Приговор ВАКС вступил в законную силу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение Высшего антикоррупционного суда по делу в отношении мэра Полтавы Александра Мамая вступило в законную силу 4 апреля.
Об этом в Faceboook сообщил адвокат Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.
"4 апреля вступил в законную силу приговор ВАКС коммуняге, ворюге и коллаборанту мэру Полтавы Мамаю, теперь - прежнему. Это чудовище и позор полтавчан больше не мэр. Ведь относительно соглашения о признании виновности суд признал мэра виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим , а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Маслов напомнил, что Мамай, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человек, которые фактически не выполняли работу на предприятии, а вели домашнее хозяйство в доме Мамая и его близкого окружения.
"5 лет условно, возмещение ущерба 540 тыс грн, плюс 2 млн грн. на ВСУ и лишение должности. Напомню, что на преступнике еще висит подозрение по ст. 114-2 УКУ "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых запасов в Украине, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения". Его еще будут судить за это", - добавил адвокат.
Пожалуйста, подождите...
Мордор суттєво витратився протягом 3-х століть, щоб довести, що чорне, це біле, а біле - чорне, жалію лише про те, що коли я колись припускав, що виборець цієї біомаси не може бути ворогом українців і України, то нормальні люди лише багатозначно перезиралися,
сподіваюся у більшості полтавців 24 лютого 2022 року стався певний катарсис
почути, а коли тебе виберуть , роби те, що тобі треба.
А впечерах, як правило народжують таких дибілв як ти після бухих оргій. Удачі
важливі справи мають бути пріоритетними в розгляді
бо коли прибирають проросійське гівно це, наче і добре але при цьому посилюється узурпація президента а це погано.
Это п...ц.