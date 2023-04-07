Мамая сняли с должности мэра Полтавы: Приговор ВАКС вступил в законную силу

Решение Высшего антикоррупционного суда по делу в отношении мэра Полтавы Александра Мамая вступило в законную силу 4 апреля.

Об этом в Faceboook сообщил адвокат Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

"4 апреля вступил в законную силу приговор ВАКС коммуняге, ворюге и коллаборанту мэру Полтавы Мамаю, теперь - прежнему. Это чудовище и позор полтавчан больше не мэр. Ведь относительно соглашения о признании виновности суд признал мэра виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим , а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Маслов напомнил, что Мамай, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человек, которые фактически не выполняли работу на предприятии, а вели домашнее хозяйство в доме Мамая и его близкого окружения.

"5 лет условно, возмещение ущерба 540 тыс грн, плюс 2 млн грн. на ВСУ и лишение должности. Напомню, что на преступнике еще висит подозрение по ст. 114-2 УКУ "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых запасов в Украине, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения". Его еще будут судить за это", - добавил адвокат.

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