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Байден продлил на год действие санкций против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дім,білий

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Чрезвычайное положение продолжается из-за вредной зарубежной деятельности правительства РФ. Такой, как:

  • усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
  • участие и содействие вредной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
  • поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
  • осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
  • подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
  • нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, по поводу определенной вредительской внешней деятельности правительства РФ", - заявил Байден.

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Топ комментарии
+2
Санкції до кінця існування росєї- це більш-меньше справедливо.
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07.04.2023 20:46
+1
Дякую.
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07.04.2023 20:33
+1
дави русню!
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07.04.2023 20:37
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Дякую.
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07.04.2023 20:33 Ответить
дави русню!
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07.04.2023 20:37 Ответить
спасибо старик!
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07.04.2023 20:38 Ответить
от так заробляється престиж і повага до своєї держави,а не відосіками і читанням написаних кимось текстів..
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07.04.2023 20:42 Ответить
Санкції до кінця існування росєї- це більш-меньше справедливо.
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07.04.2023 20:46 Ответить
Дідо. Санкції це добре
А F16 краще....
багато
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07.04.2023 21:12 Ответить
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена!
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08.04.2023 00:38 Ответить
Ти диви, який мощщний старік! Санкції, вони ж такі дієві! В 2022 параша отримала грошей за нафту й газ більше, ніж в 2021. А останній пакет військової допомоги (яка йде по спадній) взагалі мізер - *********** на 2 тижні боїв. На кого ж працює дєдушка Жо?
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08.04.2023 07:05 Ответить
ніж в спину.
Банки Вірменії почнуть блокувати перекази росіян через санкції Про це повідомив ЦБ республіки.
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08.04.2023 09:18 Ответить
 
 