Байден продлил на год действие санкций против России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Чрезвычайное положение продолжается из-за вредной зарубежной деятельности правительства РФ. Такой, как:

усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;

участие и содействие вредной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;

поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;

осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;

подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, по поводу определенной вредительской внешней деятельности правительства РФ", - заявил Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сингапур утроил импорт российской нефти, - Reuters