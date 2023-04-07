Петиция о демобилизации после 18 месяцев службы набрала необходимое количество голосов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петиция к президенту Украины о демобилизации военных, отслуживших 18 месяцев с момента мобилизации, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
В петиции автор и подписанты обращаются к Президенту с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению в Верховной Раде законопроекта №9142 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации". Этот законопроект предлагает, чтобы граждане Украины имели право на увольнение через полтора года после мобилизации, если они не выразили желания продолжать военную службу.
Кроме этого, законопроект предлагает предоставить отсрочку от призыва на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.
В петиции говорится, что неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных, ведь общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года. То есть, уже больше года украинские военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, то есть существует настоятельная необходимость урегулировать сроки.
Петиция была обнародована 29 марта. На сегодня она набрала чуть более 25 тысяч голосов.
Сейчас законопроект №9142 находится на рассмотрении в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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Нічого, сцикунець - і в тебе він буле, повір, будеш вчитись дуже швидко )))
і виходить "за зєлєнського" воює
а ще й ЗЄлєчку ненавиджу, який привів до війни
так хто там хотів боронити Чонгар, Київ та Харків ?
не так сталося, як перетиралося із патрушевим
Енурезники планують стратегію мобілізації з-під мамчиної спідниці,на чужому горбі до Перемоги їдуть
а якоїсь демобілізації не буде - так ще не було на жодній війні на виживання (вьєтнамська та афганська колоніальні не рахуються)
петиція популіська та дурна
є питання, які взагалі слід заборонити під час війни
чи може проголосуємо за капітуляцію ?
га?
а чом би й ні ?
та ну її нафіг ту війну!
"ми усталі" !
всі по домах !
плюс, вам потрібен відпочинок-відпустка (навіть буйло встановив 15 днів відпустки на півроку)
але демобілізації до кінця війни не буде - треба бути реалістами.
і це правило кожної війни...
Ти думаєш тут люди по американським стандартам воюють чи шо?
Експерт диванно-пенсійний
так що петиція дурна і підписав ти її дарма
Першої чи Другої світових ?
програємо - буде суцільна Буча
Обливав брудом Петлюру, викликав урядову кризу і його відставку.
А в 1930 перейшов на сторону більшовиків, отримав велику посаду.
але ДЕ-мобілізація під час запеклої війни це буде повний бздур
Але так не буде.
Або всі воюють крім тих в кого бронь.
Або всі міняються в окопах раз на рік/два/півтора.
Навіть не мрійте на чужих горбах їхати до Перемоги роками, сьорьаючи капучіно в тилу