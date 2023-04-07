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Петиция о демобилизации после 18 месяцев службы набрала необходимое количество голосов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Петиция к президенту Украины о демобилизации военных, отслуживших 18 месяцев с момента мобилизации, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Петиция о демобилизации после 18 месяцев службы набрала необходимое количество голосов 01

В петиции автор и подписанты обращаются к Президенту с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению в Верховной Раде законопроекта №9142 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации". Этот законопроект предлагает, чтобы граждане Украины имели право на увольнение через полтора года после мобилизации, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Кроме этого, законопроект предлагает предоставить отсрочку от призыва на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

В петиции говорится, что неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных, ведь общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года. То есть, уже больше года украинские военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, то есть существует настоятельная необходимость урегулировать сроки.

Также читайте: Зеленского просят создать Национальный Пантеон Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве, - петиция

Петиция была обнародована 29 марта. На сегодня она набрала чуть более 25 тысяч голосов.

Сейчас законопроект №9142 находится на рассмотрении в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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Топ комментарии
+38
Багнети в землю і по домівках - як колись було вже в Україні 1919-20 роках.

Закінчилося різаниною киян Муравйовим.
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07.04.2023 22:53
+25
... і Голодомором 32-33

вже геть забули що було в Бучі, Маріку і по всьому Донбасу ??!!!!
вже не бачуть що робиться в Бахмуту, Авдіївці і т.п.
грьобаний єдиний кіздафон !
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07.04.2023 23:03
+21
Станом на сьогодні вона (петиція) набрала трохи більше 25 тисяч голосів "добровольців", які замінять наших безумовно втомлених Воїнів, на передовій

25 тис. вже мотивовані, підготовлені і їдуть на нуль....
український наріде, ти "савсєм ахрєнєл" ?
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07.04.2023 22:58
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Друже, ви єресь пишете, не раджу переходити на особистості.
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08.04.2023 07:43 Ответить
А в чому єресь? Зачепив ваші найпотаємніші, сцикливі, глибини душі?
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08.04.2023 07:51 Ответить
єресь в тому, що ти нападаєш на людей, які свою думку висловлюють, вдаєшся до образ, ведеш себе як мацкальский бот.
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08.04.2023 08:30 Ответить
Яке ти маєш моральне право висловлювати свою думку, стосовно прав та обов'язків військових, сидячи вдома?!!
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08.04.2023 09:02 Ответить
Єрєсь в тому шо ти болт клав іти воювати, заникався в жінкі під пІхвою а тих хто пішов ти не бажаєш відпускати бо в них бач досвід є.
Нічого, сцикунець - і в тебе він буле, повір, будеш вчитись дуже швидко )))
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08.04.2023 21:30 Ответить
Цікаво скільки з відписавшихся уже більше року під кулями не знають чи побачать завтрашній ранок, і скільки плоскостопих з енурезом.
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08.04.2023 00:23 Ответить
Я якраз ;порохобот; і зараз в ЗСУ.
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08.04.2023 00:32 Ответить
про тебе знаю. ти - молодець!
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08.04.2023 01:26 Ответить
так порохобот же!
і виходить "за зєлєнського" воює
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08.04.2023 03:14 Ответить
тому він і молодець! а ти - не молодець!
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08.04.2023 03:28 Ответить
а я вот такий - не молодець у свої "за 65".

а ще й ЗЄлєчку ненавиджу, який привів до війни
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08.04.2023 03:55 Ответить
Хто вирішив чинити опір?!!! Арообизян перелогінся!
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08.04.2023 07:23 Ответить
скажи ЗЄ-льону мантру Ом-ман...

так хто там хотів боронити Чонгар, Київ та Харків ?
не так сталося, як перетиралося із патрушевим
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08.04.2023 07:24 Ответить
Та сама фігня, брат)
Енурезники планують стратегію мобілізації з-під мамчиної спідниці,на чужому горбі до Перемоги їдуть
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08.04.2023 21:32 Ответить
Ти воюєш? Якщо так, то респект, якщо ні, то за російським кораблем.
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08.04.2023 21:43 Ответить
Правильна петиція, одні мають жити безконечно в окопах, а інші відносно спокійно по домах, якщо не буде реальних ротацій на передовій люди перегорять.
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08.04.2023 00:25 Ответить
ротацію треба організувати нашому безпорадному Мін оборони через додаткову мобілізацію та підготовку солдат
а якоїсь демобілізації не буде - так ще не було на жодній війні на виживання (вьєтнамська та афганська колоніальні не рахуються)

петиція популіська та дурна
є питання, які взагалі слід заборонити під час війни

чи може проголосуємо за капітуляцію ?
га?
а чом би й ні ?
та ну її нафіг ту війну!
"ми усталі" !
всі по домах !
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08.04.2023 03:46 Ответить
Бачу багато "героїв" критикують цю петицію, і я впевнений, що майже всі сидять дома і не збираються йти воювати. Я підписав петицію, бо я з 25 лютого 2022 року на війні, за ці більше як рік дома я був П'ЯТЬ днів... У відпустку нас пускають не більше як три проценти від особового складу, в місяць всього два виїзди... За рік відпочити зможуть поїхати не всі. Герої, може ви хоч трохи поміняєте нас, нам треба відпочити, ми не роботи.
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08.04.2023 00:45 Ответить
за американським нормативом на нулі солдат може бути не більше 43 годин, потім - ротація та відпочинок.
плюс, вам потрібен відпочинок-відпустка (навіть буйло встановив 15 днів відпустки на півроку)
але демобілізації до кінця війни не буде - треба бути реалістами.
і це правило кожної війни...
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08.04.2023 03:22 Ответить
Блдь, діду нашо ти пздш хйню?
Ти думаєш тут люди по американським стандартам воюють чи шо?
Експерт диванно-пенсійний
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08.04.2023 21:35 Ответить
"дембільнешся", рашисти прийдут за тобою додому, як в Бучі і в інших окупованих містах, і просто вбьють, а жінку згвалтують.

так що петиція дурна і підписав ти її дарма
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08.04.2023 03:26 Ответить
Я воюю з 15 року. Може хлопці мобілізовані ви спочатку опустите контрактників в яких закінчився контракт, а тільки потім уже щось казати за вас. Підуть контрактники . Наберуть іще мобілізованих. Начать їх. А потім тільки ви. В чергу панове. Ха ха ха
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08.04.2023 04:23 Ответить
Ну от бачите, тут черга буде до самої самої Перемоги, а форумні енурезники які армії не бачили і її порядків - думають шо тут всі звільняться в один день 😹🙈
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08.04.2023 21:37 Ответить
Петиція зовсім некоректна і невідомо на кого розрахована. По перше є закон про мобілізацію, прийнятий до війни. Закон хєрня з хєрні. Попередній був кращий. Але ж зеля сам ухилявся від мобілізації, тому він зробив такий закон, який просто закріпачує мобілізованих. Цивільні до війни просто прошляпили цей закон і готувались до шашликів. Якщо чесно, то ніхто не читає, що там наприймала верховна рада, що там напідписував бубочка. Тож тепер одгрібайте. А по друге . Спочатку треба розібратися з контрактниками, у тих яких закінчилися контракти. Сам контракт складений як небудь. Міністерство оборони настільки непрофесійне, що той контракт складає всього 2 аркушики. І про стан війни в ньому не сказано ні слова. Навіть в військових квитках немає жодного запису про те що наприклад контракт закінчився тоді то, і військовослужбовець переходить у статус мобілізованого. Жодного запису, жодного статусу. А якщо вр прийме цей закон , що в петиції , то ЗСУ просто кінець. Контрактників одиниці, а мобілізовані, що приїхали з навчань з Англії, Німеччини і інш. підуть на дембель. Це просто смішно. А чому? А тому що льохузолотіяйцясуперяблуко нічорта не робить. Ніяких програм і стратегій розвитку ЗСУ немає. Є тільки як позабирали премії у солдата. Зато такий непотріб як маляр регулярно бігає до банкомату по 300к. зарплати за місяць. Ха ха ха.
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08.04.2023 04:14 Ответить
Кацапська провокація плюс місцеві корисні ідіоти. Нічого дивного.
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08.04.2023 06:35 Ответить
Ти так вирішив ховаючись від призову?
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08.04.2023 07:25 Ответить
нагадай мені під час якої війни демобілізували військо ?
Першої чи Другої світових ?
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08.04.2023 07:33 Ответить
В нас, зараз, Третя світова?!!!
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08.04.2023 07:37 Ответить
Для українців так - третя світова і остання... на виживання.

програємо - буде суцільна Буча
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08.04.2023 12:18 Ответить
А крім тупих лозунгів та страшилок в тебе ще щось є?
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08.04.2023 21:17 Ответить
Рота закрив свое Сандеро.Третя світова,Третя світова...Коли всі підуть до дому,то окупант буде у нас вдома.А петіцію підписали ті,хто чекає їх,-ждуни прокляті.Так що мовчи і не пізди тут багато
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08.09.2023 00:51 Ответить
Закрий свого, гнида. Замість тут киздіти - військкомат і фронт! Заміниш тих хто демобілізувався
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09.09.2023 07:26 Ответить
Винниченко, якого чомусь зараз заледве в дупу не цілують.
Обливав брудом Петлюру, викликав урядову кризу і його відставку.
А в 1930 перейшов на сторону більшовиків, отримав велику посаду.
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08.04.2023 07:52 Ответить
Якщо не відпускати людей, які, підкреслюю, НЕ ХОЧУТЬ, продовжувати службу, тоді треба проводити ПОВНУ мобілізацію, тобто і тих, хто ухиляється, не хоче і тд, адже ті люди, що хочуть звільнитись - теж не хочуть, але вони свій обов'язок виконали - не дали захопити країну, нехай тепер інші виконують СВІЙ обов'язок!!!
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08.04.2023 08:02 Ответить
Я вирішив послати тебе на....
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08.04.2023 08:05 Ответить
Багато людей, що на війні більше року, втрачають мотивацію і втомлюються, ті хто в тилу мають їх міняти, як мінімум тих, хто вкрай втратив мотивацію, це несправедливо, нехай теж приймуть участь, а не сидять собі вдома та розповідають, як там в Бучі було, тепер їх черга не допускати Бучу. І, дивлячись на міста в тилу, точно не складається враження, що нема ким міняти. А так, все піде до того, що в кінцевому випадку, війська втратять боєздатність як раз через розуміння несправедливості, що все більше відчувається.
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08.04.2023 06:43 Ответить
так питання виявляється в додатковій мобілізації для ротації, а не для ДЕмобілізації
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08.04.2023 07:34 Ответить
В ДОДАТКОВИЙ мобілізації для ДЕмобілізації вже відслуживших, це ж очевидно.
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08.04.2023 07:53 Ответить
Смотрю тут много критиков. Может быть вы перестанете сидеть дома и сами пойдете в военкомат? Почему я сразу вернулся из-за границы и пошел на фронт с февраля. У нас нет ротации, мы постоянно на передке. Пришла ваша очередь нас заменить, а мы побудем в тепле .
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08.04.2023 06:47 Ответить
ніхто не проти мобілізації бугаїв, які вештаються по кафешкам, і ротації Воїнів, які реально не те що втомились, а "зточуються".

але ДЕ-мобілізація під час запеклої війни це буде повний бздур
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08.04.2023 07:30 Ответить
Чому, повна, кто хоче, нехай залишається. Незалежність ми відстояли, ну а втрата теріторій, не треба було допускати.
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08.04.2023 08:59 Ответить
Иду через территорию автовокзала. Стоит ряд такси, таксисты попивают кофе, рассказывают друг другу что-то, матюкаясь на всю округу. Пассажиров нет, будний день. Рядом маршрутки, доехать есть чем, и дешевле. Таксистов трогать нельзя, поднимают экономику. Иду дальше. Менялы валюты. О, появился еще один, к тем, что были. Пожилого возраста, явно не призывного, лет двадцати с небольшим. Вид изможденный, от тяжелой работы на победу, ростом меньше двух метров, весом килограммов до ста. Трогать нельзя. Возле поповника крутятся несколько стариков лет по 30 - 40, что они там делают, неизвестно, но не в платьях и без коптилок. Тоже трогать нельзя. Поднимают экономику. Это так , навскидку, можно еще массу примеров привести, хотя бы за кабаки и ночные клубы. Лучше сдернуть человека с трактора или с производства, или вручит повестку на блокпосту, как моему родственнику, которому 50 лет, проблемы со зрением и со спиной. Сейчас лазит в окопах. Или как мой сын, с 24 февраля как уехал, правда, не дожидаясь повестки, и уже второй год там, как собака, вдали от дома и семьи, отпуск и не намечается. А тут те, которые прячутся от повесток, и не только, есть, которые и не прячутся, хотя бы молчали, а то еще и гавкают. Нужно призывать, готовить замену, и менять тех, которые на фронте, те совсем не роботы. Только кто это будет делать, уклонисты, у которых война - это продолжение шоу и возможность воровать? Да плюс боятся уронить рейтинг. Так что будут войну тянуть те, которые сейчас на фронте, да кто не сможет откупиться.
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08.04.2023 07:56 Ответить
те кто подписал петицию даже не понимают, что будет со срочниками после демобилизации.
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08.04.2023 08:24 Ответить
Мобілізують.
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08.04.2023 08:34 Ответить
красавчик.
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08.04.2023 11:08 Ответить
До 27-ми років НЕ мобілізують (якщо хтось знає приклади (і це не про контрактників і не про добровольців) - претензії до тих ТЦК, що це зробили (правда не знаю як вони це примудрились провернути)
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08.04.2023 12:24 Ответить
Якщо служив строкову або є військова кафедра, то мобілізують, така колізія
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08.04.2023 21:46 Ответить
а петицію писав напевно зе-виборець, воно не розуміє коли закінчиться служба, під час війни і плюс дати 5 років відстрочки, та коли війна закінчиться тоді і відстрочку отримаєш і дізнаєшся про закінчення служби.
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08.04.2023 11:00 Ответить
Якщо уважно подивитись на фото, то можна побачити ім'я автора. Якщо не забанили у Гуглі, то можна дізнатись, що це депутат від ЄС.
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08.04.2023 12:26 Ответить
Так это Леха все придумал?

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08.04.2023 12:33 Ответить
Можете навіть його законопроєкт на цю ж тему погуглити
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08.04.2023 12:53 Ответить
а Льоша завжди топить за того хто взяв, ну як лещенко, найем і арестович.)))
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08.04.2023 13:11 Ответить
Да-да, зе-выборець. По имени Лёша Гончаренко из партии ПЕС, она же БПП.
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08.04.2023 12:56 Ответить
а що в ЄС немає дебілів, які піаряться, як і прислуга урода?
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08.04.2023 13:14 Ответить
Нхй який ти розумний.
Але так не буде.
Або всі воюють крім тих в кого бронь.
Або всі міняються в окопах раз на рік/два/півтора.
Навіть не мрійте на чужих горбах їхати до Перемоги роками, сьорьаючи капучіно в тилу
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08.04.2023 21:41 Ответить
дебіл, строковики не воюють, а сидять у тилу
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10.04.2023 09:00 Ответить
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