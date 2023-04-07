Петиция о демобилизации после 18 месяцев службы набрала необходимое количество голосов

Петиция к президенту Украины о демобилизации военных, отслуживших 18 месяцев с момента мобилизации, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

В петиции автор и подписанты обращаются к Президенту с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению в Верховной Раде законопроекта №9142 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении сроков военной службы по призыву во время мобилизации". Этот законопроект предлагает, чтобы граждане Украины имели право на увольнение через полтора года после мобилизации, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Кроме этого, законопроект предлагает предоставить отсрочку от призыва на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

В петиции говорится, что неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных, ведь общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года. То есть, уже больше года украинские военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, то есть существует настоятельная необходимость урегулировать сроки.

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Петиция была обнародована 29 марта. На сегодня она набрала чуть более 25 тысяч голосов.

Сейчас законопроект №9142 находится на рассмотрении в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.