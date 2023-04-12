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Российские активы должны стать компенсацией для Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Активы России должны пойти на компенсацию ущерба Украины от вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

"Тем более что мир знает решение – относительно активов России, российских чиновников, олигархов, богатевших в то время, как их государство становилось террористом… Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой – именно для агрессора. И все для этого мы делаем", - заявил он.

Он выразил благодарность партнерам, поддерживающим Украину.

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Топ комментарии
+6
Ти ж їх закатаєш в асфальт.
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12.04.2023 23:35
+6
Ще один з "плюсів війни" для Зелі -це аномальна кількість нагород і оплесків,які він саме після 24.02.22 почав отримувати від західних партнерів і які він абсолютно не заслуговує.
Вони це роблять,щоб показати Путіну підтримку України,а дурник приймає все за чисту монету.
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12.04.2023 23:39
+5
Про 30к військовим. Тут на одну людину 33млн. грн. витрачають. А ви про якісь 30к…
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12.04.2023 23:36
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У цій війні є свої плюси і відрізані голови... (С) Возєлєнскій.
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12.04.2023 23:34 Ответить
Ти ж їх закатаєш в асфальт.
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12.04.2023 23:35 Ответить
Та ні, він вдосконалив процес - відразу на офшори
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12.04.2023 23:47 Ответить
Про 30к військовим. Тут на одну людину 33млн. грн. витрачають. А ви про якісь 30к…
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12.04.2023 23:36 Ответить
Тільки ти будеш сидіти довічно,і нічого не побачиш.
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12.04.2023 23:36 Ответить
Сподіваюсь настануть часи,коли наша розвесела гоп-компанія,якій занадто довго все було по-приколу і "по-@уй",буде мріяти про вердикт "злочинна недбалість",аби тільки не "державна зрада".
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12.04.2023 23:43 Ответить
Так. Тільки за злочинну недбалість будуть давати на рік менше.
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13.04.2023 00:27 Ответить
Як щодо активів ЗЄ, зароблених разом з кацапами?
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12.04.2023 23:38 Ответить
Вони в Оманських опшорах.
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12.04.2023 23:41 Ответить
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12.04.2023 23:38 Ответить
Ще один з "плюсів війни" для Зелі -це аномальна кількість нагород і оплесків,які він саме після 24.02.22 почав отримувати від західних партнерів і які він абсолютно не заслуговує.
Вони це роблять,щоб показати Путіну підтримку України,а дурник приймає все за чисту монету.
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12.04.2023 23:39 Ответить
Вони це почали робити для того щоб «привернути» його «до себ», я про це ще в березні 22го з товаришем сперечався. Дуже багато «лестощів» було на початку. Думаю прорахували психотип «володаря оплесків».
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13.04.2023 08:45 Ответить
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12.04.2023 23:44 Ответить
никто эти бабки Украине не отдаст.
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12.04.2023 23:47 Ответить
Хто відповів за призначення Баканова, Наумова, Кулініча, Рєзнікова і його обкрадання ЗСУ? За здачу Єрмаком спецоперацій СБУ і ГУР? Буде відповідальність за знищення "групи Шведа" з ГУР руками призначених в СБУ російських агентів?
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12.04.2023 23:48 Ответить
А чому тільки російські активи... А ваші????
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13.04.2023 00:05 Ответить
Сообщите Ваш адрес. И мы придем за уточнениями. Ваши друззззя.
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13.04.2023 00:29 Ответить
Так уже. Націоналізували білоруський калій і російський аміак що були в українських портах станом на 24.02.2022 . І шо ? Роздерибанили між своїми . В бюджет країни - нуль.
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13.04.2023 00:20 Ответить
Панове, невже потрібно свинячитись за такі дрібниці?
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13.04.2023 00:31 Ответить
зеп#дори
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13.04.2023 00:35 Ответить
Вова, вот украденные неким Беней и его подельниками, у народа деньги, не должны пойти в этот же счет? Или вы ворованное считаете своим? Это так тебя мама с папой воспитали или Беня научил?
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13.04.2023 08:18 Ответить
Х.з., но поговаривают, что нам этих денег толком не достанется...нет, конечно что-то отстроят для показухи....поэтому офшоры и не вопят о деньгах рашки, ибо припасают их либо себе, либо для дальнейшего хранения с приумножением....торгаши...
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13.04.2023 08:52 Ответить
А як що щє додати активи виведенні з України нашими можновладцями,то у нас буде Рай.
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13.04.2023 09:51 Ответить
 
 