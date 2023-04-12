Российские активы должны стать компенсацией для Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Активы России должны пойти на компенсацию ущерба Украины от вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский.
"Тем более что мир знает решение – относительно активов России, российских чиновников, олигархов, богатевших в то время, как их государство становилось террористом… Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой – именно для агрессора. И все для этого мы делаем", - заявил он.
Он выразил благодарность партнерам, поддерживающим Украину.
Топ комментарии
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показать весь комментарий12.04.2023 23:36
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Вони це роблять,щоб показати Путіну підтримку України,а дурник приймає все за чисту монету.