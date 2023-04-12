Российские активы должны стать компенсацией для Украины, - Зеленский

Активы России должны пойти на компенсацию ущерба Украины от вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

"Тем более что мир знает решение – относительно активов России, российских чиновников, олигархов, богатевших в то время, как их государство становилось террористом… Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой – именно для агрессора. И все для этого мы делаем", - заявил он.

Он выразил благодарность партнерам, поддерживающим Украину.

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