Російські активи мають стати компенсацією для України, - Зеленський
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Активи Росії мають піти на компенсацію збитків України від вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні 12 квітня президент України Володимир Зеленський.
"Тим більше, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських чиновників, які багатіли олігархам, поки їхня держава ставала терористом… Всі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія завдала біль і страждань. Російські активи мають піти на відновлення після агресії. Війна має вийти найдорожчою - саме для агресора. І все для цього ми робимо", - заявив він.
Він висловив подяку партнерам, які підтримують Україну.
Топ коментарі
+6 5 копійок
показати весь коментар12.04.2023 23:35
+6 Павло ШОвте
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+5 Павло ШОвте
показати весь коментар12.04.2023 23:36
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Вони це роблять,щоб показати Путіну підтримку України,а дурник приймає все за чисту монету.