Російські активи мають стати компенсацією для України, - Зеленський

Активи Росії мають піти на компенсацію збитків України від вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні 12 квітня президент України Володимир Зеленський.

"Тим більше, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських чиновників, які багатіли олігархам, поки їхня держава ставала терористом… Всі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія завдала біль і страждань. Російські активи мають піти на відновлення після агресії. Війна має вийти найдорожчою - саме для агресора. І все для цього ми робимо", - заявив він.

Він висловив подяку партнерам, які підтримують Україну.

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