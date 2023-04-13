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Потопление крейсера "Москва" год назад позволило открыть "зерновой коридор", а мечты РФ о десанте на Одессу остались в прошлом, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва,крейсер

Министр обороны Алексей Резников напомнил, как ровно год назад ВМС ВСУ ударом украинских ракет "Нептун" потопили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ровно год назад Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины переписали вековую историю. Точным ударом украинских ракет "Нептун" был поражен тот самый "русский военный корабль" - флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "москва", который в следующие сутки затонул", - отметили он.

По словам Резникова, событие было настолько вдохновляющим и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой.

"Наши военные сделали, казалось бы, невозможное. И это изменило ход истории. Ибо началась цепная реакция. Это был последний день доминирования российского флота в Черном море.

Во-первых, успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon.

Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству российских окупантов с острова Змеиный, которое они назвали "жестом доброй воли".

В-третьих, освобождение  Змеиного позволило открыть "зерновой коридор". Мир получил нашу продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. Если бы не была уничтожена "москва", достичь этого результата было бы невозможно", - пояснил глава Минобороны.

Таким образом, добавил Резников, российский флот был вынужден прятаться к югу и востоку от оккупированного Крыма.

"Кремлевские мечты о десанте в Одессе остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха", - подытожил министр.

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Топ комментарии
+22
А пану резнікову краще помовчати, бо знищення "Москви"- це заслуга "бариги" і Турчинова, які доробили "Нептун", конструкторам, волонтерів і відважних військових ЗСУ. По чому яйця для ЗСУ? Безсовісна людина, противно дивитися на твій фейс, бо після такого зашквара мав би піти сам, але це постурок не для таких корупціонерів.
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13.04.2023 09:59
+20
Резніков! А кримінальну справу стосовно людей які "викрали" батарею "Нептунів" та яка й знищила цей крейсер - уже закрили?
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13.04.2023 10:00
+11
Якби не ''зелений асфальт'' скільки було б ''Нептунів'' і скільки потоплених крейсерів..
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13.04.2023 10:04
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також яйця по 17
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13.04.2023 09:56 Ответить
Яйця по 17 унеможливили МО накормити наших бійців. І вбивають мрію про справедливість при зеленій банді.
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13.04.2023 10:03 Ответить
Оборонпромом керує шарапов від єрмака.
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13.04.2023 10:35 Ответить
А пану резнікову краще помовчати, бо знищення "Москви"- це заслуга "бариги" і Турчинова, які доробили "Нептун", конструкторам, волонтерів і відважних військових ЗСУ. По чому яйця для ЗСУ? Безсовісна людина, противно дивитися на твій фейс, бо після такого зашквара мав би піти сам, але це постурок не для таких корупціонерів.
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13.04.2023 09:59 Ответить
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13.04.2023 10:14 Ответить
Резніков! А кримінальну справу стосовно людей які "викрали" батарею "Нептунів" та яка й знищила цей крейсер - уже закрили?
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13.04.2023 10:00 Ответить
Якби не ''зелений асфальт'' скільки було б ''Нептунів'' і скільки потоплених крейсерів..
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13.04.2023 10:04 Ответить
Пишуть, що це - "чорний коридор", та всі гроші йдуть поза бюджету країни.
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13.04.2023 10:07 Ответить
о виліз...капітан очевидність...значить цілий день киздіти буде...на зміну прийшов після данілова..
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13.04.2023 10:08 Ответить
Сьогодні бенефіс резнікова
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13.04.2023 14:01 Ответить
дало можливість вивозити зернові. це добре
а ще дало можливість фіктивним фірмам обкрасти державу
ще поверніть цим фірмам пдв і можна банкротити
ну як завжди
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13.04.2023 10:09 Ответить
Дякуємо, Пасторе за Українські Нептуни!

арахамії з шуфричами, безуглими та татаравими з таранами та іншими адептами руSSкого міра не створили жодної за 2019-2022 роки...
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13.04.2023 10:18 Ответить
Продовжується піар. Замість праці на перемогу.
Невже не розуміють що якщо прийдуть ординці то ніяких виборів не буде?
Чи мають надію що візьмуть на службу, чи планують втікти накравши грошей.
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13.04.2023 10:22 Ответить
Виборів і так не буде 5 років, а потім воно на другий термін. Так вони собі планують.
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13.04.2023 10:37 Ответить
Того дебила надо срочно увольнять,потом будет пищать что кацапы закрыли коридор))Будут опять туркам в жопу лесть что те кацапню нажимали.Даже старые люди говорили что дураков дразнить не надо,пусть тихо стоят соплю жуют и наблюдают.А ваш дебил по другому не назовешь хуже бабы!)Извините женщины за вырожение это не к вам а до придурка которому язык чесаться,луче себе в попу его засунул)
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13.04.2023 11:17 Ответить
Нехай Рєзніков розкаже по чому яйця для ЗСУ зараз. А нептун, у супереч волі Дєрьмака та блазня доставило ЗСУ і використало єдиний зразок за призначенням. Москву не асфальтом закидали.
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13.04.2023 12:03 Ответить
Воно зараз буде розказувать, що то він спецоперацію розробив
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13.04.2023 14:04 Ответить
 
 