Потопление крейсера "Москва" год назад позволило открыть "зерновой коридор", а мечты РФ о десанте на Одессу остались в прошлом, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников напомнил, как ровно год назад ВМС ВСУ ударом украинских ракет "Нептун" потопили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ровно год назад Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины переписали вековую историю. Точным ударом украинских ракет "Нептун" был поражен тот самый "русский военный корабль" - флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "москва", который в следующие сутки затонул", - отметили он.
По словам Резникова, событие было настолько вдохновляющим и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой.
"Наши военные сделали, казалось бы, невозможное. И это изменило ход истории. Ибо началась цепная реакция. Это был последний день доминирования российского флота в Черном море.
Во-первых, успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon.
Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству российских окупантов с острова Змеиный, которое они назвали "жестом доброй воли".
В-третьих, освобождение Змеиного позволило открыть "зерновой коридор". Мир получил нашу продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. Если бы не была уничтожена "москва", достичь этого результата было бы невозможно", - пояснил глава Минобороны.
Таким образом, добавил Резников, российский флот был вынужден прятаться к югу и востоку от оккупированного Крыма.
"Кремлевские мечты о десанте в Одессе остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха", - подытожил министр.
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а ще дало можливість фіктивним фірмам обкрасти державу
ще поверніть цим фірмам пдв і можна банкротити
ну як завжди
арахамії з шуфричами, безуглими та татаравими з таранами та іншими адептами руSSкого міра не створили жодної за 2019-2022 роки...
Невже не розуміють що якщо прийдуть ординці то ніяких виборів не буде?
Чи мають надію що візьмуть на службу, чи планують втікти накравши грошей.