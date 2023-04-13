Воздушная тревога объявлена по всей Украине (обновлено)

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сигнал воздушной тревоги объявлен во всех областях Украины.

По состоянию на 12.16 большинство областей объявили об отбое тревоги.

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