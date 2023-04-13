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Воздушная тревога объявлена по всей Украине (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сигнал воздушной тревоги объявлен во всех областях Украины.
По состоянию на 12.16 большинство областей объявили об отбое тревоги.
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+7 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий13.04.2023 11:55
+7 Vitaminum D
показать весь комментарий13.04.2023 12:07
+6 irenka ko
показать весь комментарий13.04.2023 11:45
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Пожалуйста, подождите...
Москаль - це якось дуже ніжно та мило звучить для визначення цих істот. Навіщо так їх називати, якщо є перевірене сторіччями визначення - кацап, яке відповідає та цілком точно характеризує цю біомасу.
Вы так любите всех контролировать, указывать кому как и что говорить, навешивать ярлыки, судя по всему полный совок головного мозга😂
Які ще козлини бородкі? Ця совкова казочка давала хибне пояснення справжньому перекладу слова кацап - м'ясник, шкуродер, душогуб.
«Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения: (…) как москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою…»
CЯ2: «- То?то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля, - значительно сказал человек с шишкою на лбу».
CЯ3: «- Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали на случай не подцепили чего».
CЯ4: «- Враг меня возьми, если мне, голубко, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум…»
CЯ5: «- Добре! от добре! - сказал Солопий, хлопнув руками. - Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли».
ИК1: «- Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучий москаль».
Спробуй уявити ********* Гоголя та як би він називав кацапню у ******** реаліях війни та знищення наших святих земель.
Дивно, що знаходяться ще такі дописувачі, які хочуть мило звертатись до вбивць, катів та людожерів, та ще хочуть, щоб ці шкуродери приймали участь у міжнародних спортивних змаганнях.
І де там миле звертання? Як на мене, то виключно всі вони орки і звертатися до них треба так....
Орки, кацапи, москалі - хто як називає, суть єдина - повинні здохнути!
Нууу, щоб вони здохли, їх треба вбити, над чим і працює наше славетне ЗСУ . За допомогу респект.
" У клятих кацапів і борщ з тарганами"
Про Шпоньку та його тітоньку.
Нанося экономики миллионые убытки. Это как закрывать город при выявлении одного больного ковидлой. Впрочем было и такое )