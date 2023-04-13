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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Масштабну повітряну тривогу оголошували в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сигнал повітряної тривоги оголошено у всіх областях України.

Станом на 12:16 більшість областей оголосили про відбій тривоги.

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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Сатаністи бісяться в чистий четвер
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13.04.2023 11:55
+7
А как тревога остановит ракету? Никак. И люди уже привыкли к этим тревогам и никто в бомбоубежище не бежит при каждой сирене (это как бежать делать прививку при виде каждого чихнувшего), не говоря уже о том, что в домах этих бомбоубежищ просто нет, люди даже не знают где они находятся.
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13.04.2023 12:07
+6
А я вживаю та її примушу.

Москаль - це якось дуже ніжно та мило звучить для визначення цих істот. Навіщо так їх називати, якщо є перевірене сторіччями визначення - кацап, яке відповідає та цілком точно характеризує цю біомасу.
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13.04.2023 11:45
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Є таке,бо хотіла з рідними поговорити. Бережіть себе. Горіть в пеклі москалі
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13.04.2023 11:34 Відповісти
. У своїх творах Шевченко не вживав слово «кацап», лише в особистих листах.
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13.04.2023 11:40 Відповісти
А я вживаю та її примушу.

Москаль - це якось дуже ніжно та мило звучить для визначення цих істот. Навіщо так їх називати, якщо є перевірене сторіччями визначення - кацап, яке відповідає та цілком точно характеризує цю біомасу.
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13.04.2023 11:45 Відповісти
Москаль и коцап разницы нет, кто как хочет так и называет. А вам не нужно играть в коммисара или полицию нравов и следить кто как называет, что бы самим ненароком не стать похожим на тех самых москалей и коцапов.
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13.04.2023 12:02 Відповісти
Звичайно, кацап не буде називати себе кацапом, бо йому ж абідна будєт. Так, рускагаварящій гормон , а не вітамін D .
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13.04.2023 12:08 Відповісти
А москалем будет?

Вы так любите всех контролировать, указывать кому как и что говорить, навешивать ярлыки, судя по всему полный совок головного мозга😂
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13.04.2023 12:14 Відповісти
Різниця є. Москаль це просто жілєць Московії, а кацап на тюркських мовах це живодер, різник.
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13.04.2023 12:11 Відповісти
Відповідей багато,як і те,що державний службовець є таки москаль. Наразі орок. Узявши до уваги,що хочуть змінити назву на московію, то знову москаль. Як не назви цих нелюдей, горіти їм в пеклі
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13.04.2023 12:15 Відповісти
Москалями называли военных и чиновников из Московии. Коцапами называли россиян из за их козлиных бородок, аналогично как нас они называли хохлами за козацкие хохолки (чубы). В тюркском языке подобных слов типа «каца» не знаю.
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13.04.2023 12:24 Відповісти
Совок махровий головногомозга, нє навєшивай ярликі.

Які ще козлини бородкі? Ця совкова казочка давала хибне пояснення справжньому перекладу слова кацап - м'ясник, шкуродер, душогуб.
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13.04.2023 12:32 Відповісти
Я б іам порадив "кацапотварюка" для визначення- це ще звучить ніжніше.
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13.04.2023 12:24 Відповісти
Нууу, декому це дуже не сподобається. Бачите, що почалось від свіжеспечених нульовок, які називаючи ніки політичноактивних дописувачів та справжніх українців, примазуються до тих, кого тут дійсно поважають і таким чином роблять свою гнилу справу, потихеньку привчають нас до ніжних та полікоректних літературних слів , якими ми повинні називати кацапню. Теж саме було зі словом «пуцін» , та ще й з великої літери. Правда більше їх ніхто не бачив
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13.04.2023 12:45 Відповісти
Пані Ірино, а чому москалі не так? Гоголь вживав і другі теж....
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13.04.2023 11:45 Відповісти
Відповідь вище!
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13.04.2023 11:46 Відповісти
Прочитав. Ну, не знаю. Ось із Гоголя, наприклад:

«Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения: (…) как москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою…»

CЯ2: «- То?то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля, - значительно сказал человек с шишкою на лбу».

CЯ3: «- Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали на случай не подцепили чего».

CЯ4: «- Враг меня возьми, если мне, голубко, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум…»

CЯ5: «- Добре! от добре! - сказал Солопий, хлопнув руками. - Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли».

ИК1: «- Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучий москаль».
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13.04.2023 11:50 Відповісти
Русофілів не цитуй. Вони жили на расії дуже давно, тому так писали.

Спробуй уявити ********* Гоголя та як би він називав кацапню у ******** реаліях війни та знищення наших святих земель.

Дивно, що знаходяться ще такі дописувачі, які хочуть мило звертатись до вбивць, катів та людожерів, та ще хочуть, щоб ці шкуродери приймали участь у міжнародних спортивних змаганнях.
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13.04.2023 12:01 Відповісти
Перепрошую, то я хочу, щоб вони приймали участь у міжнародних спортивних змаганнях?

І де там миле звертання? Як на мене, то виключно всі вони орки і звертатися до них треба так....
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13.04.2023 12:42 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що українці воюють з вигаданими персонажами орками, а не справжнім ворогом дуже підступним та жорстоким, назва якому - кацапня руснява?
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13.04.2023 12:49 Відповісти
Вважаю, що воюємо з жорстоким ворогом, я з свого боку, чим можу, тим допомагаю побратимам. Чи то пікапами, чи донатами.

Орки, кацапи, москалі - хто як називає, суть єдина - повинні здохнути!
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13.04.2023 13:38 Відповісти
Не згодна. Назва повинна відповідати дійсності. Цих вбивць та катів можна ж і Ванюшками називати, і москаликами, і братами слов'янами , але їхня сутність вся зконцентрована у слові - кацап.

Нууу, щоб вони здохли, їх треба вбити, над чим і працює наше славетне ЗСУ . За допомогу респект.
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13.04.2023 13:46 Відповісти
Мне больше нравится - "козломордые", хотя конечно это дело вкуса.
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13.04.2023 16:16 Відповісти
Прекрасне слово! Я теж його раніше ********* пейсати, а потім якось підзабула. Дякую, що нагадали.
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13.04.2023 21:24 Відповісти
Ще у Гоголя є і про кацапа.
" У клятих кацапів і борщ з тарганами"
Про Шпоньку та його тітоньку.
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13.04.2023 12:16 Відповісти
Знаю, у нього багато чого є. Я усього перечитав, і там русофілії не знайшов, а знайшов, як він писав про Україну.
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13.04.2023 12:46 Відповісти
Москаль було словом літературним, а у народі були виключно кацапи. Щоправда, як на заході України не знаю.
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13.04.2023 12:00 Відповісти
Ви теж хочете називати кацапню - москаль?
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13.04.2023 12:02 Відповісти
Та здається, що ще не ні разу не називав...
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13.04.2023 13:26 Відповісти
Та краще не починайте.
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13.04.2023 13:27 Відповісти
Вообще, как мне известно, "москалями" называли украинцев отслуживших 25 лет в армии парашенской империи.
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13.04.2023 16:18 Відповісти
Опять микуй...
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13.04.2023 11:35 Відповісти
Знов МІГ, який не зміг....
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13.04.2023 11:36 Відповісти
мачюлища, это такое место за гаражами куда ходят посрать и помочиться
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13.04.2023 11:37 Відповісти
Чистий четвер. Страсний тиждень. Але не для кацапів, бо вони не християни а хєр знає що.
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13.04.2023 11:43 Відповісти
У припадочных кацапов очередное обострение!
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13.04.2023 11:46 Відповісти
Лапті назбирали рогаток та вирішили нас привітати з Великоднем. Вони всі ці святкові дні будуть робити нам нерви. До цього треба бути готовими.
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13.04.2023 11:49 Відповісти
До сих пор врубают тревого по всей стране от взлета Одного Истребителя с Одной ракетой.
Нанося экономики миллионые убытки. Это как закрывать город при выявлении одного больного ковидлой. Впрочем было и такое )
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13.04.2023 11:49 Відповісти
А как тревога остановит ракету? Никак. И люди уже привыкли к этим тревогам и никто в бомбоубежище не бежит при каждой сирене (это как бежать делать прививку при виде каждого чихнувшего), не говоря уже о том, что в домах этих бомбоубежищ просто нет, люди даже не знают где они находятся.
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13.04.2023 12:07 Відповісти
Знов за рибу гроші. У антиковідників нова забавка - нити на оголошення тривоги?
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13.04.2023 13:13 Відповісти
довго ж не обстрілювали.накопичували ракети...
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13.04.2023 11:52 Відповісти
До «веселих свят» готувались, сцуки.
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13.04.2023 13:16 Відповісти
Сатаністи бісяться в чистий четвер
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13.04.2023 11:55 Відповісти
У виродків нічого святого і свят у них нема.
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13.04.2023 12:09 Відповісти
 
 