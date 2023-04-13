Обезглавливание украинского пленника россиянами: Генпрокуратура РФ инициировала проверку
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Генпрокуратура России инициировала проверку по факту публикации в сети видео, на котором российский военный обезглавливает украинского защитника.
Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.
"В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения - они направлены в следственные органы для организации проверки.
Ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль", – говорится в сообщении.
Напомним, в сети появилось видео, на котором пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову.
В ГУР МО заявили, что такими публикациями захватчики пытаются запугать Силы обороны Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что никто в мире не может игнорировать российский террор.
CNN сообщило, что в соцсетях опубликовано два видео обезглавливания украинских военных: снятое сейчас и летом.
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Тільки проклинати **********!
- ета пастановачнає відєо снятоє, чтоби діскрєдєтіровать армію
- ета на самам дєле бандєравци убілі рассійскава пленнава салдата
- ета националісти самі убілі сваєво чтоби падставіть нашу армію
И никаких военных операций, мировое сообщество не собирается проводить даже близко. И это при том, что эта сущность творит все тоже самое, что творила Аль-Каида, ИГИЛ и прочие террористы, вместе взятые. Единственной силой, которая решилась противостоять этому террористическому нашествию, оказалась Украина..."
(anti-colorados13.04.2023)
- Дайте весь список убиенных, а я расследую и потом вам доложу про результат...
Чергова серія із циклу пропаганди - "где ваши доказательства?"
Також живе в Пітері або навідується туди часто і не думаю, що за ним якась велика охорона ходить.
Це була б ідеальна помста і за це вбивство і за Веселу Гору 6 вересня 2014 року і за сотні інших кривавих злочинів, здійснених нацистами русича.