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Обезглавливание украинского пленника россиянами: Генпрокуратура РФ инициировала проверку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

генпрокуратура,рф

Генпрокуратура России инициировала проверку по факту публикации в сети видео, на котором российский военный обезглавливает украинского защитника.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

"В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения  - они направлены в следственные органы для организации проверки.

Ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль", – говорится в сообщении.

Напомним, в сети появилось видео, на котором пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову.

В ГУР МО заявили, что такими публикациями захватчики пытаются запугать Силы обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто в мире не может игнорировать российский террор.

CNN сообщило, что в соцсетях опубликовано два видео обезглавливания украинских военных: снятое сейчас и летом.

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Топ комментарии
+13
А ведь Чикатило мог спокойно заявить:
- Дайте весь список убиенных, а я расследую и потом вам доложу про результат...
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13.04.2023 14:15
+11
дай угадаю,скажут что фейк, для того чобы дискредетировать руццких военных, но разве можно еще больше как то их дискредитировать?
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13.04.2023 14:03
+9
Цирк на дроті. Зараз через 5 хвилин заявлять, що це "всьо українскій фейк, пастановка спєцслужб" і все.
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13.04.2023 14:06
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чогось мені здається, що кацапи самі вб"ють того дебіла. Щоб не нести відповдальність за його дії.
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13.04.2023 14:03 Ответить
Скоріше телефони відберуть, й дозволять кнопкові, без камер типу нокі 3110, щоб не палились
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13.04.2023 14:18 Ответить
цілком можливо. Але все одно стратять, навіщо їм зайвий свідок/обвинувачуваний у Гаазі.
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13.04.2023 14:33 Ответить
Так, стратять..але ж без відеодоказів і будуть волати - какие ваши доказательства??
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13.04.2023 14:57 Ответить
ну то оіевидний факт. кацап на стіл насере і буде волати "Докажите".
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13.04.2023 15:42 Ответить
Ві всьо врьотє.
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13.04.2023 14:03 Ответить
Кацап в перекладі з тюрского це різник отака насправді історична назва цих ублюдків яки себе назвали росіянами
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13.04.2023 15:06 Ответить
дай угадаю,скажут что фейк, для того чобы дискредетировать руццких военных, но разве можно еще больше как то их дискредитировать?
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13.04.2023 14:03 Ответить
не варто це навіть коментувати.
Тільки проклинати **********!
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13.04.2023 14:05 Ответить
Они скажут, что это украинцы переоделись в форму рф и обезглавили росиянца.
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13.04.2023 14:05 Ответить
Цирк на дроті. Зараз через 5 хвилин заявлять, що це "всьо українскій фейк, пастановка спєцслужб" і все.
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13.04.2023 14:06 Ответить
Основні варіанти так званих результатів:
- ета пастановачнає відєо снятоє, чтоби діскрєдєтіровать армію
- ета на самам дєле бандєравци убілі рассійскава пленнава салдата
- ета националісти самі убілі сваєво чтоби падставіть нашу армію
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13.04.2023 14:10 Ответить
к гадалке не ходи ответ будет однозначный - видео постанова и фейк...
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13.04.2023 14:11 Ответить
И возбудят дело против "Азова" за казнь русского солдата, который спасал бабушку от обстрелов ВСУ....
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13.04.2023 14:17 Ответить
" ... весь мир наблюдает за действиями страны, которая как раз и генерировала терроризм в окружающий мир. Причем, на своем счету она тоже имеет сбитый гражданский авиалайнер... Она же 15 лет занимается захватом чужих территорий, где устанавливает террористические режимы. И она же демонстрирует публичные, жестокие казни, в режиме ИГИЛ. Мало того, население этой страны бьется в экстазе счастья, от просмотра этих видео. Население люто одобряет отсечение голов и прочие дикие вещи... И вот с учетом того, что страна сама ... совершает теракты, захватывает территории и совершает публичные казни в средневековом стиле - является постоянным членом Совбеза ООН и сейчас там председательствует.
И никаких военных операций, мировое сообщество не собирается проводить даже близко. И это при том, что эта сущность творит все тоже самое, что творила Аль-Каида, ИГИЛ и прочие террористы, вместе взятые. Единственной силой, которая решилась противостоять этому террористическому нашествию, оказалась Украина..."

(anti-colorados13.04.2023)
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13.04.2023 14:15 Ответить
А ведь Чикатило мог спокойно заявить:
- Дайте весь список убиенных, а я расследую и потом вам доложу про результат...
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13.04.2023 14:15 Ответить
"в рєзультатє правєркі састава прєступлєнія ніабнаружєно"
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13.04.2023 14:21 Ответить
Це те ж саме що вони визнають свою вину за MH17....

Чергова серія із циклу пропаганди - "где ваши доказательства?"
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13.04.2023 14:23 Ответить
Одне питання - чому Мільчаков ще живий?
Також живе в Пітері або навідується туди часто і не думаю, що за ним якась велика охорона ходить.
Це була б ідеальна помста і за це вбивство і за Веселу Гору 6 вересня 2014 року і за сотні інших кривавих злочинів, здійснених нацистами русича.
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13.04.2023 14:23 Ответить
вірно! я пам"ятаю сюжети про цього Мільчакова на Цензорі в 2014-му. він і тоді знущався з наших полонених і поранених.я добре запам"ятав цю наволоч,на Цензорі ще були його фото де він відрізав голови кошенятам. він з Петербурга,там у нього мати.там і штаб цього Русіча. але от ,що цікаво: за 9 років ні неочекісти з СБУ,ні неоштірліци з ГУР,ні ряжені му.даки-необандерівці у вишиванках з усіх цих ВО Свобод,Нацкорпусів,ДУКів та інших мутних контор не проявили жодного інтересу до цього Мільчакова та Русіча.....зрештою,як і до росагентури,роспопів,росполітиканів і росагентів....дивно чи ні?
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13.04.2023 16:12 Ответить
Обезголовити разом з його сім'єю. Кацапа,кацапку,кацапченят.
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13.04.2023 15:07 Ответить
Могутній,грізний воїн з дивану в чулані,ти багатьох причетних до вбивства наших полонених в Оленівці обезголовив? А за Бучу кого покарав? А за Ізюм? До чого цей сер,безжальний щур з чулану??
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13.04.2023 16:24 Ответить
Ха-ха-ха! Перевірку? Скажуть що то фейк,або це наші вбили їхнього орка
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13.04.2023 15:10 Ответить
Та фігня, скажуть, що то 95 квартал сцену зіграв...
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13.04.2023 15:23 Ответить
Руские тоже люди, они не смогут в нас стрелять, я посмотрел в глаза ху...ла и увидел в них мир: нагадати чиї слова, чи не треба???
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13.04.2023 15:51 Ответить
гебнява куйня(постановка)- рашисти самі найняли головоріза для цього відео,над ним рашистська генпрокуратура проведе показний судовий процес винесе йому "вирок" ,а на ділі відпустить з преміальними.Мета такої муйні- нагнати страх в лави ЗСУ і в той же час "засвітитися" ,як країна котра дотримується міжнародно визнаних законів і прав ведення війни.Все це рашистська багатовікова суть ,а в даному випадку гебнява муйня,що не є дуже далеко від рашистської багатовікової суті.
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13.04.2023 15:58 Ответить
Ph russia
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13.04.2023 18:02 Ответить
 
 