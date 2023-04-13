Обезглавливание украинского пленника россиянами: Генпрокуратура РФ инициировала проверку

Генпрокуратура России инициировала проверку по факту публикации в сети видео, на котором российский военный обезглавливает украинского защитника.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

"В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения - они направлены в следственные органы для организации проверки.

Ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль", – говорится в сообщении.

Напомним, в сети появилось видео, на котором пленному украинскому солдату российские военные преступники из ДШРГ "Русич" отрезали голову.

В ГУР МО заявили, что такими публикациями захватчики пытаются запугать Силы обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто в мире не может игнорировать российский террор.

CNN сообщило, что в соцсетях опубликовано два видео обезглавливания украинских военных: снятое сейчас и летом.

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