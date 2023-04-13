Обезголовлення українського полоненого росіянами: Генпрокуратура РФ ініціювала перевірку

Генпрокуратура Росії ініціювала перевірку за фактом публікації в мережі відео, на якому російських військовий обезголовлює українського захисника.

Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури країни-окупанта, передає Цензор.НЕТ.

"З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та ухвалення відповідного рішення вони направлені до слідчих органів для організації перевірки.

Хід та результати перевірки поставлені в Генпрокуратурі Росії на контроль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

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