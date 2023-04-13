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Обезголовлення українського полоненого росіянами: Генпрокуратура РФ ініціювала перевірку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

генпрокуратура,рф

Генпрокуратура Росії ініціювала перевірку за фактом публікації в мережі відео, на якому російських військовий обезголовлює українського захисника.

Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури країни-окупанта, передає Цензор.НЕТ.

"З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та ухвалення відповідного рішення вони направлені до слідчих органів для організації перевірки.

Хід та результати перевірки поставлені в Генпрокуратурі Росії на контроль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ про обезголовлення українського захисника росіянами: З-під землі дістанемо цих нелюдів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
А ведь Чикатило мог спокойно заявить:
- Дайте весь список убиенных, а я расследую и потом вам доложу про результат...
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13.04.2023 14:15
+11
дай угадаю,скажут что фейк, для того чобы дискредетировать руццких военных, но разве можно еще больше как то их дискредитировать?
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13.04.2023 14:03
+9
Цирк на дроті. Зараз через 5 хвилин заявлять, що це "всьо українскій фейк, пастановка спєцслужб" і все.
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13.04.2023 14:06
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чогось мені здається, що кацапи самі вб"ють того дебіла. Щоб не нести відповдальність за його дії.
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13.04.2023 14:03 Відповісти
Скоріше телефони відберуть, й дозволять кнопкові, без камер типу нокі 3110, щоб не палились
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13.04.2023 14:18 Відповісти
цілком можливо. Але все одно стратять, навіщо їм зайвий свідок/обвинувачуваний у Гаазі.
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13.04.2023 14:33 Відповісти
Так, стратять..але ж без відеодоказів і будуть волати - какие ваши доказательства??
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13.04.2023 14:57 Відповісти
ну то оіевидний факт. кацап на стіл насере і буде волати "Докажите".
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13.04.2023 15:42 Відповісти
Ві всьо врьотє.
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13.04.2023 14:03 Відповісти
Кацап в перекладі з тюрского це різник отака насправді історична назва цих ублюдків яки себе назвали росіянами
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13.04.2023 15:06 Відповісти
дай угадаю,скажут что фейк, для того чобы дискредетировать руццких военных, но разве можно еще больше как то их дискредитировать?
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13.04.2023 14:03 Відповісти
не варто це навіть коментувати.
Тільки проклинати **********!
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13.04.2023 14:05 Відповісти
Они скажут, что это украинцы переоделись в форму рф и обезглавили росиянца.
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13.04.2023 14:05 Відповісти
Цирк на дроті. Зараз через 5 хвилин заявлять, що це "всьо українскій фейк, пастановка спєцслужб" і все.
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13.04.2023 14:06 Відповісти
Основні варіанти так званих результатів:
- ета пастановачнає відєо снятоє, чтоби діскрєдєтіровать армію
- ета на самам дєле бандєравци убілі рассійскава пленнава салдата
- ета националісти самі убілі сваєво чтоби падставіть нашу армію
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13.04.2023 14:10 Відповісти
к гадалке не ходи ответ будет однозначный - видео постанова и фейк...
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13.04.2023 14:11 Відповісти
И возбудят дело против "Азова" за казнь русского солдата, который спасал бабушку от обстрелов ВСУ....
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13.04.2023 14:17 Відповісти
" ... весь мир наблюдает за действиями страны, которая как раз и генерировала терроризм в окружающий мир. Причем, на своем счету она тоже имеет сбитый гражданский авиалайнер... Она же 15 лет занимается захватом чужих территорий, где устанавливает террористические режимы. И она же демонстрирует публичные, жестокие казни, в режиме ИГИЛ. Мало того, население этой страны бьется в экстазе счастья, от просмотра этих видео. Население люто одобряет отсечение голов и прочие дикие вещи... И вот с учетом того, что страна сама ... совершает теракты, захватывает территории и совершает публичные казни в средневековом стиле - является постоянным членом Совбеза ООН и сейчас там председательствует.
И никаких военных операций, мировое сообщество не собирается проводить даже близко. И это при том, что эта сущность творит все тоже самое, что творила Аль-Каида, ИГИЛ и прочие террористы, вместе взятые. Единственной силой, которая решилась противостоять этому террористическому нашествию, оказалась Украина..."

(anti-colorados13.04.2023)
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13.04.2023 14:15 Відповісти
А ведь Чикатило мог спокойно заявить:
- Дайте весь список убиенных, а я расследую и потом вам доложу про результат...
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13.04.2023 14:15 Відповісти
"в рєзультатє правєркі састава прєступлєнія ніабнаружєно"
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13.04.2023 14:21 Відповісти
Це те ж саме що вони визнають свою вину за MH17....

Чергова серія із циклу пропаганди - "где ваши доказательства?"
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13.04.2023 14:23 Відповісти
Одне питання - чому Мільчаков ще живий?
Також живе в Пітері або навідується туди часто і не думаю, що за ним якась велика охорона ходить.
Це була б ідеальна помста і за це вбивство і за Веселу Гору 6 вересня 2014 року і за сотні інших кривавих злочинів, здійснених нацистами русича.
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13.04.2023 14:23 Відповісти
вірно! я пам"ятаю сюжети про цього Мільчакова на Цензорі в 2014-му. він і тоді знущався з наших полонених і поранених.я добре запам"ятав цю наволоч,на Цензорі ще були його фото де він відрізав голови кошенятам. він з Петербурга,там у нього мати.там і штаб цього Русіча. але от ,що цікаво: за 9 років ні неочекісти з СБУ,ні неоштірліци з ГУР,ні ряжені му.даки-необандерівці у вишиванках з усіх цих ВО Свобод,Нацкорпусів,ДУКів та інших мутних контор не проявили жодного інтересу до цього Мільчакова та Русіча.....зрештою,як і до росагентури,роспопів,росполітиканів і росагентів....дивно чи ні?
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13.04.2023 16:12 Відповісти
Обезголовити разом з його сім'єю. Кацапа,кацапку,кацапченят.
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13.04.2023 15:07 Відповісти
Могутній,грізний воїн з дивану в чулані,ти багатьох причетних до вбивства наших полонених в Оленівці обезголовив? А за Бучу кого покарав? А за Ізюм? До чого цей сер,безжальний щур з чулану??
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13.04.2023 16:24 Відповісти
Ха-ха-ха! Перевірку? Скажуть що то фейк,або це наші вбили їхнього орка
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13.04.2023 15:10 Відповісти
Та фігня, скажуть, що то 95 квартал сцену зіграв...
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13.04.2023 15:23 Відповісти
Руские тоже люди, они не смогут в нас стрелять, я посмотрел в глаза ху...ла и увидел в них мир: нагадати чиї слова, чи не треба???
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13.04.2023 15:51 Відповісти
гебнява куйня(постановка)- рашисти самі найняли головоріза для цього відео,над ним рашистська генпрокуратура проведе показний судовий процес винесе йому "вирок" ,а на ділі відпустить з преміальними.Мета такої муйні- нагнати страх в лави ЗСУ і в той же час "засвітитися" ,як країна котра дотримується міжнародно визнаних законів і прав ведення війни.Все це рашистська багатовікова суть ,а в даному випадку гебнява муйня,що не є дуже далеко від рашистської багатовікової суті.
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13.04.2023 15:58 Відповісти
Ph russia
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13.04.2023 18:02 Відповісти
 
 