Обезголовлення українського полоненого росіянами: Генпрокуратура РФ ініціювала перевірку
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Генпрокуратура Росії ініціювала перевірку за фактом публікації в мережі відео, на якому російських військовий обезголовлює українського захисника.
Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури країни-окупанта, передає Цензор.НЕТ.
"З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та ухвалення відповідного рішення вони направлені до слідчих органів для організації перевірки.
Хід та результати перевірки поставлені в Генпрокуратурі Росії на контроль", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.
CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки проклинати **********!
- ета пастановачнає відєо снятоє, чтоби діскрєдєтіровать армію
- ета на самам дєле бандєравци убілі рассійскава пленнава салдата
- ета националісти самі убілі сваєво чтоби падставіть нашу армію
И никаких военных операций, мировое сообщество не собирается проводить даже близко. И это при том, что эта сущность творит все тоже самое, что творила Аль-Каида, ИГИЛ и прочие террористы, вместе взятые. Единственной силой, которая решилась противостоять этому террористическому нашествию, оказалась Украина..."
(anti-colorados13.04.2023)
- Дайте весь список убиенных, а я расследую и потом вам доложу про результат...
Чергова серія із циклу пропаганди - "где ваши доказательства?"
Також живе в Пітері або навідується туди часто і не думаю, що за ним якась велика охорона ходить.
Це була б ідеальна помста і за це вбивство і за Веселу Гору 6 вересня 2014 року і за сотні інших кривавих злочинів, здійснених нацистами русича.