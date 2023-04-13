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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Генштаб ВС (4314) оккупация (9519) ЧВК Вагнера (1281)

Захватчики активно формируют альтернативные ЧВК на оккупированных территориях, - Громов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

В России и на временно оккупированных территориях Украины идет активное формирование альтернативных частных военных компаний.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

По оценке партнеров, в краткосрочной перспективе такие компании не будут иметь такого масштаба и потенциала, как частная военная компания "Вагнер". составом для ведения длительной войны на истощение", - подчеркнул бригадный генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может полностью обеспечить свою армию людьми для продолжительной войны на истощение, - Генштаб ВСУ
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Рузьге! Ще вставте собі альтернативні мізки та оволодійте альтернативним вмінням.
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13.04.2023 14:38 Ответить
В них вже є альтернативне вміння, перетворювати в лайно все, до чого торкаються.
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13.04.2023 14:40 Ответить
Юрий Касьянов

Цей пост видалено ФБ за "ненависть".

Они не нацисты. Не фашисты. Они - русские. Они живут войной, режут головы, кастрируют пленных, расстреливают гражданских, насилуют женщин и детей, разносят наши города и сёла на молекулы. Они отказывают нам в самом праве на существование. Поэтому у нас нет выбора. Совсем нет. Даже если наше наступление окажется неудачным. Даже если Запад от нас отвернётся. Мы будем драться до последнего, до конца, до точки. Терять нам нечего.
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13.04.2023 15:53 Ответить
Теж мені істину відкрив.
Де санкції які обескровлюють економіку паРащі, поки що на раше проблеми розразховуватися банківськими картками і все, ні черг в супермаркети, ні дифіцита.
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13.04.2023 16:43 Ответить
А как вобще к ЧВК относятся в Европе? Иностранный французский легион это ж тоже чвк? А совмесный ЧВК Наполеона и Александра 2?
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13.04.2023 21:21 Ответить
 
 