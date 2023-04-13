Захватчики активно формируют альтернативные ЧВК на оккупированных территориях, - Громов
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В России и на временно оккупированных территориях Украины идет активное формирование альтернативных частных военных компаний.
Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
По оценке партнеров, в краткосрочной перспективе такие компании не будут иметь такого масштаба и потенциала, как частная военная компания "Вагнер". составом для ведения длительной войны на истощение", - подчеркнул бригадный генерал.
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Они не нацисты. Не фашисты. Они - русские. Они живут войной, режут головы, кастрируют пленных, расстреливают гражданских, насилуют женщин и детей, разносят наши города и сёла на молекулы. Они отказывают нам в самом праве на существование. Поэтому у нас нет выбора. Совсем нет. Даже если наше наступление окажется неудачным. Даже если Запад от нас отвернётся. Мы будем драться до последнего, до конца, до точки. Терять нам нечего.
Де санкції які обескровлюють економіку паРащі, поки що на раше проблеми розразховуватися банківськими картками і все, ні черг в супермаркети, ні дифіцита.