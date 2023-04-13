Захватчики активно формируют альтернативные ЧВК на оккупированных территориях, - Громов

В России и на временно оккупированных территориях Украины идет активное формирование альтернативных частных военных компаний.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

По оценке партнеров, в краткосрочной перспективе такие компании не будут иметь такого масштаба и потенциала, как частная военная компания "Вагнер". составом для ведения длительной войны на истощение", - подчеркнул бригадный генерал.

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