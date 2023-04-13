Загарбники активно формують альтернативні ПВК на окупованих територіях, - Громов
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У Росії та на тимчасово окупованих територіях України триває активне формування альтернативних приватних військових компаній.
Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.
"За оцінкою партнерів, в короткостроковій перспективі такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу, як приватна військова компанія "Вагнер". Але загалом не варто недооцінювати мобілізаційні можливості країни-агресора. Зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", - наголосив бригадний генерал.
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Они не нацисты. Не фашисты. Они - русские. Они живут войной, режут головы, кастрируют пленных, расстреливают гражданских, насилуют женщин и детей, разносят наши города и сёла на молекулы. Они отказывают нам в самом праве на существование. Поэтому у нас нет выбора. Совсем нет. Даже если наше наступление окажется неудачным. Даже если Запад от нас отвернётся. Мы будем драться до последнего, до конца, до точки. Терять нам нечего.
Де санкції які обескровлюють економіку паРащі, поки що на раше проблеми розразховуватися банківськими картками і все, ні черг в супермаркети, ні дифіцита.