Загарбники активно формують альтернативні ПВК на окупованих територіях, - Громов

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України триває активне формування альтернативних приватних військових компаній.

Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"За оцінкою партнерів, в короткостроковій перспективі такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу, як приватна військова компанія "Вагнер". Але загалом не варто недооцінювати мобілізаційні можливості країни-агресора. Зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", - наголосив бригадний генерал.

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