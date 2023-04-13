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Новости За рубежомВойна в Украине Оккупация Крыма
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Крым (26018) Кулеба Дмитрий (2646) Крымская платформа (305)

Крым является такой же неотъемлемой частью Украины, как Донбасс или Херсонщина, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Киев категорически против идеи, что Крым – это какая-то особая территория, которая не должна возвращаться в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в речи на Черноморской конференции безопасности в Бухаресте, которая организована под эгидой международной Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Каждый раз, когда вы слышите, как кто-то в любой части мира рассказывает, что Крым "особенный" и не должен возвращаться в Украину, как какая-то другая часть нашей территории, важно знать одно: Украина категорически не согласна с такими заявлениями. Нет разницы, идет ли речь о Симферополе, Донецке, Луганске, Херсоне или каком-то другом украинском городе – они все должны быть Украиной, и будут, как Херсон", – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что участников Крымской платформы объединяют принципы Хартии ООН и что все они согласны, что Крым является территорией Украины и должен вернуться под контроль Украины.

Напомним, в Бухаресте проходит Первая Черноморская конференция безопасности в рамках Международной Крымской платформы.

Читайте: Россия должна вывести войска со всех оккупированных территорий Украины, - Крымская платформа
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Топ комментарии
+12
І має бути такою самою звичайною областю України, без всяких автономій.
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13.04.2023 17:34
+8
і саме час це провести через верховну раду і про севастополь не забути
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13.04.2023 17:36
+8
Крим треба зробити областю а то статус автономії відразу плутає всім розуміння
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13.04.2023 17:41
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Правила форума Совет форумчан
І має бути такою самою звичайною областю України, без всяких автономій.
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13.04.2023 17:34 Ответить
і саме час це провести через верховну раду і про севастополь не забути
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13.04.2023 17:36 Ответить
"Саме час" триває з 2014. На зелене кодло надії мало. Може після наступного Майдану, але це вже після перемоги.
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13.04.2023 18:22 Ответить
Тобі з Польщі видніше.
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13.04.2023 18:34 Ответить
В кого бракує IQ, часто намагаються визначити його за GPS. ))
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13.04.2023 19:21 Ответить
Мені Цензор показує що ти в Польщі. Крапка.
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13.04.2023 19:49 Ответить
Крапка на твоєму IQ. ))
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14.04.2023 00:30 Ответить
Запровадити просто окремий статус для кримськотатарського народу.
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13.04.2023 17:50 Ответить
Боже збав, це ж буде дискримінація - ніякого поділу за національним принципом
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13.04.2023 20:32 Ответить
В Крыму отдыхал Геракл з какой то том змееподобной.
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13.04.2023 21:15 Ответить
Кулеба, хватит цитировать Конституцию Украины. Вернись на свою прямую работу.
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13.04.2023 17:41 Ответить
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13.04.2023 17:45 Ответить
Крим треба зробити областю а то статус автономії відразу плутає всім розуміння
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13.04.2023 17:41 Ответить
Ого!!! Що серйозно???? 🤣🤣🤣
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13.04.2023 17:55 Ответить
Влучно сказав.
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13.04.2023 17:59 Ответить
Повію послом в Туреччину відправ,- просто "папріколу"...
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13.04.2023 18:00 Ответить
йдеться про Сімферополь, Донецьк, Луганськ, Джерело: https://censor.net/ua/n3411961

Може спочатку запорізьку АЕС звільнити?
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13.04.2023 18:33 Ответить
Вредний Котик

@VrednijHikki

·

10 ч

Нічого собі,міністр закордонних справ Тайваню попереджає про ймовірне китайське вторгнення, замість того,щоб обіцяти шашлички і море своїм громадянам. Де таке бачено!?
Ото одразу видно,що не виростуть вони собі найвеличніші і найвпливовіші залізні яйця.
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13.04.2023 18:41 Ответить
Какие шашлыки, производство переводят в Индию.
Китай наложил санкции на свою продукцию и ресурсы.
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13.04.2023 18:48 Ответить
Зельониє раптом відкрили нові для себе істини, і з здивуванням постійно їх повторюють.
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13.04.2023 20:27 Ответить
Крым ждет катастрофа природная или военная гадать не буду, но разрушения будут очень значительные, кто не уедет очень сильно пожалеет (если успеет это осознать)!
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13.04.2023 21:29 Ответить
 
 