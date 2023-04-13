Крым является такой же неотъемлемой частью Украины, как Донбасс или Херсонщина, - Кулеба
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Киев категорически против идеи, что Крым – это какая-то особая территория, которая не должна возвращаться в Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в речи на Черноморской конференции безопасности в Бухаресте, которая организована под эгидой международной Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Каждый раз, когда вы слышите, как кто-то в любой части мира рассказывает, что Крым "особенный" и не должен возвращаться в Украину, как какая-то другая часть нашей территории, важно знать одно: Украина категорически не согласна с такими заявлениями. Нет разницы, идет ли речь о Симферополе, Донецке, Луганске, Херсоне или каком-то другом украинском городе – они все должны быть Украиной, и будут, как Херсон", – подчеркнул Кулеба.
Он напомнил, что участников Крымской платформы объединяют принципы Хартии ООН и что все они согласны, что Крым является территорией Украины и должен вернуться под контроль Украины.
Напомним, в Бухаресте проходит Первая Черноморская конференция безопасности в рамках Международной Крымской платформы.
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Може спочатку запорізьку АЕС звільнити?
@VrednijHikki
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10 ч
Нічого собі,міністр закордонних справ Тайваню попереджає про ймовірне китайське вторгнення, замість того,щоб обіцяти шашлички і море своїм громадянам. Де таке бачено!?
Ото одразу видно,що не виростуть вони собі найвеличніші і найвпливовіші залізні яйця.
Китай наложил санкции на свою продукцию и ресурсы.