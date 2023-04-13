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Крим є такою самою невід’ємною частиною України, як Донбас чи Херсонщина, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Київ категорично проти ідеї, що Крим - це якась особлива територія, яка не має повертатися в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у промові на Чорноморській безпековій конференції у Бухаресті, яка організована під егідою міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду". 

"Щоразу, коли ви чуєте, як хтось у будь-якій частині світу розповідає, що Крим "особливий" і не має повертатися в Україну як якась інша частина нашої території, важливо знати одне: Україна категорично не згодна з такими заявами. Немає різниці, чи йдеться про Сімферополь, Донецьк, Луганськ, Херсон чи якесь інше українське місто – вони усі повинні бути Україною, і будуть, як Херсон", – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що учасників Кримської платформи об’єднують принципи Хартії ООН та що всі вони погоджуються, що Крим є територією України і має повернутися під контроль України.

Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликаємо інтегрувати системи ППО і ПРО оборони України та союзників НАТО в регіоні Чорного і Балтійського морів, - Кулеба
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Топ коментарі
+12
І має бути такою самою звичайною областю України, без всяких автономій.
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13.04.2023 17:34
+8
і саме час це провести через верховну раду і про севастополь не забути
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13.04.2023 17:36
+8
Крим треба зробити областю а то статус автономії відразу плутає всім розуміння
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13.04.2023 17:41
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І має бути такою самою звичайною областю України, без всяких автономій.
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13.04.2023 17:34 Відповісти
і саме час це провести через верховну раду і про севастополь не забути
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13.04.2023 17:36 Відповісти
"Саме час" триває з 2014. На зелене кодло надії мало. Може після наступного Майдану, але це вже після перемоги.
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13.04.2023 18:22 Відповісти
Тобі з Польщі видніше.
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13.04.2023 18:34 Відповісти
В кого бракує IQ, часто намагаються визначити його за GPS. ))
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13.04.2023 19:21 Відповісти
Мені Цензор показує що ти в Польщі. Крапка.
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13.04.2023 19:49 Відповісти
Крапка на твоєму IQ. ))
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14.04.2023 00:30 Відповісти
Запровадити просто окремий статус для кримськотатарського народу.
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13.04.2023 17:50 Відповісти
Боже збав, це ж буде дискримінація - ніякого поділу за національним принципом
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13.04.2023 20:32 Відповісти
В Крыму отдыхал Геракл з какой то том змееподобной.
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13.04.2023 21:15 Відповісти
Кулеба, хватит цитировать Конституцию Украины. Вернись на свою прямую работу.
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13.04.2023 17:41 Відповісти
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13.04.2023 17:45 Відповісти
Крим треба зробити областю а то статус автономії відразу плутає всім розуміння
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13.04.2023 17:41 Відповісти
Ого!!! Що серйозно???? 🤣🤣🤣
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13.04.2023 17:55 Відповісти
Влучно сказав.
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13.04.2023 17:59 Відповісти
Повію послом в Туреччину відправ,- просто "папріколу"...
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13.04.2023 18:00 Відповісти
йдеться про Сімферополь, Донецьк, Луганськ, Джерело: https://censor.net/ua/n3411961

Може спочатку запорізьку АЕС звільнити?
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13.04.2023 18:33 Відповісти
Вредний Котик

@VrednijHikki

·

10 ч

Нічого собі,міністр закордонних справ Тайваню попереджає про ймовірне китайське вторгнення, замість того,щоб обіцяти шашлички і море своїм громадянам. Де таке бачено!?
Ото одразу видно,що не виростуть вони собі найвеличніші і найвпливовіші залізні яйця.
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13.04.2023 18:41 Відповісти
Какие шашлыки, производство переводят в Индию.
Китай наложил санкции на свою продукцию и ресурсы.
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13.04.2023 18:48 Відповісти
Зельониє раптом відкрили нові для себе істини, і з здивуванням постійно їх повторюють.
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13.04.2023 20:27 Відповісти
Крым ждет катастрофа природная или военная гадать не буду, но разрушения будут очень значительные, кто не уедет очень сильно пожалеет (если успеет это осознать)!
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13.04.2023 21:29 Відповісти
 
 