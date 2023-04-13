Крим є такою самою невід’ємною частиною України, як Донбас чи Херсонщина, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Київ категорично проти ідеї, що Крим - це якась особлива територія, яка не має повертатися в Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у промові на Чорноморській безпековій конференції у Бухаресті, яка організована під егідою міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Щоразу, коли ви чуєте, як хтось у будь-якій частині світу розповідає, що Крим "особливий" і не має повертатися в Україну як якась інша частина нашої території, важливо знати одне: Україна категорично не згодна з такими заявами. Немає різниці, чи йдеться про Сімферополь, Донецьк, Луганськ, Херсон чи якесь інше українське місто – вони усі повинні бути Україною, і будуть, як Херсон", – наголосив Кулеба.
Він нагадав, що учасників Кримської платформи об’єднують принципи Хартії ООН та що всі вони погоджуються, що Крим є територією України і має повернутися під контроль України.
Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.
Будь ласка, зачекайте...
Може спочатку запорізьку АЕС звільнити?
@VrednijHikki
·
10 ч
Нічого собі,міністр закордонних справ Тайваню попереджає про ймовірне китайське вторгнення, замість того,щоб обіцяти шашлички і море своїм громадянам. Де таке бачено!?
Ото одразу видно,що не виростуть вони собі найвеличніші і найвпливовіші залізні яйця.
Китай наложил санкции на свою продукцию и ресурсы.