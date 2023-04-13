Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13.04.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

Продолжаются 414-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Противник пока не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. В течение суток, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и стойкости наших воинов, было отражено около 20 атак противника.

РФ продолжает ведение захватнической войны. Игнорирует Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по мирным населенным пунктам. В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие и среди гражданского населения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без особых изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ. Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Студенок, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Тернова, Старица, Гатище и Бударки на Харьковщине.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка и Антоновка Херсонской области и Херсон.

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В отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области российские оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей. При обходе квартир у людей отбираются мобильные телефоны. Введен запрет на оставление населенных пунктов.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в информации Генштаба ВСУ.